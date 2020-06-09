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Карантин пом'якшили, люди поступово почали наповнювати громадський транспорт, офіси, магазини та спортзали.

Температура повітря рухається вгору і змушує замислитися: чи можна вмикати кондиціонери в літню спеку під час пандемії коронавірусу?

Чи підвищують вони ризик зараження?

Якщо коротко, то так, кондиціонери, на думку науковців, можуть сприяти поширенню коронавірусу. Але вони не можуть бути його джерелом.

При цьому, важливо розуміти, де і як їх використовують.

Що каже наука?

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Наукових робіт на цю тему, як виявляється, поки що проведено дуже мало і їхні результати не можна вважати репрезентативними.

Вперше про роль кондиціонерів у поширенні коронавірусу масово заговорили після дослідження китайських науковців про ресторан в місті Ухань.

Науковці виявили, що дев'ятеро людей підхопили коронавірус, коли сиділи неподалік кондиціонеру в ресторані.

Вірус, за словами науковців, поширила одна з відвідувачок, яка практично не мала симптомів. Вона сиділа навпроти кондиціонеру. Пізніше у дев'ятьох людей, які сиділи за сусідніми столиками і не контактували напряму із жінкою, тест на COVID-19 також виявився позитивним.

Однак важливо пам'ятати, що вибірка цього дослідження була дуже малою, а умови не були лабораторними. Тому багато науковців мають підстави сумніватися в його репрезентативності.

Тему китайського дослідження підхопив популярний в Україні лікар - доктор Комаровський.

У своєму відеоблозі він процитував його результати і зробив невтішне припущення: "Коли вірус, який ми видихаємо, потрапляє у штучно створений кліматичною технікою потік повітря, то це все вже дуже серйозно".

Крім того, багато хто згадує у цьому контексті круїзний лайнер Diamond Princess, де з трьох тисяч людей на борту захворіли понад 700, і багато з них — вже після запровадження карантину на судні. Лікарі припускають, що не останню роль тут зіграла система кондиціонування лайнера.

Як відбувається зараження?

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Всі експерти, з якими ми поспілкувалися, наголошують: джерелом і "розплідником" коронавірусу кондиціонер бути не може, адже вірус передається лише від людини до людини.

Проте системи кондиціонування, кажуть вони, справді можуть збільшити зону зараження, якщо в приміщенні перебуває хвора людина.

Це пов'язано з тим, як працює більшість кондиціонерів.

Слід зважати, що хоча кондиціонування додає свіжості приміщенню в спекотний день, по суті це циркуляція того самого повітря.

"Є загальна практика: коли вмикають кондиціонер, повністю зачиняють вікна. Кондиціонер працює таким чином, що він забирає повітря з приміщення, охолоджує його і повертає назад. Тобто створює рециркуляцію того самого повітря", - розповідає BBC News Україна Данило Бріндак, лікар-гігієніст Центру громадського здоров'я при МОЗ.

Тож коли людина, заражена вірусом, чхає, дихає чи кашляє, потік повітря з кондиціонера може розносити ці краплини, хоча й не дуже далеко.

Тож, пам'ятайте — напрямок потоку повітря має значення.

То треба відмовитися від кондиціонерів?

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Чи означає це, що варто взагалі відмовитися від кондиціонування?

Якщо відповісти одним словом, то ні.

По-перше, кондиціонер у вашій власній квартирі чи будинку набагато безпечніший, ніж у людних місцях — якщо ви й ті, хто мешкає разом з вами, здорові. І якщо ваш дім не відвідує великий потік людей.

Що ж до офісів та ресторанів, то ризик, звичайно, більший. Але взагалі відмовлятися від кондиціонування фахівці не рекомендують, адже перебування у задусі може бути ще небезпечнішим, особливо для літніх людей.

Головна порада фахівців — регулярно провітрювати приміщення.

"Немає сенсу забороняти людям використовувати кондиціонери, адже їх використовують для фізичного комфорту. Але обов'язковим є гарне провітрювання приміщень", - наголошує Данило Бріндак.

Крім того, коронавіруси зазвичай втрачають заразність із підвищенням температури, тож якщо ви можете вплинути на температуру повітря, намагайтеся, аби в приміщенні було трохи тепліше, ніж ви зазвичай звикли влітку.

Зрештою, слід пам'ятати про відомі правила перебування у приміщеннях: зберігати соціальну дистанцію, дезінфікувати руки та не торкатися свого обличчя. Бо ж ризик зараження через поверхні й під час прямого контакту значно більший, ніж через кондиціонування, вважають фахівці.

Що робити, якщо вдома є хворий?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найкращий спосіб провітрити приміщення - відчинити вікно

Якщо вдома є людина із коронавірусом, найкращим виходом буде вимкнути кондиціонер і відчиняти для провітрювання вікна.

"Відкривши вікно, ви отримаєте набагато більше чистого повітря, і це знизить можливу концентрацію коронавірусу всередині приміщення", - зазначає Світлана Загородня, завідувачка відділу репродукції вірусів Інституту мікробіології та вірусології ім. Заболотного.

Якщо вікно не можна відкрити через алергію в когось із мешканців, лишіть кондиціонер увімкненим, але не давайте йому занадто охолоджувати повітря, бо коронавіруси краще почуваються у холоді.

Крім того, по можливості, зачиніть кімнату, де перебуває хворий, аби потік повітря від кондиціонера не поширювався по квартирі.

"У цьому випадку найважливіше — це тримати хворих подалі від вентиляційних отворів", - радить Світлана Загородня.

Вона також нагадує про необхідність дотримуватися правил використання кондиціонерів:

"Треба вчасно чистити його, правильно направляти потік холодного повітря, витримувати температуру з коливанням в 6-10 градусів за Цельсієм в порівнянні з зовнішнім умовами, а також кожен день провітрювати приміщення".

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