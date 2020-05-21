Копирайт изображения EPA Image caption Молдовська православна церква на чолі з митрополитом Кишиневським та всієї Молдови вже виступає проти вакцинації проти коронавірусу, хоча вакцина ще не з'явилася

Після нищівної критики заходів уряду зі стримування коронавірусу Молдовська православна церква, яка підпорядковується Москві, відкрила новий фронт - проти ймовірної вакцинації.

Все почалося зі звернення єпископа Бельцького і Фалештського Маркела, в якому він закликав вірян відмовлятися від вакцини проти Covid-19, яку, на його переконання, "виробили сатанинські глобалісти".

Позицію Маркела підтримав й Синод церкви, який погрожує вищому керівництву країни перестати згадувати його в молитвах.

Це спровокувало молдовського прем'єра на доволі саркастичну відповідь, широко розповсюджену провідними ЗМІ сусідньої країни.

"Як диявольська змія"

18 травня єпископ Маркел виклав у YouTube звернення, в якому він повідомив мирян, що восени уряд планує розгорнути масову і безкоштовну вакцинацію. Він застеріг, що вакцина становить загрозу життю людей, адже під виглядом препарату, на його переконання, влада буде вживлювати в тіла громадян чіпи, через які буде контролювати їхнє життя за допомогою технології 5G, розробленої на Заході.

"Ота нова субстанція, яку нав'язують нам сатанинські глобалісти, є отруйною, як диявольська змія… Це пастка, яка позбавляє нас свободи, святого дарунку", - переконував єпископ своїх вірних.

Він закликав громадян не боятися коронавірусу, звертатися по допомогу до церкви і молитися, "бо на кону християнська душа".

Копирайт изображения Youtube Image caption Молдавський єпископ Маркел вважає, що православним вживлятимуть чіпи під час вакцинації

Такі категоричні заяви пролунали попри те, що науковці з усього світу досі проводять дослідження щодо розробки вакцини, а виробляти її почнуть, за найбільш оптимістичними прогнозами, не раніше, ніж через пів року.

Молдовський сайт Jurnal зазначає, що на розробку вакцини проти смертельного вірусу взагалі можуть піти роки, не кажучи вже про вироблення її в об'ємах, аби пропонувати її всім і безкоштовно.

Синод підтримав

На тлі скепсису ЗМІ 19 травня Синод Молдовської православна церкви опублікував звернення до керівництва країни - президента Ігоря Додона, прем'єра Іона Кіку та спікерки парламенту Зінаїди Гречаної - із проханням не залучати вірних цієї конфесії до примусової вакцинації, яку, за його інформацією, уряд планує розгорнути у листопаді у відповідь на нову хвилю пандемії.

Церква закликала керівництво Молдови "поважати права вірних і обрати добровільну вакцинацію".

Водночас Синод зажадав, аби уряд скасував заборону на масові молитви у приміщеннях церков.

"Із великим болем і сумом ми дізналися про чергові обмеження щодо відправлення божих служб та інших традиційних заходів, які залишаються в силі до 30 червня", - цитує заяву церковників тижневик Ziarul de Garda.

Синод звинуватив уряд Іона Кіку у позбавленні християн Молдови підтримки церкви "у часи біди".

"Інакше ми скористаємося нашим канонічним і моральним правом не згадувати вас у наших молитвах", - погрожують в церкві.

"Помолімося за ясність розуму людей, включно із бюрократами від церкви"

Прем'єр Іон Кіку із відповіддю не забарився.

Копирайт изображения Facebook Ігоря Додона Image caption Очільник уряду Молдови Іон Кіку закликав молитися за ясність розуму "бюрократів від церкви"

"Господи, прости мене і вбережи мене від гріха. Дай мені сили і розуму реагувати на таке розумно і спокійно. Маймо співчуття і розуміння. Це може статися із кожним з нас, адже у будь-кого розум може затьмаритися через інстинкти, спокуси і помилки. Помолімося за ясність розуму і здоров'я людей, включно із бюрократами від церкви і її служителями", - написав він у Facebook.

Погроза не бути згадуваним у молитвах, вочевидь, наполохала президента Молдови Ігоря Додона. В інтерв'ю порталу Unimedia він заявив, що на це заслуговують хіба що ті, "хто голосував і протягував закон про рівність" ЛГБТ спільноти.

Копирайт изображения EPA Image caption Президент Молдови Ігор Додон (праворуч) вважає, що не згадувати у молитвах можна лише політиків, які голосували за рівність ЛГБТ-спільноти

Він також висловився на підтримку вакцинації: "Я відповідальний батько. Якщо ви запитаєте про моє ставлення, то коли з'являються такі ризики і пандемії, вакцинація необхідна".

Як відомо, Молдовська православна церква є найбільшою конфесією цієї країни - понад 90 процентів громадян вважають себе її вірянами.

Текст підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС

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