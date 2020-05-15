Кількість хворих на коронавірус в Україні зростає третій день поспіль

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Станом на 15 травня за добу в Україні зафіксували 483 нових випадки коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Всього за час пандемії на коронавірус в Україні захворіли понад 17 тис. людей. З них загинули - 476, одужали - 4473.

12 травня в країні було незначне зниження - 375 нових випадків за добу. Але відтоді цифра постійно зростає, хоч і несильно. 13 травня в країні було 402 нових випадки, 14 травня - 422.

Всього у світі захворіло на коронавірус майже 4,5 млн людей, з них понад 300 тис. померли.

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