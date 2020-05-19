Копирайт изображения UNIAN Image caption Руслан Рябошапка та Олександр Данилюк у день інавгурації Володимира Зеленського

"Володимир Зеленський будує небезпечну для України систему влади - всі процеси концентруються в Офісі президента", - згадує "обличчя реформ" Зеленського часів виборів 2019 року Олександр Данилюк.

12 квітня 2019 року тоді ще кандидат в президенти Володимир Зеленський відвідав Париж і зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Поруч з ним були двоє відомих на той час "реформаторів" та "антикорупціонерів" - колишній міністр фінансів Олександр Данилюк та ексчлен Національної агенції із запобігання корупції Руслан Рябошапка.

Саме вони тоді уособлювали реформи та боротьбу з корупцією, яку обіцяв українцям Володимир Зеленський. Вони йшли з посад за президента Петра Порошенка, наполягали, що тодішній президент не дав їм можливості зробити задумане. А пан Зеленський мав втілити реформи в життя.

"Дрімтім (в перекладі з англ. "команда мрії" - Ред.)", - саме так 12 квітня в Парижі гучно написав Володимир Зеленський, виклавши фото з реформаторами Рябошапкою та Данилюком, а третім в компанії був тоді маловідомий соратник Зеленського Іван Баканов.

Реформатори з часом вилетіли з команди - Данилюк залишив посаду секретаря РНБО, а Рябошапка - генпрокурора. Давній друг Іван Баканов продовжує очолювати СБУ.

ВВС News Україна поспілкувалась з колишніми членами "дрімтім" президента й поцікавилась, чи шкодують вони про похід у владу з Володимиром Зеленським.

"Дрімтім" Зеленського

Олександр Данилюк з посмішкою згадує ту поїзду в Париж і пост Зеленського про "дрімтім".

"Люди, які допомагали Зеленському прийти до влади і створити правильний порядок денний реформ, виявились непотрібні у його моделі управління", - вважає пан Данилюк.

Він залишив команду президента чи не найперший - ще у вересні 2019 року, коли звільнився з посади секретаря РНБО.

Серед причин звільнення називав завеликий вплив Андрія Богдана та небезпеку від повернення Ігорю Коломойському "ПриватБанку".

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Зараз, за його словами, найбільша небезпека - це вибудувана система влади в країні.

"Я залишив посаду у вересні, бо побачив, що Володимир Зеленський будує небезпечну для України систему влади - всі процеси концентруються в адміністрації президента", - згадує Данилюк.

Він вважає, що Зеленський призначає на найвищі посади "лояльних та слабких людей", які далекі від розуміння процесів у державі.

"Це дуже комфортна для президента модель управління", - наполягає Данилюк.

Через це, на думку Данилюка, Зеленському не вдалось виконати жодну з головних своїх обіцянок: боротись з олігархами та корупцією, провести реформи, досягти економічного зростання.

Руслан Рябошапка пропрацював генпрокурором до березня 2020 року. Реформу Офісу генпрокурора він завершити не встиг, а зараз живе у Франції.

При згадці про "дрімтім Зеленського" він теж посміхається, наполягає, що перші місяці роботи команди Зеленського і були "командою мрії".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Олександр Данилюк казав про необхідність звільнення Андрія Богдана. Врешті пішли обоє

"Я б розділив президентство Зеленського на дві частини. Перша - так званий турборежим, у тому числі в корупційній сфері. Потім все змінилось", - вважає Рябошапка.

Цю радикальну зміну ексгенпрокурор пов'язує із заміною голови Офісу президента Андрія Богдана на Андрія Єрмака.

"Люди, які намагались робити реформи, стали достатньо небезпечними для впливового бізнесу та олігархів. Президент вирішив краще мати консенсус і мир з цими найбагатшими людьми, ніж рухати реформи далі й мати проблеми", - наполягає пан Рябошапка.

Помста олігархів?

Руслан Рябошапка постійно згадує про роль олігархів, які нібито зараз суттєво зблизились з командою президента.

"Тому ми бачимо зараз вільний доступ до медіа, які належать олігархам, а з іншого боку ми не бачимо критики від цих медіа у бік президента", - наполягає він.

Свою відставку з поста генпрокурора Рябошапка теж пов'язує з олігархами.

"Ми наблизились до олігархів, - каже Рябошапка, - разом з НАБУ ми були дуже близькі до повідомлення про підозру колишньому власнику найбільшого банку країни". Він має на увазі Ігоря Коломойського.

Офіс генпрокурора також нібито наблизився й до інших олігархів, які раніше володіли комерційними банками.

"Тому я вірю, що ми стали небезпечними для них", - додає Руслан Рябошапка.

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Олександр Данилюк вважає, що обіцянка Зеленського боротись з олігархами вже у минулому.

"Вікно можливостей для реформ також вже закрилась. Але новий політичний сезон восени й місцеві вибори можуть дати новий подих політичному процесу", - сподівається Данилюк.

При цьому і Рябошапка, і Данилюк наполягають, що і зараз підтримали б на виборах Зеленського, а не Порошенка.

Хоча Рябошапка визнає, що реакція Зеленського на корупційний скандал з братом Андрія Єрмака була гіршою, ніж реакція Порошенка на скандал з Гладковським.

"Реакція на скандал з Єрмаком мала бути різкішою та рішучішою. Тут Зеленський повторює помилки свого попередника. У ситуації з Гладковським Порошенко навіть діяв рішучіше, швидко відсторонив з посади, а потім і звільнив. Проблема кумівства присутня зараз у команді Зеленського", - визнає колишній генпрокурор.

Шанс Зеленського

Попри образу, колишня "дрімтім" президента ще вірить, що у Зеленського є шанси виправити ситуацію.

"У нього ще є шанс увійти в історію як успішний президент. Для цього має змінити систему управління. Створити сильні державні інститути і не призначати туди лояльних людей. Вони мало розуміються на управління і бояться щось говорити Зеленському", - вважає Олександр Данилюк.

Пан Данилюк допускає, що Зеленський не допрацює на посаді до кінця каденції, але добровільну відставку називає не найкращим варіантом для президента.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Руслан Рябошапка каже, що вони з керівником НАБУ Артемом Ситником були близькі до підозри Ігорю Коломойському

"Надіюсь, що він або сам зрозуміє, що потрібні зміни, або зміниться баланс сил в країні", - припускає Данилюк.

Його головна надія на те, що з часом в парламенті виникне потреба в коаліції. У такій ситуації роль Зеленського зменшуватиметься і наближатиметься до конституційної - зовнішньої політики та національної безпеки.

На думку Рябошапки, єдиним шансом змінити ситуацію для Зеленського на краще є кардинальна зміна ставлення до оточення.

Першим кроком є звільнення Андрія Єрмака, а далі має бути поява навколо президента команди професіоналів.

"Зеленський не є професіоналом у державному управлінні, тому все залежить від того, хто його оточує", - наполягає Рябошапка.

Якщо він виконає ці умови, то, на думку Рябошапки, Володимир Зеленський "все ще може бути хорошим президентом".

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