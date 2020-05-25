Зоопарк під Києвом: звірі страждають через карантин

Продаж квитків відвідувачам був основним джерелом прибутку для зоопарку "12 місяців" у Київській області.

Але з оголошенням карантину власникам довелося зачинити його двері.

Через ситуацію на раціоні тварин довелося заощаджувати, де це було можливо.

Окрім того, звірі, що звикли до уваги людей, почали сумувати за ними.

Зараз парк частково відновив роботу, але ситуація все одно скрутна.

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