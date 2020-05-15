Перша країна Європи офіційно перемогла коронавірус

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Словенія стала першою країною Європи, яка офіційно оголосила про завершення епідемії коронавірусу.

Про це 14 травня заявив словенський уряд, повідомяє Reuters.

Завершення епідемії констатували після того, як протягом двох тижнів щодня реєстрували менше семи випадків заражень Covid-19.

Всього за час пандемії у двомільйонній Словенії зареєстрували 1464 випадки коронавірусу та 103 смерті.

"За останні два місяці Словенія приручила епідемію... Сьогодні Словенія має найкращу епідеміологічну картину в Європі", - заявив прем'єр-міністр Янез Янша.

Втім, країна продовжить дотримуватися заходів безпеки. Громадянам рекомендують носити маски в закритих громадських приміщеннях, дотримуватися соціальної дистанції та дезінфікувати руки.

Відтепер ті, хто приїздитимуть до Словенії з країн Європейського Союзу, не повинні будуть дотримуватись обов'язкового семиденного карантину, як це було раніше.

Громадяни інших країн так само будуть відбувати обов'язковий 14-денний карантин.

Але в'їзд тих, у кого є ознаки коронавірусу, буде під забороною незалежно від країни походження.

Як загалом в Європі?

Інші країни Європи також пом'якшують карантин, навіть Іспанія та Італія, які найбільше постраждали від коронавірусу.

Втім, до повної зупинки епідемії їм ще далеко.

Загалом у лідерах за кількістю хворих та загиблих Велика Британія. Там захворіли понад 234 тис. людей, померли понад 33 тис.

За нею йде Іспанія - захворіли 229 тис., померли понад 27 тис., тоді Італія - захворіли понад 223 тис., померли понад 31 тис.

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