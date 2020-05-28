Вступ 2020: як коронавірус змінив вступну кампанію

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Кілька місячний карантин у всіх школах України, перенесене ЗНО, а з ним і дати вступної кампанії - коронавірус вніс багато змін у життя школярів і майбутніх студентів.

Розповідаємо, як відбуватиметься вступна кампанія 2020 за нових обставин, чи вплине карантин на оцінювання ЗНО і як завозити документи до вишів.

Попри побоювання через карантин, ЗНО цього року все ж відбудеться. Дати зовнішнього незалежного оцінювання змістили в часі. Основна кампанія пройде з 25 червня до 17 липня, а додаткова - з 23 липня до 11 серпня.

Як і у попередні роки ЗНО є обов'язковою умовою для вступу у виші. Проте у деяких навчальних закладах є творчі конкурси і вступні іспити.

Ось основні етапи вступної кампанії 2020:

з 1 серпня можна реєструвати електронні кабінети вступників;

з 13 по 22 серпня подавати електронні заяви на вступ до вишів;

з 1 по 12 серпня відбудуться вступні іспити та творчі конкурси на бюджет;

з 13 до 22 серпня вступні іспити, творчі конкурси на контракт;

З 16 по 18 серпня будуть проходити співбесіди;

до 12:00 20 серпня мають опублікувати списки вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди;

до 12:00 27 серпня мають опублікувати рейтингові списки вступників на основі ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів;

до 18:00 31 серпня можна подати документи для зарахування на бюджет;

до 5 вересня мають зарахувати вступників на бюджет;

до 30 вересня мають зарахувати вступників на контракт.

Чи можна буде через карантин вступати до вишів без ЗНО?

Ні.

У Міносвіти пояснюють, що ЗНО у 2020 році відбудеться за будь-якого розвитку подій.

Без ЗНО доведеться складати іспити в університетах. Це означає, що сотні тисяч вступників та їхніх батьків кілька разів будуть їздити до інших міст. В аудиторіях накопичиться велика кількість вступників з різних областей.

Натомість під час ЗНО в одному приміщенні буде до 15 учасників та 2 інструктори. Зовнішнє незалежне оцінювання учасники складають переважно за місцем проживання.

У 2020 році приймають сертифікати ЗНО за 2017-2020, а вступники мають право подати 5 заяв на бюджетні місця.

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Чи можна подавати документи онлайн?

Так.

Оригінали документів можна буде надіслати поштою або сканкопії мейлом, прикріпивши кваліфікований електронний підпис. Самі документи можна донести після початку навчання.

Вступники з-поміж пільгових категорій зможуть подавати заяви онлайн після того, як принесуть документи, які підтверджують пільги, хоча б в один університет, де їх перевірять та завантажено в базу.

Копирайт изображения unian Image caption У приймальних комісіях немає бути черг, кажуть у МОН

Що робити, якщо через карантин невчасно видадуть атестати?

У такому разі можна подавати заяви до вишів в електронному кабінеті вступника без самого свідоцтва. Проте має бути запис про його замовлення в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Оригінали свідоцтв можна подавати вже після початку навчання.

Як будуть проходити творчі конкурси та іспити?

Творчі конкурси та вступні іспити на бюджет будуть проводити з 1 до 12 серпня.

Якщо відвідувати заклади освіти заборонять через карантин, творчі конкурси та вступні іспити можуть провести дистанційно - онлайн та з надійною ідентифікацією вступників.

Чи буде знижено прохідний бал через карантин?

У Міносвіти зазначають, що прохідний бал не пов'язаний з карантином. Прохідний бал вступників на бюджет залежить від кількості бюджетних місць, виділених на конкретну спеціальність, і від рейтингу вступників, які на ці місця подаються, та їхньої кількості.

У 2019 році найлегше було піти вчитися на вчителя математики, будівельника або агронома. Там прохідні бали були найменшими. Найвищі оцінки були потрібні на "міжнародних відносинах".

Копирайт изображения unian Image caption Скупчень людей у вишах немає бути

Чи зміниться кількість бюджетних місць для вступників-2020?

Мінекономіки ще не сформувало обсяги державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти в 2020 році. Кількість бюджетних місць медичного та ветеринарного спрямувань на 7% вища, ніж кількість місць минулого року.

Як можуть вступати до українських вишів мешканці тимчасово окупованих територій?

У 2020 році жителі тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму за спрощеною процедурою можуть вступати до 91 університету.

Вони можуть не складати ЗНО.

Так, щоб скористатися спрощеною процедурою, вступнику треба звернутися до освітнього центру, заповнити освітню декларацію та скласти 3 вступні іспити - українську мову, історію України та профільний предмет (або творчий конкурс).

Протягом попередніх років працювала мережа освітніх центрів "Крим-Україна", "Донбас-Україна", де вступникам з непідконтрольних територій надавали допомогу.

Такі вступники мають складати два іспити державної підсумкової атестації: українську мову та історію України, а також один вступний іспит, який встановлює заклад вищої освіти.

У робочі дні з 9:00 до 18:00 працює безкоштовна гаряча лінія для вступників з тимчасово окупованих територій (0-800-504-425).

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