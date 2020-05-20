Відпочинок у Туреччині стає все ближчим: коли для українців відкриють кордони

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З 20 травня Туреччина відкриває свої кордони для громадян 31 країни, в тому числі для українців.

У переліку країн, для яких Туреччина відчиняє двері, також Росія, Казахстан, Грузія та деякі країни Європи й Близького Сходу.

Важливо, що на першому етапі йдеться не про туризм та морські курорти, а про поїздки в країну з метою лікування.

Зокрема, про послуги у сфері ортопедії, травматології, хірургії, онкології, нейрохірургії, гематології, інтенсивної та репродуктивної терапії.

Літаки прийматимуть у Стамбулі та Анкарі, на кордоні потрібно буде надати довідку про відсутність коронавірусу або пройти тестування на COVID-19 вже після прибуття до Туреччини.

Покидати установу, де відбувається лікування, без поважних причин не можна.

Коли планують відкрити курорти?

Курорти планують відкривати дещо пізніше. Турецька влада розраховує, що це може статись вже 28 травня. Перемовини тривають з 70 країнами - головними постачальниками туристів до країни.

Щоб не допустити розповсюдження коронавірусу, у Туреччині готують правила безпеки для аеропортів, готелів, авіакомпаній та ресторанів.

Коли до Туреччини зможуть полетіти українці?

На засіданні українського уряду 20 травня прем'єр Денис Шмигаль заявив, що до 15 червня говорити про відновлення перельотів передчасно, оскільки більшість країн досі тримають кордони закритими.

Але після цієї дати, ймовірно, авіасполучення відновиться. Зокрема, Міжнародні авіалінії України прогнозують початок польотів з 1 липня.

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