Як люди вчать осиротілих мавпенят лазити по деревах

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Поки більша частина світу сидить на карантині, у цих малюків триває навчання - щоправда, у дуже незвичному класі.

У лісовій школі на острові Борнео (Калімантан) малюків орангутанів вчать навичкам пересування по деревах їхні опікуни-люди.

Маленькі сироти проводять 12 годин на день у лісі, де їх готують до нового життя у дикій природі.

В той час як контакти між людьми звели до мінімуму, життя тварин триває майже так само, як і раніше, каже докторка Зігне Прешофт, керівниця програм для мавп у благодійній організації "Чотири лапи" (Four Paws), яка опікується реабілітаційним центром у Східному Калімантані.

Працівники тепер носять захисні маски та спеціальну уніформу, а також регулярно вимірюють температуру.

Пандемія завадила проведенню багатьох природоохоронних заходів по всьому світу, але пані Прешофт каже, що вона також відкриває можливості для змін на краще.

"Відкрилися великі можливості для кращого захисту дикої природи від незаконної торгівлі та від (споживання) м'яса диких тварин", ​​- каже вона.

Копирайт изображения Jejak Pulang/FOUR PAWS Image caption Докторка Прешофт з осиротілим орангутаном

Працівники центру допомагають осиротілим мавпенятам підніматися на верхівки дерев, щоб допомогти їм опанувати навички, яким би у дикій природі вони навчилися від своїх матерів.

Ці вміння є дуже важливими для орангутанів, які харчуються, живуть і сплять на деревах.

Після того, як врятовані малюки орангутанів вийшли з карантину, вони проводять довгі години в лісі, у максимально наближеному до природного середовищі.

Їх навчають важливих навичкок виживання в лісі у великому лісовому масиві між містами Балікпапан та Самарінда.

Копирайт изображения BBC/NHU

Завдання центру - надати притулок незаконно виловленим орангутанам, а також реабілітувати осиротілих орангутанів, щоб згодом випустити їх назад у дику природу.

В світі залишилося лише близько 50 тисяч калімантанських орангутанів, кількість яких стрімко скоротилася за останні 70 років. Зокрема це відбулося через вирубування тропічних лісів задля плантацій олійних пальм або видобутку вугілля.

Браконьєри забирають малюків у мертвих матерів і продають або незаконно утримують як домашніх тварин.

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