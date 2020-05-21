Малюк з України застряг в Іраку без мами

Ельвіра Ізмаїлова, молода лікарка з Харкова, відправила сина до батьків чоловіка в Ірак узимку на кілька тижнів. Зараз вона вже три місяці не може його забрати додому.

Її мати, що мешкає в Криму, захворіла, і потрібно було терміново їхати до неї. Україна запровадила карантин перед поверненням сина та чоловіка додому. В Іраку також діють суворі обмеження.

Ельвіра вже п'ять разів пробувала повернути дитину в Україну. Разом з іншими українцями вона просила неодноразово МЗС та Мінінфраструктури дозволити рейс з Багдада, який могла б організувати іракська авіакомпанія. Українці готові оплатити і переліт, і власну обсервацію.

Втім, досі українська сторона не давала дозвіл на приліт літака з Іраку з пасажирами на борту. Раніше президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обіцяли повернути "застряглих" українців додому.

З-поміж тих, кому терміново потрібно вилетіти в Україну, - вагітні жінки та ті, в кого в Україні лишилися літні батьки, що потребують догляду.

З Ельвірою Ізмаїловою спілкувалася кореспондентка ВВС News Україна Жанна Безп'ятчук.

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