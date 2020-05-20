Зеленський зібрався на другий термін, ультиматум Авакову і тінь Порошенка

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Пресконференція Володимира Зеленського вийшла надзвичайно емоційною, сповненою скандалів та перепалок із журналістами.

Він сварився з журналістами, пропонував їм роботу в Офісі президента, "злим словом" згадував Петра Порошенка і фактично поставив Арсену Авакову ультиматум щодо вбивства Павла Шеремета.

Однією з найпопулярніших тем для питань став його можливий похід на другий термін, щодо якого Володимир Зеленський дав кілька суперечливих відповідей. Врешті визнав, що на другий термін піти хоче.

Багато відомих українських ЗМІ на пресконференцію не акредитували, а орієнтовані на проросійську аудиторію "Шарій.нет", NewsOne та "НАШ" допустили. З ними президент чи не найбільше і сварився.

На питанні про відпочинок в Омані та аналогію з "Мальдівами Порошенка" президент нервував найбільше.

Жодного кума і спецагент Гордон

"Найближчим часом вперше за багато років в нас буде іпотека для кожного громадянина під 10%", - здивував Зеленський гучною обіцянкою.

Попри економічну кризу, президент загалом давав багато обіцянок. Наприклад, анонсував масштабне будівництво доріг та мостів. І просто під час розмови Зеленському повідомили про завалений міст з фурою в Дніпропетровській області. Під кінець пресконференції доповіли - жертв немає.

"Наш спецагент, наскільки мені сказали", - відреагував на пропозицію речниці Юлії Мендель надати право на питання журналісту Дмитру Гордону.

Гордон саме записав інтерв'ю з Ігорем Гіркіним й стверджує, що узгодив це з СБУ. Українські спецслужби цю інформацію заперечили.

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Зеленський багато жартував та імпровізував. Майже на самому початку запропонував одному з журналістів роботу.

Роман Кравець з "Української правди" запитав про призначення у владу близьких друзів та знайомих Зеленського.

"Жодного кума і близького друга я не призначив", - парирував Зеленський. Він також розхвалив генпрокурорку Ірину Венедіктову, керівника свого офісу Андрія Єрмака та помічника Сергія Шефіра, "яким довіряє".

І тут же заявив про кадровий голод в країні та запропонував пану Кравцю будь-яку посаду в Офісі президента.

"Я вас запрошую в Офіс президента, ви самі можете обрати посаду. Будете працювати як Єрмак - 25 годин на добу", - пожартував Зеленський, але з дуже серйозним обличчям.

Склалось враження, що в ОП інколи набирають саме так - експромтом.

Ультиматум Авакову

Багато питань під різними кутами Зеленському ставили про голову МВС Авакова і розслідування вбивства Шеремета.

Ще в грудні президент був на пресконференції, на якій Арсен Аваков звітував про розкриття справи та "затримання винних".

Майже за пів року переконливих доказів вини ув'язнених добровольців-атовців суспільство не почуло, тож Зеленському дорікали відповідальністю за можливе покарання "невинуватих".

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"Справа Шеремета - не знаю, чи однозначна. Я прийшов тоді, бо запросили. Суд повинен розібратись. Справу Шеремета веде міністр Арсен Аваков, він відповідальний за результат. Якщо суд доведе, що люди невинуваті, то будуть нести відповідальність люди, які звинуватили невинуватих людей", - заявив Зеленський.

Він кілька разів парирував закиди щодо Авакова та цієї справи й врешті сказав, що результат розслідування - це особиста відповідальність міністра.

На це отримав зауваження, що після таких слів шанси на те, що підозрюваних виправдають, навіть якщо вони невинуваті, мінімальні.

"Аваков не є моїм кумом і товаришем. Навпаки - в нього є товариші, з якими я не товаришую. Його сьогоднішня відповідальність - справа Шеремета. Він почав цю справу - він повинен її довести до кінця, щоб усі, хто вбив Шеремета, були покарані", - сказав Зеленський.

У численних перепалках з журналістами щодо Авакова президент пообіцяв звільнити міністра у разі провалу справи Шеремета, а також самому взяти на себе частину відповідальності.

Похід на другий строк

Володимир Зеленський фактично зневілював свою виборчу обіцянку, що працюватиме тільки одну каденцію президента.

"Щиро, однієї не вистачить", - відверто заявив він журналістам на численні питання про похід на другий термін.

За п'ять хвилин він уточнив, що має ще подумати про повторне балотування і переклав відповідальність на виборців.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимир Зеленський повторив звичну фразу Лукашенка - піде на вибори, якщо підтримає народ

"Я подумаю. Як скаже народ України", - сказав Зеленський. Саме так каже президент Білорусі Олександр Лукашенко перед кожним черговим балотуванням. І народ його підтримує.

Зрештою Зеленський натякнув, що якщо на старт кампанії рейтинг буде 15-16%, то він не матиме права йти в президенти.

"Я йду на один термін, як казав. Але якщо буде велика підтримка народу України, я зможу про це подумати", - знову повернувся до цього питання президент, заявивши, що для виконання всього переліку обіцянок одного терміну може не вистачити.

