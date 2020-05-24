"Їх було восьмеро, а я був сам. Ще й уночі". Масове вбивство, яке шокувало Житомирщину

Копирайт изображения Євген Герасимчук Image caption Підозрюваного Анатолія Захаренка у суд привезли під посиленим конвоєм

Село Новоселиця в Житомирській області майже нічим не відрізняється від сотень та тисяч інших сіл України: будинок культури зі ставнями на вікнах, поруч будівля сільської ради, магазин та зупинка.

Втім, впродовж останніх днів це село стало відомим на всю країну. Тут в ніч з 21 на 22 травня сталась кривава бійня, в результаті якої від вогнепальних поранень загинуло семеро чоловіків.

Після такої звістки село буквально завмерло, адже тут добре знають стрільця і навіть не очікували, що таке може трапитись.

Як розгорталася трагедія, що кажуть місцеві жителі про стрілка і що він сам заявив на суді?

Трагедія на хуторі

Копирайт изображения Євген Герасимчук

Перша інформація про вбивство сімох чоловіків у Попільнянському районі Житомирської області з'явилась на сайті головного управління Національної поліції регіону.

У ньому йшлося про те, що близько першої години ночі 22 травня, у селі Новоселиця біля приватних ставків місцевий житель, під час конфліктної ситуації відкрив стрілянину з мисливської рушниці, вбивши сімох людей.

Через деякий час про трагічну подію на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Спочатку він убив двох, що залишалися поруч з ним. Потім почав розстрілювати 6-х сплячих. Всього він встиг розстріляти сімох людей", - написав пан Геращенко.

Трагедія сталась за кілька кілометрів від села, як кажуть місцеві, - на хуторі.

На місце події прибули начальник місцевого управління Нацполіції Сергій Крупєй та заступник голови Національної поліції України Олексій Руденко, які розповіли про основні версії слідства.

"На перший погляд це схоже на побутовий конфлікт, який виник через те, що пили горілку, запивали пивом. Чим воно закінчилось, ви й самі бачите - сім покійників. Ці люди між собою дружили, вони були знайомі більше десяти років. Але, на жаль, так склалось", - розповів заступник голови Нацполіції Олексій Руденко.

Правоохоронці вже за кілька годин встановили, що серед загиблих були учасники АТО, а деякі з чоловіків були чинними військовослужбовцями Національної гвардії України.

"Особи загиблих встановлено. Всі чоловіки, які загинули, були добровольцями, учасниками антитерористичної операції. Серед них троє нацгвардійців, військовослужбовців, які в даний час проходили службу у Національній гвардії", - повідомила речниця ГУНП в Житомирській області Алла Ващенко.

В той же день у місцевих ЗМІ з'явилась інформація, що чоловік, який з мисливської рушниці розстріляв сімох осіб, та орендар ставу, в якого начальник райвідділу поліції вимагав щомісячні хабарі - це одна й та сама особа. В соціальних мережах почали з'являтись версії, мовляв, чоловіки могли приїхати до орендаря, щоб влаштувати "розбірки".

Начальник поліції області підтвердив, що це дійсно одна і та сама людина, але пов'язувати два злочини не став.

"Ця особа дійсно фігурує у справі про вимагання хабаря, але нічим не підтверджено, що ця подія, яка сталась, має стосунок до слідчих дій, які проводили працівники управління внутрішньої безпеки та ДБР", - сказав Сергій Крупєй.

"За інформацією, яку ми маємо від особи, котра залишилася в живих, - вісім товаришів дружили із власником цього ставка вже протягом 10-ти років і приїхали порибалити. Ніякого стосунку до тієї особи (підозрюваного у вимаганні хабаря) вони не мають і його не знають", - додав він.

Що кажуть місцеві

Копирайт изображения Євген Герасимчук

По обіді 22 травня у центрі Новоселиці малолюдно. По одному та по двоє люди раз на півгодини підходять до магазину, розташованого в центрі села. Вони не надто охоче спілкуються з журналістами, але ті, хто погоджується, кажуть: за день стомились від уваги медіа.

Стрільця, якого підозрюють у масовому вбивстві, тут добре знають. Звати чоловіка Анатолій Захаренко. В селі він живе вже більше двох десятків років.

