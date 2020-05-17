Човен "Лада": на чому плавали у Київській Русі?

Рівненські майстри зробили човен часів Київської Русі.

Конструкцію лодії вони визначили на основі письмових джерел та археологічних знахідок, тому називають її "гіпотетичною версією".

Різьбярі використовували інструменти, якими працювали тисячу років тому, а також дотримувалися тогочасних технологій. Найскладніше було розколоти колоду, що в основі човна, а потім припасувати до основи дошки, розповів Олег Петренко.

Лодія "Лада" - другий човен, який виготовили різьбярі історичного клубу реконструкції "Оствиця". Минулого року рівняни спустили на воду дракар вікінгів.

Ці човни стануть складовою історичного парку на місцевому водосховищі.

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