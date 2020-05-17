Комп'ютерні ігри у часи коронавірусу: як забути про пандемію

Копирайт изображения RYAN TALASKI-BROWN Image caption Деякі ігри, такі як Animal Crossing, мають потужну соціальну складову

Кріс Конвей планував організувати приятелеві й сусідові по квартирі вечірку-сюрприз на честь дня народження. Але 20 березня уряд штату Орегон наказав усім громадянам залишатися вдома.

Через епідемію Covid-19 мешканцям заборонили виходити зі своєї оселі без крайньої потреби, тож разом зі своїми друзями Кріс мусив підійти до питання творчо.

Друзі вирішили провести вечірку онлайн - "всередині" відеогри Animal Crossing: New Horizons для Nintendo Switch, яку випустили того ж дня, коли й наказ про карантин в Орегоні.

Недільного вечора друзі зустрілися - в яскравих образах персонажів гри. Вони гуляли, спілкувалися й разом досліджували віртуальний світ, вільний від коронавірусу.

"Це було класно - просто включитися у гру й позависати одне з одним", - каже Кріс. Animal Crossing дозволяє учасникам об'єднуватися навколо різноманітних занять, від риболовлі до гри на музичних інструментах.

Це далеко не єдина соціальна подія, що відбулася в Animal Crossing після релізу. Кажуть, дехто навіть ходить туди на побачення.

Нині, коли у більшій частині світу закриті ресторани, бари, розважальні центри та інші осередки суспільного життя, людям доводиться шукати творчі способи, щоби підтримувати соціальні зв'язки та розважатися, сидячи вдома.

Тижневі обсяги продажу ігор виросли на 40-60%, за даними аналітиків компанії Futuresource. Цьому значною мірою сприяв реліз Animal Crossing та інших нових ігор, наприклад, Call of Duty: Warzone, які дозволяють людям зустрічатися у віртуальних світах.

Також зросла кількість часу, що люди проводять у цих світах, й інтернет-трафік, який вони генерують.

Для багатьох ігри - не лише спосіб зв'язку із друзями на час карантину, а й альтернативна реальність, де можна миттєво забути про пандемію.

Вдень Кріс Конвей працює водієм компанії, що постачає вино.

"Наш товар потрапив у категорію першої необхідності, тому нас не закрили", - каже Кріс.

Копирайт изображения RYAN TALASKI-BROWN Image caption Під час карантину друзі можуть зустрічатися "всередині" відеоігор

Хоча бари та ресторани нині не замовляють алкогольні напої, їхню частку перебрали на себе продуктові крамниці з ліцензією на продаж алкоголю. Тому замовлень достатньо. Після напруженого дня на роботі особливо хочеться втекти в інший світ, наприклад, в Animal Crossing.

"Тепер я маю чіткі плани на час після роботи, і це чудово", - каже Кріс.

Сьогодні є сотні ігор із власними величезними світами, де люди можуть зустрічатися. Наприклад, у грі Eve Online 7 800 зоряних систем; у них гравці можуть знаходити союзників і разом боротися з ворогами.

Хільмар Петурссон, директор компанії CCP Games, якій належить Eve Online, повідомив нашому кореспонденту, що раніше його компанія реєструвала близько 7 тисяч нових акаунтів щодня - а 14 березня це число раптом підскочило до 11 тисяч.

Такий стрибок відбувся одночасно з проголошенням загальнонаціонального карантину в Іспанії, п'ятьма днями пізніше, ніж це зробили в Італії (9 березня).

"Наша гра відома тим, що вона дуже соціальна, - каже він. - Netflix і подібні сервіси допомагають згаяти час, але не дають соціальної включеності. А люди її дуже потребують".

Eve Online - непроста гра, додає він, тож люди мають тісно співпрацювати, щоби разом долати різноманітні перешкоди. На цьому тлі між гравцями зав'язуються дружні стосунки.

Копирайт изображения Alamy Image caption За словами Хільмара Петурссона, директора компанії CCP Games, попит на їхні ігри стрімко зріс

У часи, коли на щоденне життя накладено так багато обмежень, люди вдаються до ігор, аби задовольнити певні психологічні потреби, каже професор Ендрю Пжибільскі з Оксфордського інституту інтернету.

Одна з таких потреб - соціальні контакти. Та є й інші - зокрема відчуття контролю та свободи вибору власних дій. В іграх це можна відчути навіть тоді, коли фізичний простір навколо нас не дає такої можливості.

