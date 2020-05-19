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Всесвітній карантин через коронавірус підірвав наркоторгівлю, однак тимчасове полегшення може вилитися у проблеми вже найближчим часом, коли наркотрафік відновиться, а економіка - навпаки, застерігла ООН.

Наркобарони сидять на великих партіях нерозпроданого кокаїну і героїну та готуються завалити ринок дешевим нелегальним товаром, щойно відкриють кордони, полетять літаки і знімуть з якоря торговий флот.

Це погані новини для населення планети, здоров'я якого і без того підірване епідемією Covid-19 і збільшенням споживання синтетичних наркотиків.

І хоч карантин і скоротив злочинність, майбутня економічна криза - найгірша за сторіччя - може все змінити. Вона прискорить виробництво наркотичних і психотропних речовин і зробить нелегальний бізнес привабливим для багатьох людей, що опинилися за межею бідності, попередило Управління ООН з наркотиків і злочинності.

"Падіння економіки через Covid-19 може надовго змінити наркоринок... З огляду на досвід фінансової кризи 2008 року можна сміливо припустити, що країни скоротять бюджети на боротьбу з наркоторгівлею, споживання наркотиків зросте і зміститься у бік дешевших субстанцій, а випадки передозувань та серйозної шкоди здоров'ю почастішають", - пишуть доповідачі ООН.

Як вірус змінив наркоторгівлю

Копирайт изображения Getty Images Image caption Три тонни кокаїну знайшли італійці в лютому на судні з Колумбії в порту Ліворно - лише одного разу вони перехопили більше

Через коронавірус у більшості країн світу наркотиків стало менше, і вони подорожчали, адже через пандемію закрили кордони, а міста спорожніли.

Карантин заблокував шляхи доставки і ускладнив роздрібну торгівлю нелегальними речовинами. Соціальне дистанціювання, закриті клуби, заборона на масові заходи і приватні тусовки тимчасово обмежили ринок.

З іншого боку, в країнах-експортерах наркотиків, насамперед героїну і кокаїну, ціни, навпаки, впали. А виробництво загалом залишилося незмінним.

Наркомафія адаптується і часу не втрачає.

"Схоже, наркоторговці адаптуються до роботи в нових умовах, а деякі користуються ситуацією і намагаються покращити свій імідж, надаючи послуги населенню, особливо його найбільш уразливим групам", - йдеться у дослідженні ООН.

"Теперішня криза потенційно погіршить становище вразливих груп населення. Люди все частіше братимуться за нелегальну роботу, щоб компенсувати втрату законного заробітку", - йдеться у доповіді.

Але повністю пристосуватися до таких потрясінь, як транспортний колапс, падіння міжнародної торгівлі та перекриття кордонів, неможливо. Майже половина населення планети цієї весни - на карантині.

Скоротилися і виробництво, і перевезення, і споживання наркотиків у світі.

"Наркоділки повністю залежать від законної гуртової торгівлі, яку вони використовують як прикриття, і від індивідуальних роздрібних торговців наркотиками. Тому карантинні заходи неминуче впливають на всі аспекти незаконного обігу наркотиків", - зазначає Управління ООН з наркотиків.

У багатьох країнах світу ООН виявила дефіцит цілих класів наркотичних речовин, зростання цін, зниження якості та перехід споживачів на синтетичні наркотики або замісну підтримувальну терапію.

Найстійкіший до кризи наркотик

Копирайт изображения AFP Image caption Кокаїн перевозять з Південної Америки морем: на яхтах, катерах і навіть підводних човнах. Цю субмарину виловили біля берегів Іспанії - вилучили кілька тонн

Карантин виявився особливо ефективним у боротьбі з поставками опіатів, насамперед героїну.

За даними ООН, приблизно 90% трафіку опіатів припадає на наземні маршрути, тоді як майже весь кокаїн перевозять морем. Однак епідемія Covid-19 поступово змінює стан справ.

