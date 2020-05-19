Коли в Україні поїде метро, автобуси, потяги та полетять літаки

Копирайт изображения УНІАН Image caption Вже у червні можна буде поїхати в гори на відпочинок

Уряд починає послаблювати транспортні заборони в Україні й уже невдовзі має ожити рух громадського транспорту у містах.

Проте обіцянки влади досі розмиті та містять мало конкретної інформації, коли ж точно запрацюють усі види транспорту.

За попередніми даними, весь міський транспорт, в тому числі метро, поїде вже до кінця травня, а залізниця та авіація запрацює до кінця червня.

На транспорті діятимуть особливі умови - усі мають бути в індивідуальних засобах захисту, будуть обмеження кількості пасажирів, постійна дезінфекція.

ВВС News Україна дізнавалась, коли саме і де запрацює транспорт.

Міський транспорт і метро

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже пообіцяв, що незабаром уряд ухвалить рішення про запуск громадського транспорту у містах з 22 травня.

Проте поїде він не скрізь. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наполягає, що ситуація у восьми регіонах України ще не дозволяє запускати там транспорт. Уряд має намір запровадити три критерії, за якими оцінювати ситуацію в регіонах з епідемією.

Це буде кількість нових хворих у регіоні, наповненість ліжок у лікарнях та кількість протестованих.

Згідно з цими показниками, найгірші регіони останніми запроваджуватимуть послаблення.

Планується, що карантин загалом послаблюватиметься у чотири етапи: 22 травня, 1 червня, 10 червня та 21 червня.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Метро може запрацювати вже 25 травня, або ж на тиждень пізніше

На першому етапі 22 травня у більшості регіонів країни має запрацювати міський наземних громадський транспорт.

Проте метро, яке в Україні існує в трьох містах - Києві, Харкові та Дніпрі, запрацює пізніше.

Мери цих міст неодноразово звертались до уряду з проханням про відкриття. Очільник Києва Віталій Кличко просить уряд дозволити роботу підземки вже 25 травня.

Денис Шмигаль пояснив, що уряд 20 травня розгляне можливість запуску метро, але "якщо це дозволятиме епідемічна ситуація". Щодо запуску метро уряд спілкуватиметься з місцевою владою.

Кілька днів тому у розмові з ВВС News Україна співрозмовник у керівництві уряду наполягав, що 25 травня метро у Києві не запрацює через важку епідеміологічну ситуацію. Тоді джерело називало реальнішою датою для Києва кінець травня.

Натомість мер Києва вже повідомив, що метро готується до запуску та робить спеціальну розмітку. Оплата буде проводитись тільки безконтактно.

Приміське сполучення та електрички

До кінця травня, швидше за все, потрібно почекати людям, які добираються до великих міст України на приміському транспорті.

За попередніми даними, якщо наземні приміські автобуси приїздять до міста з цього ж району, то їм можуть дозволити рух вже з 22 травня.

Проте повноцінно запустити рух приміського транспорту планують десь 29-30 травня. Це стосуватиметься маршрутів в межах однієї області.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Є шанси, що електрички поїдуть вже в кінці травня

Частково до кінця травня можуть запрацювати приміські залізничні маршрути.

Раніше в розмові з ВВС News Україна міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що першими на залізниці поїдуть саме приміські електрички.

"Почнемо з приміського транспорту, який довозить людей до міст та промислових об'єктів. Буде масочний режим та менша кількість пасажирів у вагоні", - анонсував міністр.

Міжобласні перевезення і потяги

Міжобласне транспортне сполучення, як розповіли ВВС News Україна, має запрацювати дещо пізніше.

Це вже має бути наступний етап послаблення карантину, який міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує на 10 червня.

З цим видом перевезень уряд наразі досить обережний у прогнозах, адже остерігається запускати сполучення з регіонами зі складною епідеміологічною ситуацією.

Найбільше в уряді остерігаються нової великої хвилі захворюваності, яка може призвести до повторного "локдауну" країни.

За попередніми прогнозами співрозмовників ВВС News Україна в уряді, у першій половині червня можуть запрацювати потяги категорії Інтерсіті+ та нічні експреси.

Хоча джерела в уряді кажуть й про оптимістичний прогноз для деяких міжобласних потягів - кінець травня.

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На цей же час не виключена і спроба запустити внутрішні авіаперевезення.

А от на повну потужність міжрегіональні потяги можуть запрацювати вже у середині чи другій половині червня.

Приблизно у ці ж терміни - середина червня - можна чекати на відновлення міжобласних та міжнародних автобусних перевезень.

Як наполягають співрозмовники ВВС News Україна, точні дати запуску залізниці на повну потужність ще невідомі й залежать від розвитку епідемії.

Але, за словами міністра охорони здоров'я, останнього етапу послаблення карантину можна чекати після 21 червня. Тоді мають поїхати і всі потяги.

Коли полетять літаки

Початок регулярного внутрішнього українського авіаційного сполучення в уряді можуть прив'язати у часі із запуском залізниці, а саме потягів формату Інтерсіті+ та нічних експресів.

За оптимістичним прогнозом, це може статись в кінці травня, а більш реалістичним - на кілька тижнів пізніше.

Проте щодо відновлення регулярного міжнародного авіаційного сполучення співрозмовники ВВС News Україна не надто оптимістичні.

"Регулярні рейси міжнародні поки що не дозволять. В найближчий місяць їх не буде. Можливо, що почнуть дозволяти в середині літа", - нещодавно прогнозував співрозмовник в уряді.

Процес для України буде тривалий, а більшість країн, які відкриватимуть авіасполучення та прийматимуть рейси з України, вимагатимуть проходити двотижневу обсервацію.

Хоча, як вказують учасники ринку, дозвіл на регулярні міжнародні авіаперевезення може з'явитись ще у червні.

Віцепрезидент МАУ з питань комерції Сергій Фоменко у розмові з ВВС News Україна нагадав, що наразі заборона на регулярні польоти з українського боку запроваджена до 22 травня.

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Але він прогнозує, що заборону продовжать, тому авіакомпанія не починає продаж квитків на найближчі тижні.

У компанії очікують, що міжнародні перевезення розпочнуть за три тижні після того, як запустять міжобласне авіасполучення в Україні.

"Якщо, наприклад, 29 травня розпочнеться міжобласне сполучення в Україні - у тому числі авіаційне - будуть потяги, будуть автобуси, будуть літаки, то десь 15-20 червня можуть розпочатися міжнародні авіаперевезення", - заявив пан Фоменко.

Для відновлення міжнародних рейсів багато важитиме позиція європейських країн, які дозволятимуть рейси з України та пускатимуть українців до себе. Щонайменше до середини червня у ЄС діятимуть багато заборон для негромадян союзу.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій вже заявив, що сподівається на відновлення сполучення з Грузією до 1 липня.

Співрозмовник ВВС News Україна в МЗС розповів, що небо відкриватимуть синхронно з ЄС: як тільки відкриватиме інша країна - так робитиме і Київ.

Такі пропозиції Україна вже направила партнерам.

Оптимістичний сценарій відкриття - вже у червні, кажуть в МЗС.

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