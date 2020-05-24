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YouTube заявив, що під час карантину люди дивляться навчальні відео частіше, ніж будь-коли, оскільки прагнуть опанувати нові навички в самоізоляції.

Платформа повідомляє, що відео з заголовками зі словами "як" і "покроковий", переглядають на 65% довше, ніж минулого року.

А запитання, що починаються з "як ...", все частіше з'являються у трендах пошукових систем.

Водночас найбільший попит серед онлайн-покупців мають садові рослини, газонокосарки, гантелі та фарба для волосся.

"Є багато запитань "як", - пояснює Наліна Еггерт, експерт BBC з просування інтернет-сторінок у пошукових системах. - Як зробити дезінфектор для рук, маску для обличчя і хліб, як стригти волосся".

Крім того, за словами Наліни, коли британські школи закрилися на карантин, помітно зросла кількість запитань з граматики, пунктуації, дробів, біології та історії.

Люди також цікавляться Covid-19, наприклад, чи можна заразитися вірусом двічі та чи впливає він на домашніх тварин.

"А ще часто шукають листівки зі співчуттями, - додає Наліна - Пошуковий запит на це - вищий, ніж будь-коли. Люди не просто шукають листівки, вони цікавляться, що зазвичай у них пишуть. Це, можливо, ті, кому ніколи не доводилося надсилати їх раніше. І я всім серцем їм співчуваю".

"А щодо більш позитивних запитів, то п'ятничним фаворитом є запит "Коли можна придбати алкоголь у Шотландії?" І це зрозуміло. Нам усім потрібно якось відзначити вихідні", - жартує Наліна.

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Гантелі та білизна

Платформа електронної торгівлі Redbrain має доступ до даних мільйонів пошукових запитів та результатів продажів.

Найчастіше у березні та квітні британці цікавились гантелями, газонокосарками, рослинами, насінням та фарбою для волосся.

У березні Redbrain виявив 2,1 млн запитів про гантелі, що майже на 4000% більше, ніж у лютому. У квітні число таких запитів знову перевищило мільйон.

Були також помітні короткострокові тенденції: у березні, безумовно, найбільш популярним товаром був рулон туалетного паперу з майже п'ятьма мільйонами пошуків ... а в квітні 2,1 млн запитів стосувалися жіночої білизни.

"Простіше думати, що світ зупинився, а життя стоїть на паузі, але наші дані свідчать зовсім про інше, - каже виконавчий директор Redbrain Алістер Кемпбелл. - Ми всі проходимо через подібний досвід і купуємо багато однакових речей одночасно.

Можливо, так люди звикають до нової реальності? Важке запитання. Але обсяги продажів, безумовно, свідчать, що роздрібна онлайн-торгівля розвивається".

Інтернет-бум

Використання інтернету під час карантину різко зросло, пояснює Джон Грем-Каммінг, технічний директор Cloudflare, компанія, що займається безпекою сайтів.

"Існує природне зростання - домашній інтернет-зв'язок стає дедалі кращим, і люди роблять дедалі більше речей в інтернеті

Але 2020 року ми побачили, що річний темп зростання відбувся за три місяці".

Однак не всі використовують мережу, щоб дізнатися, як навести лад із волоссям. У Cloudflare зауважили, що частково цей інтернет-бум спричинила дрібна кіберзлочинність.

Це зазвичай DDOS-атаки, коли сайти стають недоступними, а інформація про всі замовлення зникає.

"Таке часто роблять студенти - ми зазвичай спостерігаємо збільшення подібних атак під час університетських канікул", - пояснює пан Грем-Каммінг.

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