Сам професор Пжибільскі час від часу із задоволенням поринає в комп'ютерні ігри, в які грав ще у школі, наприклад, Starcraft і Age of Empires ІІ.

Він досі пам'ятає секрети, що дозволяють обіграти комп'ютер; завдяки такій обізнаності ігри не лише відволікають його від реальності, а й дарують утіху.

"Відчуття компетентності, контролю над своїм середовищем - це якраз те, що вкрала у мене пандемія".

Однак ігри не здатні задовольнити усі наші потреби, зауважує він. Приміром, вони не замінять "живих" зустрічей. До того ж, не всі можуть дозволити собі платити за ігри. Та все ж тим, хто може і хоче присвячувати їм час, вони приносять певне полегшення.

"У теперішній ситуації це принаймні щось, - каже професор Пжибільскі. - Ясно, що це не панацея".

Ще одна геймерка, яка шукає розради у віртуальному світі, - Саріша Ґудмен, студентка Бірмінгемського університету. Вона вивчає педагогіку та соціологію, але на час карантину повернулася до батьківського дому в Лондоні.

Копирайт изображения CCP GAMES Image caption В іграх на кшталт Eve Online нерідко зароджується дружба, кажуть їхні творці

"Ще підлітком я завжди грала на комп'ютері, коли відчувала сильний стрес. Так що мені до цього не звикати", - коментує вона.

Її вибір з-поміж ігор: Sims 4 і Animal Crossing. Вона зізнається, що майже щоночі - коли тільки має бажання - грає у Sims аж до третьої години. Це гра-симуляція, в якій гравець створює своїх персонажів та облаштовує їхнє житло. Потім можна спостерігати, як ці персонажі взаємодіють одне з одним.

"Зараз ми позбавлені нормального життя, тож хочеться подивитися на нього принаймні у грі", - каже Саріша. Іноді, граючи, вона паралельно спілкується з друзями за допомогою мобільного додатку House Party.

Саріша навчається на третьому курсі і багато місяців донедавна не мала часу на ігри. Нині ж вона щаслива, що має таку можливість. Вона також дивиться в інтернеті лекції за своєю спеціальністю та починає збирати матеріал для дипломної роботи. Та все ж, більша частина навчання наразі "на паузі".

Справді, від початку пандемії Covid-19 інтерес до комп'ютерних ігор стрімко зріс - підтверджує Морріс Ґаррард з компанії Futuresource, що спеціалізується на аналізі ринкової ситуації.

"Особливо людей цікавлять соціальні ігри, такі як Fortnite і Call of Duty: Warzone", - каже він.

Тижневі обсяги продажу ігор зросли на 40-60%. За оцінками фахівців, люди присвячують цьому виду активності набагато більше часу, ніж минулого року, як наслідок вимоги залишатися вдома.

Схожу тенденцію спостерігали і в Китаї, звідки поширився коронавірус. Зокрема мобільна гра Honor of Kings у лютому принесла на 20% більший дохід (за рахунок купівлі додаткових опцій усередині програми).

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Китаї набула популярності гра Honor of Kings

Компанія-дистриб'ютор ігор для ПК Steam нещодавно нарахувала 23,8 млн гравців, що грають у різні комп'ютерні ігри по всьому світу в один окремо узятий момент часу. Це найвищий показник за сімнадцять років подібних замірів у компанії.

Приріст складає приблизно 15% за два тижні, каже Томас Оттербек з інвестиційного банку Redeye AB.

Гравці також використовують більше мережевих даних. Як повідомила американська телекомунікаційна компанія Verizon, в середині березня ігровий трафік збільшився на 75%.

"Думаю, відтоді приріст уже сягнув і 100%, у порівнянні з часом перед Covid-19", - каже пан Оттербек.

Втім, професор Пжибільскі застерігає, що в ці буремні часи люди можуть потребувати більшої допомоги, ніж здатні забезпечити віртуальні світи. На його думку, розробники ігор мусять потурбуватися про те, щоби при потребі геймери могли легко зв'язатися зі службами підтримки.

"Їм слід розміщувати на своїх платформах контактну інформацію служб, які допомагають людям у кризових станах, - пояснює він. - Якщо комусь потрібна не лише гра Animal Crossing, а й дещо більше - дайте шанс це отримати".

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