Морська піхота: як вчаться, живуть та воюють "українські командос"

Копирайт изображения Командування морської піхоти України

23 травня - День морської піхоти України. Що це за рід військ, чим "морпіхи" відрізняються від звичайних піхотинців та як їх готують - про це BBC News Україна розповів командувач морської піхоти ВМС України, генерал-лейтенантом Юрій Содоль.

"Універсальний воїн"

Морська піхота - рід військ, який проводить морське чи повітряно-морське десантування, а також охороняє берег, зокрема й від ворожого десанту.

Копирайт изображения Командування морської піхоти України

Ці війська, як і флот, дуже постраждали від російської анексії Криму у 2014 році - частина кримських "морпіхів" присягнули Росії та залишилися на півострові.

Утім, українська морська піхота не зникла.

Зараз по структурі це:

дві бригади (35-а і 36-а бригади морської піхоти);

406-а артилерійська бригада;

32-й реактивний артилерійський полк;

недавно створений окремий батальйон розвідників (140-й окремий розвідувальний батальйон);

полігон морської піхоти.

Головна особливість морської піхоти, яка відрізняє їх від звичайних піхотинців чи десантників, - прив'язаність до моря, точніше до узбережжя.

"Морська піхота - значно більше, ніж просто рід військ. Якщо говорити коротко, на прикладі рядового бійця, то морський піхотинець - це універсальний воїн", - каже генерал-лейтенант Юрій Содоль, натякаючи, що морпіхи можуть діяти з моря, повітря і суші.

Копирайт изображения Командування морської піхоти України Image caption Є серед "морпіхів" і артилеристи

Фактично, це "сухопутні руки" військово-морських сил, до складу яких входить морська піхота.

Також серед задач "морпіхів" - допомога підрозділам інших родів військ у приморських районах.

"Наприклад, зупинка організованого відходу противника, підходу його резервів. Рейди в тилу угруповань противника, створення в його тилу постійної напруги", - каже командир морської піхоти.

"Також - ведення стабілізаційних операцій, охорона судноплавства (на борту суден) у Чорному та Азовському морях, догляд (з борту корабля) як групи силової підтримки, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, а ще участь у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки", - додає Юрій Содоль.

Чорні і синьо-зелені берети

Копирайт изображения УНІАН Image caption 2012 рік, Феодосія. Українські морпіхи у старих беретах

Морська піхота має багато своїх "кастових" символів.

Нещодавно заміна частини символів, які походили ще з радянського часу, викликала спротив частини морських піхотинців.

Особливо це стосувалося чорних беретів, які були своєрідною ознакою "елітності" підрозділів морської піхоти (так само як блакитні берети десантників).

Ще з радянської армії пішла традиція, що бійці отримували ці берети після особливих випробувань.

Чорні берети залишилися зараз і у морської піхоти Росії.

У 2017 році волонтери, які займалися заміною радянської символіки у ЗСУ, запропонували змінити колір беретів на синьо-зелений ("морської хвилі").

"Те, що у нас називають "морською піхотою", - це фактично спеціалізовані сили, які є не просто стрілками флоту, а і десантниками, і морськими десантниками, і пірнальниками. Це те, що у Європі називається "командос", - вони мають синьо-зелені берети", - пояснював BBC News Україна один з апологетів змін Віталій Гайдукевич.

Копирайт изображения Командування морської піхоти України Image caption Нові берети і беретні знаки української міорської піхоти

"Це мій берет! Він чорний... Нe синій, нe зeлeний, нe кольору морської хвилі, він - чорний! Свій чорний берет я виборювала кров'ю і потом, відстоювала, заслуговувала, так як і всі морпіхи, що носять чорний берет!" - відповідала на це військова Олександра Безсмертна.

Інший член групи зі змін символіки художник-геральдист Олекса Руденко згадував анексію Криму, під час якої частина морпіхів ЗСУ перейшли на бік РФ: "Вони були абсолютно схожими на морську піхоту Росії. Ті, хто зрадили, не вважали свою зраду зрадою".

"Присягаємо чорному берету? Ні, ви присягаєте українському народу!" - наполягав Олекса Руденко.

Зрештою, колір беретів морпіхів замінили і зараз українські морпіхи носять берети кольору "морської хвилі".

Свій символізм є і у беретних знаках морської піхоти - на них меч, якір та крила.

Копирайт изображения Командування морської піхоти України

"Наші знаки символізують те, що ми виконуємо завдання морського та повітряного десанту, а також на суходолі. Тобто є воїнами трьох стихій", - каже командир морпіхів Юрій Содоль.

Він додає, що змінювати символіку треба було вже давно і процес цей у морській піхоті ще триває.

За його основу взяли символи періоду Української революції 1917-1921 років.

"Так 36-а окрема бригада морської піхоти має ім'я контр-адмірала Михайла Білинського, засновника морської піхоти УНР. У процесі погодження найменування 35-ї окремої бригади морської піхоти, яка буде мати ім'я контр-адмірала Михайла Остроградського", - розповідає Юрій Содоль.

