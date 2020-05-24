Слон-крадій та бегемотяча ванна: переможці конкурсу дикої природи BigPicture

Конкурс фотографій BigPicture Natural World Photography Каліфорнійської академії наук оголосив переможців - і від цих знімків дійсно перехоплює подих!

Це зображення далося фотографу Енді Паркінсону нелегко - заради нього він кілька тижнів провів у зимовій Шотландії, серед морозів та снігових заметілей. І не дарма, адже знімок під назвою "Укриття" отримав гран-прі конкурсу.

Копирайт изображения Big Picture/Andrew Parkinson

Чи знаєте ви, що під час полювання, коли до здобичі лишається близько 60 метрів, гепарди прискорюються приголомшливим темпом, досягаючи швидкості до 100 км/год за лічені секунди?

Це дивовижне фото Йі Лю перемогло в категорії "Фауна суші".

Копирайт изображения Big Picture/Yi Liu

Фотограф Гюнтер Де Брюйн упіймав цього слона за крадіжкою їжі з літньої кухні. На жаль, після цього знімку невдоволений слон розтрощив дах будівлі.

Це фото перемогло в категорії "Мистецтво природи".

Копирайт изображения Big Picture/Gunther De Bruyne

Хто б не хотів обійняти жирафу? У кенійського народу самбуру дуже міцні зв'язки з дикою природою.

Фотографка Амі Вітале понад десять років документувала стосунків людей цієї народності із тваринами.

Копирайт изображения Big Picture/Ami Vitale

Французький фотограф Грег ЛеКуер нещодавно здобув звання Підводного фотографа року за цей приголомшливий знімок.

Під час експедиції в Антарктиді Грег досліджував приховану частину айсберга, де оселилися тюлені-крабоїди.

Тепер це фото отримало ще одну винагороду - у категорії "Водне життя".

Копирайт изображения Big Picture/Greg Lecoeur

Цей кажан здається спраглим. Через зміни клімату деяким кажанам, як от цій довгопалій нічниці з Мозамбіку, доводиться долати великі відстані у пошуках води.

Автор цього фото Пьотр Наскрецький став переможцем у категорії "Крилате життя".

Копирайт изображения Big Picture/Piotr Naskrecki

Погляньте на цю щільну бегемотячу ванну... Тваринам довелось так згуртуватись, оскільки річка Окаванго у Ботсвані зміліла після сильної посухи у 2019 році.

Копирайт изображения Big Picture/Talib Almarri

Якщо у вас є кіт, ви добре знаєте, як вони люблять хвастатися здобиччю, яку їм вдалося вполювати!

Однак фотограф Джек Вандерлі хотів цим знімком показати вплив домашніх тварин на дику природу навколо будинків.

Копирайт изображения Big Picture/Jak Wonderly

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