МАУ розповіла про мільярдні збитки та коли відновить польоти

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В уряді вже заявили про плани відкриття українського неба після карантину й початок перемовин з європейськими країнами про відновлення регулярних рейсів.

Наразі у владі кажуть, що перельоти можуть частково відновитись у червні, на це розраховують і авіакомпанії.

Зараз же у небі України літають переважно чартерні рейси, які або повертають українців додому, або ж везуть заробітчан до країн ЄС.

ВВС News Україна запитала у керівництва найбільшої української авіакомпанії МАУ, коли та розраховує відновити роботу, яких збитків вже зазнали та скільки рейсів із заробітчанами планує ще здійснити.

Коли відновлять польоти

У розмові з ВВС News Україна віцепрезидент МАУ з комерційних питань Сергій Фоменко розповів, що зараз компанія вивчає інформацію тих країн, які відкривають свої кордони.

Формально Україна не дає дозвіл на вільне повітряне сполучення до 22 травня й авіакомпанії не знають, що буде після цієї дати.

Через це МАУ закрила продаж квитків до червня, але очікує, що перевезення можуть розпочатись за три-чотири тижні.

"Якщо, наприклад, 29 травня все ж таки розпочнеться міжобласне сполучення в Україні - у тому числі авіаційне, то десь 15-20 червня можуть розпочатися міжнародні авіаперевезення", - вважає пан Фоменко.

Копирайт изображения МАУ Image caption Сергій Фоменко прогнозує, що міжнародні авіаперевезення можуть розпочатися десь 15-20 червня

Рейси для заробітчан

МАУ здійснює рейси для українських заробітчан, яких легально запрошують країни ЄС.

Спочатку виникли проблеми з українською владою, яка протидіяла таким чартерам, проте згодом проблему вирішили.

"В нас зараз є нормальні контакти з усіма організаціями у Польщі, Чехії, Угорщині, Німеччині, Фінляндії, Данії, Швеції та Ізраїлю, які давали та будуть давати українцям нормальну офіційну роботу. Вони замовляють такі рейси", - розповів пан Фоменко.

За його словами, якщо регулярні рейси будуть закриті до середини червня, то компанія ще зробить багато таких чартерів для заробітчан. Адже процедуру погодження таких польотів з владою вже випрацювали.

До кінця травня, за словами Сергія Фоменка, може бути ще до десяти таких польотів до Німеччини, Польщі, та країн Північної Європи.

Як повертають українців додому

Паралельно компанія займається поверненням українців, які застрягли за кордоном.

"Евакуаційні рейси" виконують тільки через аеропорт Бориспіль, де через обмеження приймають не більше трьох рейсів на добу - щоб не було скупчень людей.

"Ці рейси виконуються не за рахунок держави, рейси мають таку механіку: ми розраховуємо, скільки він коштує, приблизно отримуємо інформацію від посольств, скільки людей плануємо, який туди літак має долетіти, щоб забрати якомога більше, виставляємо вартість, щоб забезпечити хоча б беззбитковість цього рейсу", - розповів Сергій Фоменко.

Після цього починається продаж квитків.

Копирайт изображения УНІАН

Повернення квитків

Сергій Фоменко розповів, як авіакомпанія повертає гроші за квитки, які "згоріли" через карантин. Скарг на це було дуже багато.

Якщо ваш квиток потрапив під скасований рейс, то спершу авіакомпанія пропонує перенести політ на нову дату. Друга опція - квиток міняють на електронний ваучер, який можна буде використати при купівлі на сайті з бонусом у 25%.

Третя опція - починати процедуру повернення грошей.

"Із цим була затримка, бо була шалена кількість звернень одночасно. Ми відпрацювали десятки тисяч звернень людей, ми автоматично робили систему зміни дати, автоматично робили систему видачі ваучера, процедуру перерахування грошей", - стверджує представник МАУ.

Збитки від карантину

"Наше очікування було, що до червня втрати складуть десь мільйонів 60 доларів", - розповів Сергій Марченко, скільки компанія втратить за час карантину.

Сюди входять кошти на відшкодування квитків та збитки від зупинки польотів.

"Ми не отримували ніякого прибутку, тому навіть коли розпочнемо діяльність, збитки вже отримані й їх треба буде якось компенсувати багато років", - розповіли в МАУ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Зеленський хоче створити державну авіаційну компанію

При цьому Сергій Фоменко наголошує, що в авіації настільки конкурентний бізнес, що можливості компенсувати збитки підняттям цін не буде.

"Тому ні про яке підвищення цін не може бути і мови", - заявив Сергій Фоменко.

Державний авіаперевізник

Нещодавно Володимир Зеленський озвучив ідею створення державної авіакомпанії, яка б перевозила пасажирів.

"Колись МАУ на 68% належала державі через Фонд держмайна, решта були іноземні інвестори які вкладали гроші. Потім сказали: чому держава має нести витрати за оцю роботу, бо це дуже комерційна робота?" - нагадав Сергій Фоменко.

Він вказує на велику дискусію, чи має право держава підтримувати і субсидувати якогось перевізника.

"Можливе економічне чудо - запустити державну авіакомпанію, яка буде настільки привабливою і будуть конкурентні переваги, що всі будуть пишатися й купувати квитки, вона приноситиме шалений прибуток. Але за всі роки незалежності України такого не було", - нагадує пан Фоменко.

Він каже, що державні перевізники є переважно в країнах, де конкуренція обмежена або влада не зважає на інші країни.

На думку Сергія Фесенка, держава має поцікавитись у платників податків, які не користуються літаками, чи хочуть вони фінансувати таку авіакомпанію замість будівництва, до прикладу, доріг.

Експерти вже оцінили вартість створення такої авіакомпанії у мільярди доларів.

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