Він кілька разів повторив, що зараз у другому турі переміг би з результатом у 75%.

Мер Черкас та олігархи

У відповідь на не зовсім тематичне питання про народовладдя Володимир Зеленський розкритикував мера Черкас Анатолія Бондаренка.

У Черкасах хотіли припинити карантин ще на початку травня і це, судячи з усього, неабияк розізлило президента.

"Мер Черкас - на ньому 19 кримінальних проваджень, я за один стіл з таким бандитом не сяду. Він себе поводив некоректно", - заявив президент.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Анатолій Бондаренко став антигероєм Зеленського

Він закинув меру: чому той за свої гроші не привіз літаки з медичним обладнанням і ліками?

А себе з прем'єром він назвав "майстрами спорту у боротьбі з коронавірусом".

На критику про вплив олігархів Зеленський парирував, що "вони не можуть на мене натиснути".

"Хто я такий - стратегія чи випадковість?" - відповів Зеленський журналістці на питання про олігархів, неабияк розсмішивши журналістів.

Тінь Порошенка

У відповідях Зеленського щодо Петра Порошенка відчувалось, що морально він ніби ще досі змагається на виборах з експрезидентом.

Спочатку він розповів, що покарання Порошенку за всі його дії "ще попереду".

У цьому світлі він згадав оприлюднені вчора записи розмови ексвіце-президента США Джо Байдена та Петра Порошенка, на яких американці вимагали відставки генпрокурора.

Цю інформацію раніше коментував Байден. Він визнавав вимогу звільнити ексгенпрокурора Шокіна, але цю тему знову "вкинули" в інформаційний простір.

"Це не останній дзвінок, який побачать українці. Реагувати повинна прокуратура", - заявив Зеленський.

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Порошенко також виринув у Зеленського під час довгої перепалки з журналісткою каналу Віктора Медведчука NewsOne, яка порівнювала двох президентів.

Журналістка казала про невиконані обіцянки, а Зеленський натякав на походження грошей власників телеканалу.

"Ваш канал можна дивитись, але не слухати", - натякав він на контент телеканалу.

Зеленський кілька разів просив повернути їй мікрофон, щоб закінчити суперечку.

Спочатку головним аргументом Зеленського був високий рейтинг, а потім і особисте порівняння.

"Якщо б я не балотувався, то президентом став би Петро Порошенко. А хто для вас краще, Порошенко на другий термін чи Зеленський?", - несподівано заявив президент.

Журналістка і далі тиснула: "Чим ви відрізняєтесь від Порошенка?" І нагадала, що його фракція в Раді допомогла ухвалити важливий для Зеленського земельний та банківський закон.

"Я всім відрізняюсь від Порошенка. Фізіологічно я порядна людина, яка хворіє цією країною. Хоча не так гарно спілкуюсь українською мовою, як Порошенко", - доводив Зеленський.

Згадав Зеленський про Порошенка і після запитання про відпочинок в Омані у січні цього року.

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Журналісти провели аналогію з приватним відпочинком експрезидента на Мальдівських островах.

"В мене є сім'я, жива сім'я, і діти полетіли в Оман на відпочинок, мають право на це", - пояснював президент.

Зеленський знав, що не буде мати високих державних зустрічей, тому купив квиток і полетів до родини на три ночі.

"Не інкогніто, а з квитком", - пояснив різницю свого візиту з Мальдівами Порошенка.

Таємничість свого візиту прокоментував так: "Ніхто не знав? Так ніхто не цікавився".

Єрмак і Шарій

Під кінець кількагодинної пресконференції Зеленський чи не вперше прокоментував і корупційний скандал навколо Андрія Єрмака.

Його брат проводив зустрічі, на яких начебто обговорювалось "влаштування" потрібних людей на державні посади.

"Для мене це порожня справа", - вважає Зеленський.

"Знаю, хто проводив записи, знаю, для чого і хто хотів шантажувати мене особисто, щоб я зняв Єрмака. Йде слідство, але як би не закінчилось слідство, в мене є відповідь. Частково це через те, чому я деяких людей звільняю", - натякнув Зеленський, додавши, що писали "державні органи".

Він дав зрозуміти, що ніяк не реагуватиме на скандал.

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Володимир Зеленський каже, що довіряє Андрію Єрмаку

"Ви така молода людина, сонечко вийшло, прекрасна погода", - вчергове фамільярно відповів журналістці Зеленський, який часто "обігрував" або вік, або стать журналістів.

За такі прояви "сексизму" та "ейджизму" часто діставалось Петру Порошенку.

У Зеленського останній такий жарт стосувався журналістки видання "Шарій.нет" скандального блогера Анатолія Шарія.

Президент спеціально перебив свою речницю Юлію Мендель, щоб дати можливість поставити питання від цього видання - про акції проти президента.

Зеленський "пролобіював" питання від Шарія, але відповідати на нього не захотів.

"Юль, пускай зададут вопрос и пойдем уже", - сказав Зеленський пані Мендель, яка підганяла президента на дзвінок до голови Єврокомісії.

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