"Здивовані, звісно. Не чекали від нього такого, що стільки людей загине. Ми його знали як сусіди. Мені здається, що він нормальний був. Шкода людей, шкода, що таке зробив. Напевно, горілка таке робить - випили всі, були п'яні та й зробив", - розповідає місцева жителька Анна Тимончук.

Жінка додає: чоловік справді має запальну вдачу.

"Взагалі він був буйний, запальний був, це так. Колись, ще коли ми тут не жили, то вони наче й з жінкою билися. В них син загинув, але я подробиць не знаю. Він вдома тут не жив, а там жив - на ставках, де це зробилося", - каже місцева жителька Анна Тимончук.

"Дружина в нього хороша, в сільській раді працює. Вони не розлучені, просто він тою рибою заробляв гроші, то більше там був. Приїжджав, але здебільшого там. До нього часто їздили люди відпочивати. І ми їздили, коли ще молоді були. Він там працює вже давно. Ми їздили, купались, відпочивали. Все село, звісно, шоковане", - каже місцева жителька Анна Тимончук.

Інша місцева жінка навідріз відмовилась називати своє ім'я і про чоловіка відгукується негативно. Каже: тримав в страху родину, сусіди його боялись, а один із синів загинув за незрозумілих обставин.

Дружина Анатолія дійсно працює секретарем в сільській раді. Щоправда, приміщення зачинене на замок, а на дверях висить оголошення: "Секретар у відпустці" і вказані контактні номери телефонів. Але жоден із них не відповідає.

Що сказав чоловік у суді

Копирайт изображения Євген Герасимчук Image caption У будівлі суду засоби захисту були безпрецедентними: підозрюваний (у центрі) був одягнений в бронежилет та кевларовий шолом

Наступного після трагічних подій в Новоселиці дня в Корольовському районному суді Житомира обирали міру запобіжного заходу для підозрюваного.

На засідання його привезли під посиленим конвоєм, в будівлі суду його супроводжували кілька десятків правоохоронців. Безпрецедентними також були і засоби захисту: чоловік був одягнений в бронежилет та кевларовий шолом.

На суд приїхали і бойові побратими загиблих. Нацгвардійці кажуть: знали загиблих особисто і ті були учасниками бойових дій в Донецькій та Луганській областях.

"Ми шоковані. Загиблі в мене служили - хто в 2015 році, хто в 2014. Два військовослужбовці є дійсними військовими. І вони тільки-но приїхали з ротації", - розповідає начальник штабу батальйону імені Кульчицького Олег Дубягін.

Знайомі загиблих відкидають версії, що ті приїхали до орендаря ставку на "розбірки".

"Ви розумієте, якщо хтось із хлопців приїжджає на розбірки, вони не сплять в тому будинку, і вони не їдять там, і рибу не ловлять, і шашлики не смажать. То які можуть бути розбірки, якщо вони приїхали відпочивати після ротації?"

Під час судового засідання прокурори та захисник підозрюваного клопотали в суду про закрите засідання, оскільки обставини справи мають стосунок до іншого провадження.

Після обговорення суд вирішив слухати свідчення підозрюваного Анатолія Захаренка в закритому режимі без присутності журналістів.

Перед цим чоловік все ж звернувся до суду та медіа і заявив, що його дії були самозахистом. Втім, більше подробиць про той вечір та суть конфлікту між ним і чоловіками Анатолій Захаренко розповідати відмовився.

"Це був самозахист. Якби в мене не стріляли, я б не відкривав вогонь. Я нікого не збирався вбивати, я не вбивав нікого раніше, і тим паче не хотів цього разу. Якби в мене не стрельнули..." - сказав Анатолій Захаренко.

"Тим паче, є всі експертизи, які свідчать - я не був ані під дією наркотиків, ані під горілкою. Я був цілковито тверезою людиною. Але в будь-якої людини психіка спрацьовує на самозахист. Бо їх було 8 чоловік, а я був сам, та ще й вночі. І тим паче, я не переховувався, я викликав ДБР, повідомив в органи. Я сидів і чекав. Приїхали органи, я підійшов, поклав рушницю на капот і все. Я міг би не повідомляти, я міг втекти. Але я цього не зробив, тому що я чесна людина", - заявив він.

Сторона обвинувачення просила в суду застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після кількагодинної перерви суд повернувся з нарадчої кімнати і оголосив рішення - залишити підозрюваного під вартою терміном на 60 діб без можливості внесення застави.

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