Через карантин і закриті кордони традиційний шлях афганського героїну до Росії та Європи через Центральну Азію став небезпечнішим для наркокур'єрів, і частина трафіку перекинули на море, на "південний коридор", вважає ООН, посилаючись на дедалі частіші випадки перехоплення поставок героїну в Індійському океані.

Аналогічні вилучення великих партій кокаїну в європейських портах демонструють іншу тенденцію. В умовах паралічу міжнародного авіасполучення постачальники кокаїну до Європи з Латинської Америки замінили ті кілька відсотків трафіку, що припадали на літаки, традиційними для них морськими перевезеннями.

А от виробництво постраждало менше за трафік і може лише зрости, попереджає ООН.

І тут знову програють постачальники героїну. Нині - розпал жнив у ключовому регіоні - Афганістані, але трудомісткий збір врожаю опійного маку потребує залучення великої кількості мігрантів, яких відлякують не лише закриті кордони, а й власне вірус.

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А через глобальний карантин афганцям стало складніше купувати і завозити складові, необхідні для виробництва героїну з опію-сирцю. Це загрожує скороченням випуску героїну в регіоні, на який припадає понад 80% світових поставок опіатів і який є головним джерелом героїну в Європі, Росії і на Близькому Сході.

У двох інших ключових регіонах складнощів з виробництвом ООН не спостерігає. У М'янмі врожай опіумного маку зібрали ще до початку пандемії, і поки у "Золотому трикутнику" є проблема лише з попитом на головному для них китайському ринку через обмеження на перевезення і переміщення людей.

У Мексиці опій-сирець збирають два-три рази на рік у значно менших масштабах і в такій глушині, яка і без карантину відрізана від світу.

Там виробництво падає не через коронавірус, а через іншу епідемію - опіоїдів. Вона охопила головний ринок збуту мексиканського героїну - США.

Не позначився коронавірус і на виробництві кокаїну, який постачають Колумбія, Болівія і Перу.

У Південній Америці погоду в нелегальному бізнесі поки що визначають інші чинники, зазначає ООН. У Колумбії спостерігають незначне падіння через знищення плантацій владою і дефіцит бензину на тлі втрати венесуельської контрабанди. У Болівії, навпаки, спостерігають підйом наркобізнесу завдяки політичній нестабільності.

Однак уже найближчим часом епідемія Covid-19 може призвести до зростання виробництва кокаїну, оскільки в умовах економічної кризи і бідності навіть нинішні невисокі ціни виявляться для селян привабливим, і вони повернуться до вирощування коки, побоюється ООН.

А ось із синтетичними наркотиками справи вже йдуть не дуже добре.

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На відміну від героїну і кокаїну, що мають певні регіони виробництва і маршрути трафіку, виробництво опіоїдів і амфетамінів у більшості країн локалізоване. Тому карантин і затримки в міжнародній торгівлі вплинули лише на ті країни, що імпортують прекурсори, зазначає ООН.

Перелік невеликий: у Мексиці дефіцит прекурсорів підірвав виробництво опіоїдів фентанілів, у Чехії, Сирії та Лівані з тієї ж причини ООН очікує дефіцит метамфетаміну та інших стимуляторів амфетамінового типу.

Там, де прекурсори виробляють всередині країни, коронавірус не зміг перешкодити виробництву синтетичних наркотиків, зазначає ООН і наводить як приклад мефедрон у Росії.

А лідером стійкості до кризи виявився канабіс, випливає з доповіді ООН.

"Великі партії товарів канабісу перехоплюють на Близькому Сході та в Північній Африці, як і раніше, і це дає підстави припускати, що обмеження, пов'язані з Covid-19, жодним чином не позначилися на обсягах постачання смоли канабісу до Європи", - йдеться в документі.

Ба більше, "є ознаки того, що карантин у Європі збільшив попит на продукти канабісу, що може активізувати наркотрафік з Північної Африки".

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