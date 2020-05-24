Коли послаблять карантин на Київщині

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На Київщині показники із захворюваності на COVID-19, які впливають на пом'якшення карантину, наближаються до норми, повідомила влада області.

Якщо тенденція збережеться, найближчими днями область може перейти до другого етапу пом'якшення карантину, зокрема, запустити громадський транспорт.

Раніше у МОЗ повідомили, що до послаблення карантину в Україні не готова низка областей, зокрема і Київська.

"Третій день поспіль спостерігаємо зниження показника інцидентності (загальна кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тис. населення. - Ред.) у Київській області", — заявив у неділю Василь Володін, виконувач обов'язків голови КОДА..

"Тенденція дає підстави розраховувати, що карантин в області можна буде пом'якшувати найближчими днями", — додав він.

Станом на 11:00 24 травня цей показник становив 12,45, тоді як норма для послаблення карантинних обмежень — не більше 12.

Щойно такий показник буде досягнутий, Київська обласна державна адміністрація "ухвалить таке, вкрай очікуване, рішення негайно", запевнили там.

Окрім інцидентності, ситуацію із коронавірусом в регіонах вираховують ще за двома ознаками — завантаженість ліжок та охоплення тестуваннями.

Станом на ранок неділі у Київській області підтвердили ще 44 випадки Коронавірусу.

Тим часом, влада Києва, у суботу підтвердила, що всі показники в столиці в нормі, тож метрополітен запрацює, як і планувалося - зранку у понеділок.

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