Літній відпочинок в Україні: чи буде дешевше і краще

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Український туристичний бізнес має велику надію на те, що після послаблення карантину відпочивальники приїдуть у Карпати, на Азовське і Чорне моря та інші місця відпочинку по всій Україні.

Як аргумент експерти галузі та готельєри називають не лише те, що низка країн Європи найближчим часом може не відкрити авіасполучення з Україною і свої курорти, але й беруть до уваги зниження купівельної спроможності українців за час карантину та невпевненість людей у безпечності закордонних подорожей.

Однак, чи все так оптимістично? І чи варто українцям готувати валізи для подорожей всередині країни?

Готуються і дзвонять відпочивальникам

Бази відпочинку, готелі активно готуються зустрічати туристів. Закуповують антисептики, переплановують території, ресторани, зони для гостей.

Багато хто телефонує відпочивальникам, які приїздили до них у минулі роки. Запрошують, запевняють, що дбатимуть про їхній захист.

Спеціалізовані сайти і сторінки курортів і готелів в Інтернеті вже рекламують відпочинок влітку, закликають бронювати місця.

У південних областях як аргумент, що їхати треба саме до них, використовують заяви представників МОЗ України про те, що морська сіль та ультрафіолетове проміння знищує збудника Covid-19.

Голова комітету підприємців туристично-готельної індустрії Торгово-промислової палати Алла Шаповалова каже, що більшість готелів і баз відпочинку готуються почати роботу після 20 червня, оскільки уряд з 21 червня планує останній етап послаблення карантину. Йому передуватимуть ще два етапи - 1 червня і 10 червня.

Алла Шаповалова припускає, що сезон почнеться із нетривалих поїздок з початком червня - на вікенди, поблизу місць проживання. А вже у липні-серпні українці дозволять собі повноцінний, триваліший відпочинок.

"Сподіваємося, що максимально в 20-х числах червня готелі, пансіонати, бази відпочинку почнуть повноцінно працювати. Звичайно, ми не розраховуємо, що в Одеську чи Херсонську область поїдуть всі, хто минулого року відпочивав за кордоном, але сподіваємося, що власники готелів створять такі умови, що їм повірять і до них приїдуть, хоча б на короткий термін", - каже вона в інтерв'ю ВВС News Україна.

Алла Шаповалова додає, що головною перешкодою лишається страх людей не заразитися там, де відпочиватимуть.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Відпочинок у Карпатах завжди був альтернативою морю, однак місцеві туроператори також не почуваються впевнено - чи приїдуть до них туристи?

На сервіс багатьох готелів і до карантину було багато нарікань, а коронавірус ще більше посилив сумніви щодо безпеки і санітарних умов у місцях відпочинку.

"Знаки якості"

Голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха розповів BBC News Україна, що місяць тому почалася комунікація між туроператорами і готельєрами щодо роботи після послаблення карантину.

Разом із Державним агентством розвитку туризму і Торгово-промисловою палатою (ТПП) вирішили запровадити маркування, своєрідний "знак якості" готелям та іншим закладам відпочинку, у тому числі дитячим таборам, які дотримуються санітарно-гігієнічних стандартів і де відпочивати безпечно.

Ці стандарти почали діяти 22 травня, відповідно до наказу головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Серед них, зокрема, температурний скринінг персоналу та їх інструктаж на випадок виявлення хвороби, відстань між столами у закладах харчування і кількість людей на квадратний метр, наявність дезінфекторів, дистанціювання між людьми на пляжах тощо.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Продаж їжі на пляжі цього сезону, швидше за все, заборонять. Але остаточні санітарно-гігієнічні вимоги ще не затверджені

Лишається відкритим питання про те, хто контролюватиме дотримання "антикоронавірусних" стандартів закладами відпочинку. Хіба що самі відпочивальники.

Інформацію про перевірені місця відпочинку із "знаком якості" планують розміщувати в інтернеті, але коли і де - поки що остаточно не вирішили. В Держагентстві з розвитку туризму сподіваються на волонтерську допомогу.

Ціни і бізнес

Ціни на відпочинок - питання, від якого також великою мірою залежить, чи поїдуть українці відпочивати.

"Для зниження цін потік туристів має бути не меншим, ніж минулого року, або й більшим. А ніхто поки що не знає, чи так буде. Окрім того, додаткові заходи безпеки - це і додаткові витрати. Тому треба дивитися реально на ситуацію. Це бізнес, особливо для тих, хто має заробіток лише у літній сезон. Готелі і бази відпочинку не можуть працювати у збиток, їм вигідніше буде просто не відкритися", - вважає Алла Шаповалова.

