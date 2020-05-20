Як Квартал-95 цілий рік сміявся з президента Зеленського

Копирайт изображения kvartal95.com

Рік тому, невдовзі після обрання Володимира Зеленського президентом, його колеги із студії "Квартал-95" запевняли, що жартуватимуть про нову владу так само активно, як і про попередню.

На початку осені 2019-го, тобто через три місяці після інавгурації Володимира Зеленського, художній керівник студії Олександр Пікалов заявив, що гостро шуткувати над Зеленським - "не проблема", але на той час для цього не було серйозних підстав.

Хоча Пікалов зауважував: "Нам слід ставати жорсткішими. І керівництву країни потрібно отримати від нас трішки ляпаса, щоб усе було по-чесному, щоб люди бачили, що ми не вилизуємо, а так само критикуємо".

Минув рік після вступу на посаду Володимира Зеленського. Як "Квартал-95" жартує про владу, що висміює і які "трішки ляпаси" отримує президент?

"Квартал" сплівся з політикою

Наївно було б думати, що популярне гумористичне шоу із жартами про політику і владу в усі попередні роки було лише безневинною творчістю талановитих акторів. Надто в останній рік президентства Петра Порошенка.

"Вечірній квартал", що був і лишається однією із найрейтинговіших програм українського телебачення, по суті, виконував і антиагітаційну роль проти тодішнього глави держави.

Актори "Кварталу", серед яких і сам Зеленський, впродовж п'яти років насміхалися з Порошенка.

Жорсткі, подекуди образливі жарти особливо посилилися за кілька місяців до голосування на президентських виборах. Це були не лише жарти про його бізнес і державну політику, але й висміювання особистих рис і самого Петра Порошенка, і його найближчих соратників.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Актор Юрій Великий перевтілився у президента Володимира Зеленського

"Безумовно, подібні гумористичні шоу є інструментом впливу. Тим більше, якщо це політичний гумор і сатира - вони однозначно впливають на громадську думку і формують певний необхідний тренд", - запевняє в інтерв'ю ВВС News Україна Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Особливо тоді, коли телеканал 1+1, який віддає значну частину ефіру "Вечірньому кварталу", посідає третє місце за аудиторією після ТРК "Україна" та ICTV.

"Цей рік (2019 - Ред.) для каналу пройшов під знаком "Кварталу" та політики, які так міцно сплелися в один вузол, що його буде досить складно розрубати", - роблять висновок автори досліджень телерейтингів "Детектор медіа" та агентство Vizeum Ukraine (Dentsu Aegis Network Ukraine).

Згідно з їхніми вимірами, "Вечірній квартал" у 2019 році входив до топу переглядів на каналі 1+1 разом із кількома серіалами, ТСН, шоу "Право на владу" та "Голос країни".

У перші місяці 2020-го тенденція збереглася: у топі найрейтинговіших програм знову переважали "Вечірній квартал", ТСН і відеозвернення самого Володимира Зеленського.

А останню прем'єру "Вечірнього кварталу" наприкінці березня подивилося майже чотири мільйони глядачів - про це повідомляв сам "Квартал-95" на своїх сторінках у соцмережах.

"Посадки де?"

Чи не найбільше критики, до якої вдавався "Квартал" останнім часом, лунало на адресу влади через невиконання обіцянок "почати саджати" за корупцію. Гасло виборчої кампанії "Весна прийде - саджати будемо" лунала від "Кварталу" в різних інтерпретаціях.

У випуску "Вечірнього кварталу" на початку квітня 2020 року, тобто тоді, коли гучні кримінальні справи у суді так і не з'явилися, жартують про це так: герой, що грає Зеленського, запитує про це "Рябошапку", тодішнього керівника офісу ГПУ. Вони разом міркують, кого можна швидко посадити і навіть радяться з лідером Білорусі "Олександром Лукашенком". Домовилися, що можна посадити звільненого Андрія Богдана, але незрозуміло, за що.

Лунає багато натяків на Петра Порошенка, але потім вирішують посадити того, хто перший зайде у кабінет. При цьому "Зеленський" повторює: "От би Аваков! От би Аваков!". На запитання, чому, відповідає: "Бо його легше посадити, ніж звільнити!"

Увесь колектив співає пісню, де рефреном повторюються слова "весна давно в календаре". "Посадки где?" - одна із претензій до влади.

"Нова країна" где? Весна давно в календаре,

А где реформы, где? Весна давно в календаре!

"Страна в смартфоне" где? Весна давно в календаре.

А где посадки, где? Весна давно в календаре,

ну хоть "підозри" где? Весна давно в календаре...!"

Також питають, де виконані обіцянки про зниження тарифів і нові дороги.

Друга тема, за яку тролять владу, - перманентні відставки у владі і, передусім, в уряді. Іноді згадують Коломойського, який шукає захисту в Зеленського, щоб забрати націоналізований "ПриватБанк". Але не знаходить.

Милі жарти

Інші жарти за участю нового "президента", може й смішні, але не дошкульні, не спрямовані на дискредитацію самого Володимира Зеленського.

Як висловився один із оглядачів, це жарти з позитивним порядком денним, коли сміються не з президента, а із ситуації. Або вустами "Зеленського" жартують над іншими.

Приміром, коли Олена Кравець в образі канцлерки ФРН Ангели Меркель на міжнародному форумі знайомить президента України з главами іноземних держав, а він, своєю чергою, представляє їй українських політиків і бізнесменів.

