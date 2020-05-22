Як не заразитися у транспорті після пом'якшення карантину

Копирайт изображения Kirsty O'Connor / PA Media

Режим глобальної ізоляції зупинив внутрішні та міжнародні перевезення - потяги, літаки, автобуси і метро. А уряди країн радили громадянам користуватися транспортом лише за нагальної потреби.

Тепер, коли світ поступово виходить з карантину, все більше людей повертаються до роботи.

Втім, послаблення не означають повного скасування обмежень.

Влада багатьох країн світу радить поки уникати громадського транспорту, а натомість ходити пішки, їздити авто чи велосипедом.

Але що робити тим, у кого такої можливості немає, і наскільки небезпечними будуть поїздки автобусом, метро чи електричкою?

Потяги і автобуси

Потенційний ризик заразитися в автобусі чи метро залежить від того, наскільки вони заповнені пасажирами. Це також стосується зупинок і станцій та залежить від часу поїздки, маршруту і регіону.

Є й інші фактори: як добре провітрюється салон, як добре його вимили прибиральники і як довго ви їдете.

Коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом, коли хворі чхають або кашляють, або через інфіковані поверхні.

Вірусні частки можуть потрапити в організм через очі, ніс та рот або після дотику до забрудненого предмета.

Тому варто триматися на відстані не менше двох метрів один від одного поза домом.

Копирайт изображения Henry Nicholls / Reuters Image caption Лондонське метро. Пасажири намагаються тримати безпечну дистанцію

Розглянемо для прикладу лондонське метро.

Попередні дослідження свідчать, що у британській підземці, яка часто переповнена людьми, шанси підчепити респіраторні захворювання помітно зростають.

Лара Госе з Інституту глобальної охорони здоров'я говорить, що її дослідження (опубліковане 2018 року) показало, що люди, які регулярно користуються метро, частіше хворіють на грип та ГРВІ.

"Серед пасажирів, що роблять одну або кілька пересадок під час поїздки, рівень захворюваності на грип та ГРВІ вищий, ніж серед тих, що користуються прямою гілкою метро", - пояснює вона.

Однак, якщо ви їдете не в годину пік, і у вашому вагоні або в автобусі мало пасажирів, ризик, відповідно, знижується.

Впливає також, скільки часу ви витрачаєте на транспорт. Чим довша поїздка, тим довший контакт з великою кількістю людей в обмеженому просторі.

"Тому важливо звести до мінімуму контакти з потенційно інфікованими пасажирами і поверхнями, - говорить доктор Госе. - Намагайтесь уникати поїздок в годину-пік та обирайте маршрути, що передбачають один вид транспорту".

Що ще радять пасажирам?

Почніть з аналізу маршруту та транспорту, який може бути альтернативою громадському, - наприклад, велосипеду, авто чи руху пішки.

Якщо інших варіантів немає, ось кілька порад, що допоможуть знизити ризик зараження:

уникайте годин-пік

обирайте менш завантажений маршрут з обмеженим числом пересадок

перед посадкою зачекайте, доки не вийдуть інші пасажири

дотримуйтесь дистанції у 2 метри, де це можливо

мийте руки щонайменше 20 секунд після поїздки

На жаль, тримати безпечну дистанцію не завжди вдається, особливо у натовпі в години-пік або під час посадки. У таких випадках уникайте фізичних контактів та відвертайте обличчя від тих, хто поруч.

Знизити ризик інфікування допоможуть також маски.

Вони частково захищають від вірусу та слугують своєрідним бар'єром між носієм хвороби та оточенням.

Які заходи безпеки вживають перевізники. Приклад Британії

Британські транспортні мережі по всій країні посилюють заходи безпеки для захисту персоналу та пасажирів.

Найбільший автобусний оператор Arriva Buses приймає лише безконтактні платежі й не даватиме решту готівкою.

Корпорація Transport for London (TfL), що відповідає практично за весь громадський транспорт у Лондоні, встановлює санітайзери для рук на всіх станціях метро, залізничних та автобусних зупинках та запроваджує суворий графік прибирання.

Там заявили, що зможуть перевозити лише 13-15% від звичайного пасажиропотоку.

Network Rail, власник і оператор британської залізничної інфраструктури, додав до графіка руху 3 000 потягів щодня.

Але компанія заявила, що її пасажиропотік залишається на рівні 10-13% від звичайного обсягу.

На деяких великих залізничних станціях чергують охоронці, що вміють керувати рухом натовпу.

А деякі міжміські лінії перевозять пасажирів лише за умови попереднього бронювання квитків.

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