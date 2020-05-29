Пристрій, який "захищає від 5G". Що це?

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У Британії можна купити USB-флеш-накопичувач за 339 фунтів (близько 420 доларів США). Його виробники стверджують, що за допомогою "квантової осциляціі" пристрій здатний захистити від так званого "згубного впливу 5G-мереж".

Але що насправді у нього всередині? І взагалі - чи відрізняється цей гаджет від звичайних "флешок"?

У Британії запуск мобільних мереж п'ятого покоління (5G) почався лише минулого літа, в сільській місцевості ними користуватися поки що не можна.

Але по всій країні вже з'явилося чимало умільців, які рекламують пристрої для захисту від того, що вони називають "шкідливим впливом" мереж 5G - хоча і британська влада, і провідні науковці впевнені, що такого шкідливого впливу просто не існує.

Копирайт изображения Pen Test Partners

Пристрій під назвою 5GBioShield, втім, рекомендував до використання Тобі Голл - один із членів комітету з 5G при міській раді міста Гластонбері. Комітет створили, щоб зібрати інформацію про вплив мереж п'ятого покоління на здоров'я.

Біля Гластонбері проходить знаменитий музичний фестиваль (цього року його скасували через пандемію коронавірусу). Там розташований Пагорб святого Михайла (також відомий як Гластонбері Тор) - з цим місцем пов'язано безліч легенд і містичних вірувань.

У містечку працює безліч магазинів, в яких продають езотеричні товари та сувеніри. Тому серед місцевих жителів трохи більше тих, хто схильний вірити неординарним уявленням і теоріям.

Тобі Голл запевняє, що гаджет приносить користь.

"Ми ним користуємося, і вважаємо, що воно допомагає", - заявив Голл.

На вебсайті виробника стверджується, що USB-стік "завдяки портативному голографічного наношару каталізатора захищає будинок і сім'ю. Його можна носити на собі, або покласти поруч зі смартфоном, або іншим джерелом електрики, радіації або електромагнітного поля".

"Електричний туман"

"Шляхом квантової осциляції, USB-ключ 5GBioShield балансує і перерозподіляє шкідливі частоти, що виникають з електричного туману, який генерують такі апарати, як лептопи, бездротові телефони, Wi-Fi, планшети, і так далі", - запевняють творці приладу.

Копирайт изображения 5G BIOSHIELD Image caption З реклами пристрою випливає, що його потрібно носити на собі, або розміщувати поруч зі смартфоном

Пристрій коштує 339 фунтів, що близько 11 тисяч гривень.

Але на перший погляд він здається звичайним USB-драйвом на 128 мегабайтів.

"У чому ж його відмінність від майже ідентичного прозорого USB-драйву, який можна купити приблизно за п'ять фунтів у кількох виробників в Шеньчжені?" - запитує Кен Мунро, чия компанія Pen Test Partners розбирає на частини різні побутові електронні пристрої, щоб перевірити їх вразливість.

Ось відповідь на це питання: у 5GBioShield є круглий стікер.

"Ми, звичайно, не експерти в квантовій фізиці систем 5G, але ця наклейка дуже схожа на ті, що продаються аркушами в канцелярських магазинах і коштують менше пенні кожен", - каже Мунро.

"Розширення часу"

Мунро і його колега Філ Евела розібрали USB-ключ, щоб подивитися, чи немає всередині чудотворної електроніки.

Однак їм вдалося знайти тільки світлодіод, поставлений на плату, як і в будь-якому іншому такому USB-пристрої.

Як випливає з відкритих даних на порталі Companies House, де публікують інформацію про всі британські фірми, директорів компанії BioShield Distribution, яка поширює пристрій, звуть Анна Гроховальская і Валеріо Лагецца.

Судячи з відкритих даних, і Гроховальская і Лагецца раніше працювали в компанії Immortalis, яка продавала БАДи (тобто біологічно активні добавки, багато експертів сумніваються в їх ефективності) під назвою Klotho Formula. І рекламує БАД вебсайт схожий на сайт BioShield.

Там написано, що добавка, по-перше, запатентована, а по-друге, "викликає релятивістське розширення часу і біологічно-квантове переплутування на рівні ДНК".

"Чутлива інформація"

У бесіді з ВВС Гороховальская підтвердила, що її компанія - ексклюзивний світовий дистриб'ютор 5GBioShield, але виробляє пристрій не вона. Права на нього теж в іншої компанії.

Копирайт изображения PEN TEST PARTNERS Image caption На пристрої є наклейка, яку не дуже складно відділити

"У нас є багато технічної інформації та підтверджувальних досліджень на цю тему. Як ви розумієте, ми з очевидних причин не уповноважені розголошувати цю чутливу інформацію третім особам", - каже вона.

Гроховальська заперечує твердження, що вона продає за 339 фунтів продукт, який насправді коштує не більше п'яти.

"Що стосується аналізу вартості, до якого ви прийшли в ході свого дослідження, мені здається, що недолік глибокого розуміння завадив вам зробити точний підрахунок наших витрат на виробництво, включаючи виплати правовласнику і так далі, - каже вона. - Таким чином, приймати вашу оцінку всерйоз складно. Очевидно, що ви не звертали уваги на факти".

"Більше снів"

Тобі Голл, який говорив про користь приладу в комітеті з 5G при міській раді Гластонбері, в бесіді з ВВС заявив, що його слова не можна розглядати як рекомендацію купити гаджет.

Копирайт изображения PEN TEST PARTNERS Image caption Pen Test Partners не вдалося виявити всередині приладу нічого, що відрізняло б його від звичайного USB-драйву.

Однак він не шкодує, що купив BioShield, і каже, що з приладом його життя покращилося: тепер він спокійно спить всю ніч, і йому частіше сняться сни.

"У будинку стало спокійніше", - сказав він ВВС.

Він також вважає, що компанія могла б розробити систему захисту від електромагнітного випромінювання для всього Гластонбері.

5G й британці

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Прихід мобільних мереж нового покоління до Британії супроводжується труднощами. В інтернеті одна за одною з'являються теорії змови, присвячені новим мережам.

У цьому сенсі цікавою є історія розслідування, проведеного комітетом з 5G при міській раді Гластонбері.

Розслідування комітету тривало шість місяців, і за його підсумками міська рада зробила заяву, що вона проти розгортання цих мереж в Британії, хоча зробити нічого не може.

Втім, за час роботи цього комітету з нього пішли три члени, заявивши, що розслідування захопили активісти і прихильники теорій змов.

"Справжній науковий аналіз поступився місцем чутками і конспірології", - заявив Девід Свейн - один із тих, хто пішов.

Загальна паніка навколо 5G в Британії іноді накладається на страхи, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Так, в березні, після того як в інтернеті з'явилися відео, де стверджувалося, що вишки зв'язку мереж 5G сприяють поширенню коронавірусу, в деяких районах країни ці вишки спробували спалити.

Науковці ж не знаходять підтвердження будь-яким з цих теорій. Нещодавно Ofcom - британський регулятор у сфері телекомунікацій - опублікував дані про електромагнітне поле на 16-ти недавно встановлених вишках зв'язку 5G.

Згідно з цими даними, потужність випромінювання становить "малу частину" від гранично допустимих рівнів за міжнародними стандартами.

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