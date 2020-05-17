Коронавірус: праворадикальні організації поширюють у Facebook "інфодемію" брехні щодо Covid-19

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"Що як вони намагаються знищити якомога більше людей?" - блимає заголовок у Facebook.

"Врешті-решт ці нелюди вдадуться до ще жахливіших засобів, щоби стерти усіх нас з лиця землі. Та спочатку обернуть нас на покірних рабів", - ось іще один.

Третій: "Коронавірус - новітня зброя ісламістів".

Більшість із нас так чи інакше стикалися з подібними повідомленнями - проявами "інфодемії", проти якої застерігає Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Часом їх пересилають дбайливі родичі, часом вони з'являються у нашій стрічці новин без запрошення - та ці повідомлення такі сенсаційні, такі відмінні від норми, що їх важко ігнорувати.

Втім, попри таку їхню помітність, інтереси та погляди їхніх поширювачів лишаються у тіні.

Як свідчить спільне розслідування журналістів ВВС Click та фахівців британського Інституту стратегічного діалогу, що розробляє програми протидії екстремізму, тему пандемії вигідно експлуатувати, зокрема в інтернеті. Серед зловмисників - екстремістські політичні течії та шарлатани від медицини.

Звинувачення іммігрантів

Очільниця дослідження Хлоя Коллівер пояснює: "Ми вирішили його провести, бо цікавимось тим, як перетинаються екстремізм і дезінформація в інтернеті".

"Ми також хотіли дізнатися, як впливає на загальні тренди пандемія коронавірусу".

Спершу дослідники обробили близько 150 тисяч дописів, опублікованих у відкритому доступі у мережі Facebook 38-ма праворадикальними угрупованнями починаючи з січня цього року.

Через пошук за ключовими словами вони виявили питання, що обговорювалися у кожному дописі, а тоді за допомогою спеціального алгоритму окреслили загальну тематику кожної групи.

Дослідники поділили всі виявлені теми на п'ять напрямків:

Імміграція

Іслам

Юдаїзм

ЛГБТ

"Супербагатії" та інші впливові персони.

Отримані числові показники, напевно, лише натякають на загальні тенденції, але не дають вичерпної картини. Виявилося, що кількість дописів у перших чотирьох категоріях не змінилася після запровадження карантину.

Та хоча нових дописів про, скажімо, імміграцію більше не стало, обговорення цієї теми дедалі частіше пов'язувалося з коронавірусом.

Те саме можна сказати і про тему ісламу - дописи продукувалися у сталому темпі, однак дописувачі та коментатори дедалі частіше зводили докупи вірус і мусульман: заявляли, нібито карантин на них не поширюється, звинувачували у виникненні пандемії чи навіть висловлювали сподівання, що якомога більше мусульман заразяться.

Однак у п'ятій й найбільшій категорії дописів - про супербагатіїв - автори стали значно активнішими за час карантину.

У дописах обговорюються стосунок таких персон - наприклад, Джеффа Безоса, Ротшильдів, Джорджа Сороса і Білла Гейтса - до "тіньового" управління країною, а також їхня гадана роль у розвитку пандемії.

Пов'язуючи коронавірус із діяльністю впливових персон, автори та читачі подібних дописів висловлювали дивні переконання: наприклад, що вірус створений штучно, що від нього уже існують ліки або що паніку у суспільстві навмисне "накручують".

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"Це найбільша зміна за останній час, - пояснює пані Коллівер. - Ворожість до суспільної еліти стрімко зросла. Особливо нав'язливо пропагується ідея про карантин як засіб встановлення контролю над суспільством".

Шалена популярність

Вчитуючись у дописи, дослідники помітили у них тисячі гіперпосилань, за якими користувачі потрапляли на маргінальні політичні чи псевдомедичні вебсайти.

Компанія Newsguard, яка оцінює правдивість вебсайтів, ідентифікувала за цими посиланнями 34 вебсторінки, які поширювали відверто хибну інформацію про коронавірус.

"Ці сайти присвячено або маргінальній політиці, або маргінальним медичним течіям, а часом тому й іншому разом", - продовжує пані Коллівер.

Втім, дослідники не очікували, що ці сайти та ідеї, які вони пропагують, користуються такою шаленою популярністю.

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Вони порахували загальне число "інтеракцій" - уподобань, поширень, коментарів тощо - під кожним відкритим дописом у Facebook, що містив посилання на один з 34-х згаданих сайтів.

Разом, 34 згадані сайти отримали понад 80 млн інтеракцій.

Серед них:

майже 150 тисяч інтеракцій на сайті HumansAreFree.com, де пишуть, нібито "пандемію" готували кілька років наперед;

близько 1,7 млн інтеракцій на сайті RealFarmacy.com, який безпідставно заявляє, що коронавірус можна лікувати в домашніх умовах ультрафіолетовими лампами.

За той самий період часу:

вебсайт ВООЗ отримав 6,2 млн інтеракцій

вебсайт Центрів з контролю та профілактики захворювань у США отримав 6,4 млн інтеракцій

TheEpochTimes.com - новинний сайт, чию рекламу Facebook заборонив і який минулого року був звинувачений в автоматизованій "накрутці" активності як у Facebook, так і у Twitter - отримав понад 48 млн інтеракцій.

Звісно, "інтеракції" не обов'язково свідчать про згоду. До того ж, їх рахували у масштабі вебсайтів загалом, а не лише дезінформаційних дописів про коронавірус.

"Ми видалили низку посилань, згаданих у дослідженні ВВС Click, за порушення наших правил щодо мови ворожнечі та поширення шкідливої дезінформації", - такою була офіційна реакція Facebook на наше дослідження.

"Коли ж допис не порушує наших правил, але його неправдивість встановлена зовнішніми експертами, ми пригальмовуємо його поширення і супроводжуємо його приміткою про дезінформацію. Бачачи ці примітки, користувачі у 95% випадків не переглядають оригінальний контент", - ідеться у заяві.

Загроза зростає

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ВООЗ та Центри з контролю та профілактики захворювань мають багато інших способів донести до людей інформацію.

Нещодавнє дослідження британського агентства Ofcom показує, що більшість людей черпає дані про коронавірус з надійних джерел.

Втім, так звана "інфодемія" (термін, запропонований у ВООЗ) являє нам паралельний світ зі своєю соціальною організацією, активізмом та сувенірними крамницями.

Тут змішуються маргінальні течії як з політичної, так і з медичної сфери. Їх об'єднує спільна ідея про те, що карантин запроваджено не для безпеки, а з метою контролю. Вони обіцяють "звільнити" своїх адептів від цього контролю.

Враховуючи масштаби цього світу та запал його будівничих, він дедалі більше загрожує успіхові карантину, а також взаєморозумінню медиків і політиків, на якому ґрунтуються карантинні заходи.

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