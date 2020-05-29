Партії мерів не буде. Як ідуть на вибори Кличко, Філатов та Садовий

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Найвідоміші міські голови не об'єднаються у спільну "партію мерів" для походу на місцеві вибори восени.

Останніми тижнями мери найбільших міст України, зокрема, Дніпра - Борис Філатов та Києва - Віталій Кличко, заговорили про об'єднання лідерів місцевого самоврядування для спільного походу на вибори.

За різними даними, основою такого об'єднання могли стати не надто обласкані командою нинішнього президента Борис Філатов, Віталій Кличко й навіть мер Львова Андрій Садовий.

Ця трійка перебуває у схожих електоральних нішах, які б надто відлякали виборців один одного.

Борис Філатов озвучував таку ідею, а Віталій Кличко її публічно підтримував.

"Гуртом і батька легше бити"

Донедавна у команді президента Зеленського озвучували ідею зробити жорсткішими умови балотування на місцевих виборах, щоб усунути конкурентів у вигляді популярних регіональних проєктів опальних мерів.

Зокрема, говорили про ініціативу встановити суворий бар'єр для партій, щоб потрапляти у місцеві ради - подолати 5% щонайменше у двох третинах областей. Мерів хотіли позбавити права бути самовисуванцями, а йти тільки від партій.

За таких умов сильні мери великих та середніх міст, які не входять до п'ятірки парламентських партій, практично втрачали шанс провести до своїх міських рад власних депутатів.

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Ця загроза підштовхувала мерів-одинаків гуртуватись, щоб разом обійти цю перешкоду.

Проте після хвилі політичного незадоволення у "Слузі народу" відмежувались від таких планів виборчої реформи, які засудив навіть Володимир Зеленський.

Загроза зникла й створення сильної партії мерів, з якою і "батька", тобто чинну владу на місцевих виборах, "легше бити", забуксувало.

У розмові з ВВС News Україна Борис Філатов, Андрій Садовий та Віталій Кличко розповіли, чому великого об'єднання відомих мерів, швидше за все, не буде.

Дніпро та Філатов

Борис Філатов восени 2015 року у жорсткому протистоянні переміг ставленика "Опозиційного блоку" та Ріната Ахметова Олександра Вілкула.

Тоді Філатов йшов як соратник Ігоря Коломойського, а зараз у нього з олігархом гострий конфлікт. В оцінці один одного колишні соратники слів не добирають.

Не найкращі стосунки у Філатова і з Офісом президента Зеленського, який критично відгукувався про мера Дніпра. На що той часто відповідав "взаємністю".

Багато експертів навіть чекали кримінального переслідування Філатова.

"Якщо я йтиму на мера самовисуванцем, то перемагаю вже у першому турі, - наполягає зараз пан Філатов, - якщо я йду від будь-якої партії, то може бути другий тур, де я перемагаю будь-якого конкурента з великим відривом".

У розмові з ВВC News Україна Філатов наполягає, що головне питання для нього зараз - у якому форматі йти на вибори, щоб отримати найкращий результат і зберегти більшість у міській раді.

А для більшості, звичайно, краще вести партійний проєкт.

Він наводить дані власної соціології, що умовна "партія Філатова", де він фігуруватиме, набере у місті найбільше голосів. Тому для політика є сенс йти саме від партії, а не бути самовисуванцем.

Далі у рейтингу в міськраду йдуть "Слуга народу", ОПЗЖ та "Європейська солідарність". А на межі проходження місцевий проєкт "Сила громад".

Остаточне рішення, як саме балотуватись і вести команду, він не ухвалив й досі розраховує домовитись про широке об'єднання у певну загальноукраїнську партію "магдебурзького права" чи "місцевого самоврядування".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Віталій Кличко та Борис Філатов мали непогані стосунки. Але Філатов каже, що в "Удар" вступати не буде

Туди б могли увійти не тільки мери великих міст, а лідери громадської думки, лідери самоврядування та голови об'єднаних територіальних громад.

Така партія після виборів могла б краще захищати інтереси місцевих громад.

Борис Філатов вже визнає, що "партії мерів" з Кличком чи Садовим не буде.

"Якщо ми говоримо про Андрія Івановича (Садового) та Віталія Володимировича (Кличка), то вважаю, що їхня проблема в тому, що їм треба трохи зняти корону", - розповідає Борис Філатов.

За його словами, говорили та спілкувались "всі з усіма", але домовитись не виходить, бо "у нас усі гетьмани і хочуть командувати".

Мер Дніпра нагадав, що у Садового та Кличка є свої партії "Самопоміч" та "Удар", але туди він записуватись не збирається. Натякаючи, що вступ у певну партію міг бути умовою компромісу.