Михайло Білинський та Михайло Остроградський - командувачі українського флоту часів УНР.

"Події 2014 року продемонстрували, наскільки важливим є символи у війні з російським агресором. Тому сучасні знаки та найменування мають історичне підґрунтя, а їхня суть виходить зі специфіки тих завдань, які ми виконуємо", - пояснює Юрій Содоль.

Психологічна смуга перешкод

Копирайт изображения Командування морської піхоти України

Пієтет навколо берету морпіхів пов'язаний з тим, що отримати його можна лише після довгих випробувань.

Починаються вони з первинної підготовки і мінімум пів року служби у "морпіхах".

Далі кандидати звертаються до своїх безпосередніх командирів про те, щоб скласти "Клятву морського піхотинця".

Якщо кандидатури схвалюють, то майбутні морпіхи починають готуватися до так званої "психологічної смуги перешкод".

Спочатку йде вогнева, тактична, тактико-спеціальна і фізична підготовка, вивчення "Кодексу морського піхотинця".

Копирайт изображения Командування морської піхоти України

А далі - сама смуга перешкод, яку морські піхотинці тепер проходять на полігоні "Олешківські піски" у Херсонській області (раніше її влаштовували у різних регіонах у різних форматах).

Це - близько 5 км дистанції з різними завданнями: подолання водної перешкоди, евакуація пораненого, стрільба після фізичних навантажень.

Долають її у повному спорядженні і зі зброєю.

Тих, хто пройшов всі випробування, допускають до "Присяги морпіхів".

Складають її двічі на рік - перед Днем морської піхоти 23 травня і Днем захисника України 14 жовтня.

Школа морпіхів

Копирайт изображения Командування морської піхоти України

Паралельно зараз у Миколаєві створюють "Школу морського піхотинця".

"Головна ідея - змінити структуру мислення майбутніх морських піхотинців, навчити їх розуміти ситуацію в складних умовах, приймати швидкі та правильні рішення за допомогою креативності, винахідливості та ініціативи. Тобто спочатку - мізки, а потім - м'язи", - каже генерал-лейтенант Содоль.

Школа - це 400 навчальних годин з різних дисциплін: топографії, тактики, психології, вогневої підготовки.

Найбільш інтенсивні заняття з фізичної, морської, повітрянодесантної підготовки, розвідувальної підготовки, виживання та протидії саморобним вибуховим засобам.

"На виході ми хочемо, щоб кожен морський піхотинець умів володіти всіма видами стрілецької зброї та міг водити всі види техніки, які є на озброєнні у підрозділах морської піхоти", - додає командувач морської піхоти.

Також військові, які навчатимуться у школі, там робитимуть свій перший стрибок з парашутом, а у кінці - проходитимуть згадану психологічну смугу.

"Якщо у процесі підготовки хтось не витримає темп та навантаження, то цей військовослужбовець буде переведений до інших підрозділів, але вже не морської піхоти", - відзначає Юрій Содоль.

"Морпіхи" на війні

Копирайт изображения УНІАН Image caption Морська піхота у Широкиному

Морські піхотинці воюють з 2014 року.

Спочатку вони посилювали оборону української армії на шляху з Криму.

А у вересні 2014 року з "морпіхів" та інших бійців військово-морських сил ЗСУ, які залишилися вірними українській присязі, сформували ротно-тактичну групу та перекинули її в зону АТО під Маріуполь.

Воювала українська морська піхота у кількох гарячих точках Донбасу - біля Гранітного, Талаківки, Гнутового, Павлополя, брала участь в обороні Маріуполя та боях за Широкине, заходила у Водяне та Чермалик.

Копирайт изображения Командування морської піхоти України

Тримали майже 100 км фронту від Широкиного до Докучаєвська.

За весь час боїв на Донбасі загинуло близько півсотні українських "морпіхів".

Один раз "морпіх" - завжди "морпіх"

Копирайт изображения Командування морської піхоти України Image caption Командувач морської піхоти ВМС України Юрій Содоль

Командувач морської піхоти Юрій Содоль раніше командував 25-ю бригадою. Це інший рід військ - десант або ДШВ, десантно-штурмові війська.

На питання BBC News Україна, як перейшов у морську піхоту, відповідає, що не вагався.

"Коли мене питають про морську піхоту України, завжди пригадую одну фразу. Зараз і не пригадаю, хто її сказав, але звучить вона так: сильний не той хто витримав удар, а той, хто після удару зміг підвестися. Так і українські морпіхи - отримали удар у 2014 році, але змогли піднятися та стати ще сильнішими", - пояснює він.

Копирайт изображения Командування морської піхоти України

"Якщо ви вже приєдналися до цієї сім'ї, прийняли цінності морської піхоти, то вже ніколи не будете жити по-іншому, як у нас кажуть: один раз "морпіх", завжди "морпіх", - додає командир морських піхотинців.

А також нагадує інший вислів - колишнього командувача Корпусу морської піхоти США Віктора Гарольда Крулака: "Неважливо, де і яка відбувається криза, у наших цивільних лідерів завжди повинна бути одна спільна думка - відправити туди морську піхоту".

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