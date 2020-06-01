Помер Мирослав Скорик: композитор, оперу якого благословляв Іван Павло ІІ

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На 82-му році життя помер композитор, музикознавець та багаторічний художній керівник Київської опери Мирослав Скорик.

Про це у своєму Facebook повідомив Анатолій Солов'яненко, головний режисер у Національній опері імені Т. Г. Шевченка.

Музика до "Тіней забутих предків" та ще десятків фільмів. Інструментальні твори, кілька балетів та опера, прем'єру якої благословив і профінансував Папа Іван Павло ІІ. Його музикою захоплюються, її виконують оркестри у багатьох країнах світу. Це все - про Мирослава Скорика, Героя України, композитора і диригента.

Але сам він зізнавався, що найбільшою нагородою вважає виконання його творів вуличними музикантами.

Соломія Крушельницька і Мирослав

Писати музику Мирослав Скорик почав дуже рано - у 6 років. Його ідеальний слух і здібності першою оцінила відома оперна співачка Соломія Крушельницька, яка була рідною сестрою його бабусі. Вона порадила відправити Мирослава до музичної школи.

Хоча й батьки, не маючи музичної освіти, грали на інструментах - скрипці та фортепіано - і часто влаштовували вдома музичні вечори.

"Батьки вирішили показати мене Соломії Крушельницькій. Вона попросила щось заграти на фортепіано. Ноти на той час я вже знав. Почав грати й раптом зупинився. Сказав, що не продовжуватиму, бо інструмент фальшивить. Вона зрозуміла, що в мене абсолютний слух", - розповідав Мирослав Скорик в інтерв'ю "Газеті по-українськи".

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"Тіні забутих предків" і Шостакович

У 1948 році родину Скориків репресували і зі Львова вислали до Сибіру. Мирославу тоді було 9 років. Але і там він продовжував вчитися грати на фортепіано, а також опанував скрипку. Хоча зізнавався, що все ж нове життя впливало на уподобання - багато займався спортом. І навіть мріяв стати футболістом.

Повернувшись до Львова у 1955 році, вступив до місцевої консерваторії.

А вже у 1964-му створює музику до фільму "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова. Йому тоді було 26 років.

Подивившись фільм, композитор Дмитро Шостакович був у захваті.

"Він мені написав: "Я був дуже вражений вашою прекрасною музикою. На жаль, я мало її знаю, але докладу зусиль, аби з нею ознайомитися". Це було для мене великим потрясінням", - розповідав Мирослав Скорик в інтерв'ю "Українській правді".

Папа Римський і "Мойсей"

Згодом він стане автором музики до понад 40 художніх фільмів, багатьох камерно-інструментальних творів, кількох балетів та опери "Мойсей»"за поемою Івана Франка. Прем'єра опери відбулася у Львові, а спектакль благословив і профінансував Папа Іван Павло ІІ.

Однак чи не найпопулярнішою стала музика композитора до фільму "Високий перевал" Володимира Денисенка. Вона називається "Мелодія ля-мінор".

Ще Мирослав Скорик викладав у Київській консерваторії, а також у музичних закладах США та Австралії.

У 2011-2016 роках керував Національною оперою України.

Його твори виконують у всьому світі, а сам композитор виступав як диригент оркестру і піаніст з багатьма відомими оркестрами.

Фахівці пишуть, що його музиці притаманні мотиви карпатського фольклору, а також джазу.

Музика і кохання

Мирослав Скорик був тричі одружений. Шлюб із Ларисою Скорик ( у дівоцтві - Кузма), архітекторкою і відомою політикинею тривав 20 років. Їхня донька, Мілана - художниця по тканині.

Однією з пісень, яка стала популярною у далекі 60-ті роки була пісня "Не топчіть конвалій" - це був перший український твіст. Автор Мирослав Скорик шукав виконавицю, і йому порадили Ларису Кузму. Тоді вони й познайомилися, а невдовзі одружилися.

Останній шлюб композитора - із журналісткою львівського телебачення Адріаною Стельмах. З нею композитор теж прожив близько 20 років. Саме її він називав натхненницею багатьох своїх творів.

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