SpaceX вперше відправить в космос астронавтів: 10 запитань про історичну місію

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Компанія Ілона Маска SpaceX збирається вперше запустити у космос власний космічний апарат Crew Dragon з космонавтами на борту. Ми відповідаємо на найпоширеніші запитання щодо цієї місії.

Чому астронавтів NASA запускає в космос приватна компанія?

У NASA планували перевезти екіпаж до Міжнародної космічної станції (МКС) з початку 2000-х. Після того, як космічний корабель "Колумбія" зламався під час повернення на Землю у 2003 році, космічне агентство зосередилось на розробці корабля, який міг би подорожувати до Місяця.

Залучення приватних фірм до перевезення екіпажу та вантажів на МКС стало важливим кроком для досягнення цієї мети.

У 2014 році компанія підприємця Ілона Маска SpaceX та аерокосмічний гігант Boeing виграли контракт NASA на транспортування екіпажів у космосі. Космічний корабель Crew Dragon від SpaceX вилетить у космос в середу за допомогою ракети-носія Falcon 9 з Космічного центру Кеннеді у Флориді.

Що таке SpaceX?

SpaceX - американська компанія, яка надає послуги у сфері комерційних та державних космічних польотів за допомогою своїх ракет Falcon 9 та Falcon Heavy.

Підприємець Ілон Маск заснував цю компанію в 2002 році, маючи на меті зменшити витрати на космічні перевезення та зробити можливою колонізацію Марса.

SpaceX була першою приватною компанією, яка досягла успіху в створенні ракет-носіїв багаторазового використання. Вона регулярно здійснювала перевезення вантажів на МКС, а тепер збирається перевозити ще й космонавтів.

Компанія Маска зараз працює також над створенням значно більшого космічного корабля під назвою Starship, який міг би перевозити більшу кількість людей. Саме такий корабель, на думку Маска, зможе колись почати процес заселення Марса.

Хто такий Ілон Маск?

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Ілон Маск народився у Південній Африці, але свої мільйони заробив у США. Зокрема, він був один із засновників всесвітнього гіганта у сфері інтернет-платежів - системи PayPal. Коли систему продали eBay, він отримав 160 млн доларів.

Мріючи, щоб людство завоювало космос, Маск заснував компанію SpaceX. Крім того, він брав участь у створенні багатьох інших компаній, наприклад виробника електромобілів Tesla. Він також є ідеологом проєкту під назвою Hyperloop - надшвидкісної системи транспортування.

Яскрава особистість Ілона Маска та його не менш яскравий спосіб життя зробили його дуже популярною персоною. Актор Роберт Дауні-молодший, виконуючи роль героя коміксів Тоні Старка, надихався саме образом Маска.

Підприємець також неодноразово ставав фігурантом скандальних історій. Його пости у Twitter ставали предметом судових позовів та навіть призвели до його відставки з посади голови Tesla. Хоча від досі залишається головним виконавчим директором.

Чому цей запуск такий важливий?

Починаючи з 2011 року, NASA виплачує Росії десятки мільйонів доларів, щоб доставляти своїх астронавтів у космос на її космічних кораблях "Союз".

Політ Crew Dragon з Флориди - перший запуск людей в космос з американської землі за останні дев'ять років. Тож це вирішальний крок для відновлення американського престижу в сфері польотів людей у космос.

Крім того, вперше саме приватна компанія запустить у космос астронавтів.

Що таке Crew Dragon?

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Crew Dragon - космічний корабель, який транспортуватиме космонавтів до МКС у середу. Це вдосконалена версія космічного корабля Dragon, який призначався для перевезення вантажів до орбітальних станцій.

Crew Dragon розрахований на сім пасажирів, але NASA планує відправляти в космос не більш як чотирьох астронавтів, решту місця займуть вантажі.

На відміну від попередніх космічних кораблів, призначених для перевезення людей, контрольна панель в кабіні оснащена сенсорним екраном, а не кнопками.

Які астронавти полетять в космос на Crew Dragon?

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Боб Бенкен та Даг Герлі - одні з найдосвідченіших астронавтів NASA. Їх відібрали для польотів у 2000 році, відтоді кожен з них двічі літав у космос.

Герлі провів у космічних перельотах загалом 28 днів та 11 годин, а Бенкен - 29 днів та 12 годин, включаючи 37 годин у відкритому космосі. У них обох дружини також астронавтки.

Що астронавти робитимуть в космосі?

Космічні апарати, призначені для перевезення космонавтів, повинні пройти повну перевірку, яка підтвердить їхню безпечність. Цей запуск по суті є завершальним кроком у цьому процесі. Потрапивши на орбіту, Бенкен та Герлі випробують систему управління Crew Dragon у відкритому космосі, його ефективність та маневровість.

Підійшовши до МКС, астронавти перевірять, як працює автономна система стикування. І згодом приєднаються до команди станції.

Вже на МКС вони продовжать тестувати роботу Crew Dragon. Коли прийде час повертатись на Землю, корабель здійснить посадку на парашюті посеред Атлантичного океану, де капсулу разом з пасажирами підбере судно під назвою Go Navigator.

Що буде, якщо щось піде не так під час запуску?

Crew Dragon має вбудовану систему переривання польоту, розроблену для того, щоб врятувати життя своєї екіпажу у разі надзвичайної ситуації.

Якщо під час злету виникнуть проблеми, наприклад відмовить ракетний двигун, Crew Dragon від'єднає капсулу з астронавтами, яка здійснить безпечну посадку на парашуті. 19 січня 2020 року SpaceX успішно протестував свою систему переривання польоту.

Як щодо скафандрів?

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Костюми, які носитимуть Бенкен і Герлі у космічному кораблі, зовсім не такі, як раніше. Замість об'ємних гарбузоподібних костюмів та круглих шоломів, у космонавтів будуть "стрункі", білі, суцільні комбінезони з елегантними шоломами.

Костюми виглядають так, наче йдеться про науково-фантастичні стрічки. І це недивно, адже їхній зовнішній вигляд розробляв голлівудський художник костюмів Хосе Фернандес, який працював над фільмами "Бетмен", "Люди Ікс" та "Тор".

Але поза тим костюми також практичні. Вони здатні зберегти життя екіпажу у випадку розгерметизації корабля.

Що далі?

Якщо місія Crew Dragon буде успішною, SpaceX здійснить ще шість перельотів на МКС, які вони мають виконати за контрактом з NASA на $2,6 млрд.

Boeing має аналогічну угоду на 4,2 млрд доларів, відповідно до якої компанія має перевезти екіпаж до космічної станції, використовуючи свій прилад CST-100 Starliner.

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