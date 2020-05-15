Чи справді Німеччина заблокувала "Північний потік-2"? Пояснює Лана Зеркаль

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У п'ятницю соцмережі та деякі ЗМІ вибухнули повідомленнями, що Німеччина заблокувала будівництво газопроводу "Північний потік-2", якого так добивається Росія. Це назвали перемогою, але чи справді це так?

Про рішення німецького Федерального мережевого агентства відхилити заявку товариства з обмеженою відповідальністю Nord Stream 2 стало відомо 15 травня.

Таким чином регулятор відмовився звільнити проєкт від правил газової директиви ЄС від 4 квітня 2019 року. Цей документ поширює правила газового ринку ЄС на трубопроводи, прокладені з країн, що не входять в Євросоюз, тобто і на "Північний потік-2".

Відповідно до директиви, транспортувальник енергоресурсів не може бути одночасно і постачальником на внутрішньому ринку ЄС.

Це має посилити конкуренцію між газовими компаніями, запобігти конфлікту інтересів операторів інфраструктури та постачальників, а також налагодити безпеку поставок.

У Росії цим рішенням були невдоволені і намагалися оскаржити.

Що кажуть у "Нафтогазі"?

Чи справді можна говорити, що рішення німецького регулятора заблокує роботу "Північного потоку-2", пояснила BBC News Україна Лана Зеркаль.

Цього тижня вона очолила в "Нафтогазі" супровід міжнародних арбітражів та судових процесів в спорах з "Газпромом" та у справах проти Російської Федерації.

"Це ще не остаточна перемога, але рішення дуже важливе і недооцінювати його не варто. Це етап, який важливо було пройти з позитивним результатом", - пояснює Зеркаль.

Підзвітність директиві ЄС дозволить не допустити монополії проєкту та надмірного впливу "Газпрому" в Європі.

"Добре, що регулятор визнав очевидне: газопровід недобудований і не може претендувати на виключення з газової директиви", - зазначає Зеркаль.

Втім, для України святкувати перемогу ще рано. Адже рішення регулятора зовсім не означає, що запуск "Північного потоку-2" буде зірвано.

"Якщо газопровід буде фізично добудований, шанси України на транзит (газу з Росії до Європи) будуть близькі до нуля", - підкреслює вона.

Крім того, рішення Федерального мережевого агентства можна оскаржити у суді або домогтися виключення проєкту з директиви через Європейську комісію.

"Якщо вони зможуть вмотивовано довести, що використання повної потужності газопроводу в суспільних інтересах ЄС і відповідає іншим вимогам, їм можуть дати тимчасове виключення", - пояснює Зеркаль.

"У будь-якому випадку, ми не можемо бути спокійними за український транзит, якщо "Північний потік-2" фізично завершать", - резюмує вона.

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