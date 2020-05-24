Слон-крадій та бегемотяча ванна: переможці конкурсу дикої природи BigPicture
Конкурс фотографій BigPicture Natural World Photography Каліфорнійської академії наук оголосив переможців - і від цих знімків дійсно перехоплює подих!
Це зображення далося фотографу Енді Паркінсону нелегко - заради нього він кілька тижнів провів у зимовій Шотландії, серед морозів та снігових заметілей. І не дарма, адже знімок під назвою "Укриття" отримав гран-прі конкурсу.
Чи знаєте ви, що під час полювання, коли до здобичі лишається близько 60 метрів, гепарди прискорюються приголомшливим темпом, досягаючи швидкості до 100 км/год за лічені секунди?
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Це дивовижне фото Йі Лю перемогло в категорії "Фауна суші".
Фотограф Гюнтер Де Брюйн упіймав цього слона за крадіжкою їжі з літньої кухні. На жаль, після цього знімку невдоволений слон розтрощив дах будівлі.
Це фото перемогло в категорії "Мистецтво природи".
Хто б не хотів обійняти жирафу? У кенійського народу самбуру дуже міцні зв'язки з дикою природою.
Фотографка Амі Вітале понад десять років документувала стосунків людей цієї народності із тваринами.
Французький фотограф Грег ЛеКуер нещодавно здобув звання Підводного фотографа року за цей приголомшливий знімок.
Під час експедиції в Антарктиді Грег досліджував приховану частину айсберга, де оселилися тюлені-крабоїди.
Тепер це фото отримало ще одну винагороду - у категорії "Водне життя".
Цей кажан здається спраглим. Через зміни клімату деяким кажанам, як от цій довгопалій нічниці з Мозамбіку, доводиться долати великі відстані у пошуках води.
Автор цього фото Пьотр Наскрецький став переможцем у категорії "Крилате життя".
Погляньте на цю щільну бегемотячу ванну... Тваринам довелось так згуртуватись, оскільки річка Окаванго у Ботсвані зміліла після сильної посухи у 2019 році.
Якщо у вас є кіт, ви добре знаєте, як вони люблять хвастатися здобиччю, яку їм вдалося вполювати!
Однак фотограф Джек Вандерлі хотів цим знімком показати вплив домашніх тварин на дику природу навколо будинків.
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