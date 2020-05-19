Батьки знайшли сина, якого викрали 32 роки тому

Копирайт изображения CCTV Image caption Лі Цзінчжі побачила свого сина вперше за 32 роки

Китайська пара, у якої викрали сина у готелі в 1988 році, знайшла і зустрілася з ним через 32 роки.

Мао Іня викрали у віці двох років, коли батько зупинився купити йому води дорогою додому з дитсадка.

Його батьки обшукували всю країну, а мати роздала понад 100 тисяч листівок про зникнення.

Сім'я нарешті зустрілася у понеділок, і син - якому вже 34 роки - сказав, що планує провести час з батьками.

"Я хотів би подякувати десяткам тисяч людей, які нам допомогли", - сказала Лі Цзінджі, мати хлопчика.

Що сталося з Мао Інем?

Хлопчик народився 23 лютого 1986 року.

17 жовтня 1988 року його батько Мао Чженьцзін вів його додому з дитсадка у місті Сіань в провінції Шеньсі.

Хлопчик попросив випити води, тож вони зупинилися біля входу до готелю. Поки батько студив гарячу воду і ненадовго відвернувся, хлопчика викрали.

Батьки шукали сина у Сіана і околицях, розвішували оголошення. Одного разу вони вже сподівалися, що знайшли його, але це виявилось помилкою.

Пані Лі покинула роботу задля пошуків сина: вона роздала близько 100 тисяч листівки у понад 10 провінціях та муніципалітетах - та все без успіху.

Протягом багатьох років вона з'являлася на численних китайських телевізійних шоу, зокрема на The X Factor. Як повідомляє SCMP, вона перевірила 300 можливих варіантів, але жоден із них не привів її до сина.

У 2007 році пані Лі почала займатися волонтерською діяльністю з групою Baby Come Back Home, щоб допомогти іншим батькам шукати своїх зниклих дітей.

За даними державних ЗМІ, вона допомогла 29 дітям знайти свої родини, поки їй не вдавалося відшукати власного сина. Але й тепер, коли пані Лі нарешті його знайшла, вона збирається продовжувати свою волонтерську роботу.

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Як знайшли Мао Іня?

У квітні, за даними державних ЗМІ, поліція отримала інформацію про чоловіка з провінції Сичуань на південному заході Китаю - приблизно за 1000 км від Сіаня - який усиновив дитину багато років тому.

Поліція знайшла усиновленого хлопця - тепер 34-річного чоловіка - і йому провели ДНК-тест, який підтвердив його зв'язок з Мао Чженьцзіном та Лі Цзінджі.

Мао Інь, якому дали нове ім'я Гу Нінінг, тепер має бізнес із оформлення інтер'єрів. Він сказав, що не впевнений у майбутньому, але планує провести час із батьками.

Поліція заявила, що його продали ще хлопчиком бездітній парі за 6000 юанів (840 доларів США за теперішнім курсом).

Пані Лі повідомили гарну новину 10 травня - на День матері в Китаї.

"Це найкращий подарунок, який я коли-небудь отримувала", - сказала вона.

Розслідування зникнення хлопця у 1988 році досі триває.

Наскільки поширеною є торгівля дітьми в Китаї?

Викрадення та торгівля дітьми є проблемою в Китаї вже багато десятиліть.

Офіційних даних немає, але на вебсайті Baby Come Back Home є 14 893 людей, які шукають зниклих хлопчиків, та 7 411 - дівчаток.

У 2015 році підрахували, що в Китаї щороку викрадають 20 000 дітей.

У 2009 році Міністерство громадської безпеки Китаю створило базу даних ДНК, яка відтоді допомогла знайти понад 6000 зниклих безвісти дітей.

А в травні 2016 року міністерство запустило систему під назвою "Возз'єднання", яка до червня 2019 року допомогла понад 4000 дітей знайти свої родини.

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