Директор санаторію "Шаян" на Закарпатті Любомир Прокопович каже, що фінансове становище працівників цього закладу суттєво погіршилося, як і у всіх подібних санаторіях і пансіонатах, які працюють увесь рік.

"Відвідувачів у нас у цей час не було взагалі, бо карантин є карантин, і ми повинні дотримуватися закону. За майже три місяці вимушеного простою ми втратили у річному вимірі близько 25% клієнтів. Зараз частина працівників вийшла на роботу - прибираємо, миємо, чистимо, робимо все необхідне, щоб приймати людей", - розповідає пан Прокопович ВВС News Україна.

"Ми приймали в рік 2,5 мільйона туристів", - розповідає в інтерв'ю ВВС News Україна мер Львова Андрій Садовий.

"В середньому кожен лишав тут десь 85 доларів за день. Середнє перебування - 2,5 дні. Можете уявити, яка сума інвестувалась у бізнес. Нині ситуація складна, я звернувся до уряду з пропозицією взагалі туристичний бізнес звільнити від усіх податків у цьому році. Цей бізнес займається промоцією держави, якщо його не підтримати, то потім буде важко", - пояснює він.

Ігор Голубаха каже, що лідери туристичного бізнесу передали до уряду пропозиції задля підтримки галузі, у якій зайнято близько 900 тисяч працівників. Він вважає, що ці пропозиції могли б вплинути і на зниження цін для відпочивальників.

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Вони передбачають, зокрема, відшкодування відсотків за кредити, зниження земельного податку, податку на нарахування зарплат.

Однак, як сказала ВВС News Україна голова Держагентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів, про податкові пільги говорити не варто.

"Фіскальні заходи як інструмент практично не використовуються в Європі, там ідуть шляхом пільгового кредитування. І я думаю, це і наш шлях. Бо кредити стимулюють розвиток туристичної галузі. Сьогодні ж в Україні у малого і середнього бізнесу є достатня підтримка в оподаткуванні", - вважає вона.

Будуть потяги, будуть туристи?

Раніше уряд планував відновити рух потягів по всій Україні у червні.

Проте 26 травня міністр інфраструктури Владислав Криклій сказав, що з 1 червня відновиться рух усіх типів поїздів.

Однак урядовець попередив, що в областях, де епідеміологічна ситуація не дозволяє запуск транспорту, пасажири не зможуть сісти у потяг.

"Робити висадку можна, а підбирати пасажирів - з логіки прийнятих рішень - буде не раціонально і наражатиме на небезпеку інших пасажирів", - сказав Владислав Криклій в ефірі телеканалу 1+1.

"Купуй українське!"

Це гасло має стати головним і в цьогорічному сезоні відпусток, вважає Мар'яна Олеськів.

Вона каже, що загалом українці до пандемії в останні роки витрачали на відпочинок за кордоном більше грошей, ніж в Україні. Зараз ситуація може змінитися.

Очільниця Держагентства з розвитку туризму радить звертати увагу не лише на традиційно літні курорти на півдні України чи у Карпатах, а й по всій Україні.

"В Україні багато місць для відпочинку, про які мало хто знає. Вони розташовані поза великими курортними локаціями, можливо, зовсім поруч біля вас. Такі альтернативи збільшуватимуть конкуренцію і впливатимуть на ціни", - каже Мар'яна Олеськів у коментарі ВВС News Україна.

Від страху здоровішим не станеш

Якщо ви все ж таки вирішили їхати на відпочинок цього літа, то співрозмовники ВВС News Україна у туристичній галузі дають поради, які можуть стати у нагоді.

Вже можна вивчати пропозиції готелів, пансіонатів і баз відпочинку, бронювати відпочинок, звертаючи увагу на відгуки відвідувачів.

Копирайт изображения УНІАН

Якщо досвід минулих років був успішним, то краще планувати поїздку у ті самі місця, а не шукати нові.

Обираючи місце відпочинку, зважувати, чи вдасться уникнути великого скупчення людей.

Найкраще подбати про безпеку може про себе сама людина. Не забувати про обробку рук, соціальну дистанцію, вивчити рекомендації медиків для відпочивальників.

Читати форуми у соціальних мережах, обмінюватися інформацією, якщо ви вже десь побували.

Розуміти, що дбати про свій імунітет треба постійно, а значить відпочивати - бажано.

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