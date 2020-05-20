"На підтанцьовці у Гордона". Соцмережі жартують про пресконференцію Зеленського

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Президент Володимир Зеленський зібрав журналістів на пресконференцію на галявині Маріїнського палацу.

Розмова тривала понад три години, деякі запитання журналістів президенту відверто допікали, а деякі - викликали шквал критики у соцмережах.

Конференція відбувалася під відкритим небом і за мінливої погоди, на що неодноразово звертав увагу сам президент.

Користувачі обурюються, що одному з перших право поставити запитання дали Дмитру Гордону, який нещодавно взяв інтерв'ю в екслідера сепаратистів "ДНР" Ігоря Гіркіна, а також у Наталії Поклонської, експрокурора анексованого Криму, а тепер депутата Держдуми РФ.

"Зеленський на "підтанцьовці" у Гордона! На пресконференції Гордону дали слово другим, а Зе ще й назвав його "нашим спецагентом" - це де-факто схвалення того, що він робить, запрошуючи в ефір Поклонську і Гіркіна", - написав у Facebook політолог Олексій Гарань, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи".

У річницю президентства журналісти запитували Зеленського про обіцянки, які він давав після інавгурації.

Наприклад, Володимир Зеленський тоді заявляв, що не збирається балотуватися на другий термін.

"Чесно кажучи, щиро: одного терміну не вистачить", - сказав пан Зеленський рік по тому.

Деякі користувачі гостро відреагували на заяву президента про те, що він призначає на посади "нових людей, яким довіряє".

Так лідер держави відповів на питання журналіста, який йому дорікнув, що той обирає на важливі посади не професіоналів, а знайомих та "армійських друзів".

Також жартують, що Володимир Зеленський не служив в армії, тому немає нічого дивного, що він не призначив на керівні посади своїх "армійських друзів". Їх у нього просто немає.

Кепкують і з деяких яскравих цитат Зеленського.

І навіть складають вірші про події, які відбувалися на галявині Маріїнського палацу:

Для інших за результатами пресконференції президента залишилося більше запитань ніж відповідей.

Водночас є і ті користувачі, яким відповіді президента припали до душі.

"Браво, пане Президент! Ми гордимося Вами, дякуємо!", - написав Євген Буцик.

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Позитивний момент відзначила також користувачка Тетяна Вергелес.

"Сам факт класичної пресконференції - це вже добре. Зовнішність вже не клоунського нехлюя, а високопосадовця. Українська мова покращала, словечка з неправильним наголосом як от вОдій - то дрібниця", - пише вона

"Мені сподобався наш президент. Не радянський секонд-хенд. Решту можна виправити", - зазначає журналіст Олександр Пасховер.

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