"Капець, як вони схожі. Як ви їх розрізняєте?", - каже "Зеленський" про Дональда Трампа і Бориса Джонсона.

Ім'я лідера КНР Сі Цзіньпіна йому нагадує заклинання, А Сергія Шефіра "пані Меркель" знає не як помічника президента, а за серіалом "Свати".

Інший жарт - як "дружина президента" розпитує його про державні таємниці.

Ось якими, зокрема, ділиться "президент" з дружиною.

"Наші ППО Кравчук же нікому не здавав, він їх засекретив. "Кравчучки" пам'ятаєш?"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юрій Великий (у ролі Володимира Зеленського) та Олена Кравець (у ролі дружини президента)

"Як гадаєш, чому усі президенти багато "бухали"? Бо їм всю правду про стан справ в державі розповідали".

"А Янукович знаєш, чому по пеньках в Межигір'ї бігав? Він передавав шифровки в Кремль. Там кожен пеньок - це окрема буква".

"Я таку страшну таємницю про Андрія Богдана дізнався! Збільшуй фото і побачиш - у нього є очі!"

Ще жартували над тренінгами депутатів партії "Слуга народу" у Трускавці, над діджиталізацією країни "Україна в смартфоні", над манерами спілкування Зеленського із чиновниками в регіонах, над призначенням "своїх людей" на керівні посади, всупереч обіцянкам про те, що кумівства у новій владі не буде.

Деякі жарти - це просто відверте знущання з депутатів "Слуг народу". Особливо діставалося Миколі Тищенку. Причому натяки про його неосвіченість лунали з вуст самого "президента".

Богдан і "Вовка-морковка"

Взагалі, Андрієві Богдану "Квартал" присвячував більше уваги, ніж іншим персонам в оточенні президента - і коли той був ще на посаді керівника ОПУ, і після відставки. На початку жартували з того, що він завжди поруч і шепоче на вухо Зеленському.

"Буду всегда с тобой, правой твоей рукой,

шепотом за спиной, умной твоей мыслей,

крепкой твоей мышцой, бархатной хрипотцой", - співав у серпні 2019 Олександр Пікалов у ролі "Богдана".

Після звільнення з посади "кварталівці" показали мініатюру "Останній робочий день Андрія Богдана", де той самий лейтмотив - він занадто впливав на президента, але "Зеленський"- молодець, звільнив його.

"Ексглава офісу", розсівшись в кріслі президента, підказує "Зеленському", за що його звільняти, бо сам президент не може сформулювати. Але водночас, "Богдан" хоче правди від свого керівника - у чому дійсні причини відставки?

"За те, що я тебе називав "Вовка-морковка" і чхнув у вухо, коли їв гречку? За те, що моя шаурма на фото була більше твоєї? Я хочу знати, що я роблю не так", - запитує глава ОПУ.

"У тебе завжди обличчя, яке посміхається. Не все у нас в країні так добре, щоб ти постійно либився", - відказує президент.

"Це лицьовий нерв защемило, коли у 2010 році Ігор Валерійович (Коломойський. - Ред.) сказав, скільки я зароблятиму", - пояснює Андрій Богдан і просить востаннє пошептати на вухо.

Юрій Великий: намагаюся не образити

Вперше кварталівці показали "президента Зеленського" в серпні 2019 року в Одесі. Тоді ж вперше на сцені побачили актора Юрія Великого, який отримав постійну роль чинного президента.

"Звісно, я не можу читати про нього жарти, які можуть його конкретно образити. Взагалі намагаюся не жартувати образливо. Навіть пародіюючи інших політиків", - зізнавався Юрій Великий в одному з інтерв'ю.

Він давно знайомий із Зеленським по шоу-бізнесу.

Художні керівники "Кварталу-95" розповідали, що тексти пише авторська група, потім разом із акторами "дотягують" сюжети. Олександр Пікалов розповідав, що обирають теми, не лише переглядаючи новини та телебаченні та в інтернеті, а й читаючи аналітику на конкретні теми.

Мобілізація прихильників

В цілому кварталівці позиціонують себе як колективний голос народу. І це дуже зручний механізм впливу на громадську думку, адже актори постійно доводять: ми думаємо так, як ви.

Політичне шоу, що не має конкурентів в українському телепросторі, може бути чудовим майданчиком не тільки для підтримки іміджу Володимира Зеленського, але й для політичної боротьби проти опонентів, надто ж у виборчих кампаніях, кажуть експерти.

До прикладу, 1+1 демонструє зараз старі випуски "Вечірнього кварталу", у яких просто таки знущається з мера Києва Віталія Кличка, всіляко акцентуючи на його розумових здібностях. З огляду на наближення місцевих виборів, на думку багатьох, це виглядає не інакше, як меседжі з метою приниження одного із можливих кандидатів на посаду.

"Політична сатира і критика завжди мала надзвичайний вплив. Це асиметрія до політики, це антиполітика, яка дозволяє мобілізовувати прихильників, дозволяє формувати образи опонентів. Це спосіб впливу на матричні настрої і на мотивації виборців", - переконаний директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Звичайно, Зеленський повернеться до використання цього свого ресурсу, бо він вигідний, він ефективний. Карантин дозволив йому заморозити власний рейтинг. Це непогано, але після зняття заборон і обмежень цей показник неминуче знижуватиметься", - каже Віталій Кулик.

"Тому цілком логічним буде нарощування присутності у медіа і соцмережах, зокрема, через шоу-програми "Кварталу 95". Вони і далі лишатиметься одним із інструментів впливу", - переконаний експерт.

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