"У "Самопоміч" чи "Удар" я не запишусь. В мене таке враження, що Садовий та Кличко вирішили вести свої партії на вибори самостійно, хай ведуть", - заявив ВВС News Україна Борис Філатов.

Він напряму не каже, які саме суперечності не дозволили домовитись про спільний похід на вибори. Але натякає, що таку партію мали створювати без з'ясування, "хто головніший, у кого більше місто й вищий рейтинг".

Філатов каже, що "свої партії чи "пакет документів для партії" є практично у всіх мерів, зокрема, і в нього.

Мер Дніпра вірить, що без Києва та Львова певна партійна консолідація за його участі відбудеться.

"Якщо Садовий та Кличко не йдуть, то проєкт все одно у певному форматі може вдатись", - запевнив Філатов, не називаючи, з ким конкретно далі веде перемовини.

За його прогнозами, остаточне рішення щодо формату походу на вибори точно матиме вже в липні.

Копирайт изображения Борис Філатов

На питання, чи може так статись, що він укладе певний союз з мерами Одеси та Харкова Геннадієм Трухановим чи Геннадієм Кернесом, відповів негативно.

"У них своя політична доля й партія. В них точно інші плани. Вони мене ще на минулих виборах запрошували, а я сказав, що, вибачте, це буде неприродне об'єднання, виборці не зрозуміють", - розповів Борис Філатов.

Борис Філатов наполягає, що соціологія у місті дає йому прекрасні шанси на перемогу, попри можливу жорстку протидію як команди Ігоря Коломойського, так і "Слуги народу".

Він повторює, що не хоче сваритись з президентом Зеленським чи його партією, але "категорично проти будівництва нового КПРС чи Партії регіонів", чим зараз ті займаються.

"Якщо "Слуги народу" думають, що вони розумніші чи рішучіші за Януковича - то це не так. Я не виступаю проти когось, просто хочу, щоб Дніпро та самоврядування у всій країні лишили у спокої. Його пограбували як могли, особливо у маленьких громадах", - розкритикував Борис Філатов регіональну політику президента.

Львів і Садовий

Незмінний мер Львова з 2006-го року Андрій Садовий не так давно обіцяв, що більше не буде намагатись очолити місто. Тоді він саме балотувався у президенти.

Зараз він припускає, що вчетверте спробує очолити Львів.

"Коли я йшов на президентські вибори, то дійсно озвучував, що не йтиму на мера більше. Не можна суміщати посади президента та мера міста Львова. Якби не коронавірус, то навряд чи в мене були б дискусії на цю тему", - дуже обережно відповідає пан Садовий на питання, чи таки балотуватиметься.

Він каже, що в часи епідемії коронавірусу принципово ухвалив рішення не говорити про вибори.

Але додає, що ситуація міняється кардинально й потрібно дбати про безпеку, "щоб місто було захищене".

"Враховуючи нестабільну політичну ситуацію і виклики, які привніс коронавірус, я своє кінцеве слово скажу, коли вибори будуть стартувати", - додав пан Садовий.

На питання про можливий політичний союз перед місцевими виборами з Кличком чи Філатовим, Садовий відповів, що кожен мер має "своє політичне сьогодення та політичне минуле".

Він не вірить, що в партію можуть об'єднатись за професійною ознакою, та наполягає - партії мають бути ідеологічними.

"Думаю, що ці місцеві вибори пройдуть ще на тій партійній основі, яка є на сьогодні. Але от перед наступними парламентськими виборами можливі різні союзи, але вони можуть бути виключно ідеологічні", - прояснив мер Львова.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Андрій Садовий визнає, що часто спілкується з Кличком "за кавою", але про спільний похід на вибори мова не йде

Він каже, що на цих виборах всі підуть з власними партіями.

Про створення певного технічного партійного проєкту під місцеві вибори Садовий і чути не хоче.

"Це як іти в шлюб. Ти любиш, то одружуєшся. Якісь такі речі технічні я виключаю", - розповів мер Львова.

Останні опитування, які публікували львівські ЗМІ, вказують, що лідером мерських симпатій тут є саме Андрій Садовий, а його партія "Самопоміч" входить до трійки партійних лідерів до міської ради разом із "ЄС" та "Голосом".

Андрій Садовий публічно не вступав у конфлікти з президентською вертикаллю й сам мер каже, що йому "ніхто не заважає".

"Важливі питання в рамках держави можна вирішувати. Є одна велика проблема - тотальне безгрошів'я", - поскаржився Садовий.

Він радить "стишувати напругу" політичних протистоянь, адже "всі в одному човні".

Копирайт изображения Львівська міська рада Image caption Андрій Садовий намагається не конфліктувати з командою президента

"Це наша країна, президент, якого обрали громадяни. Є Росія, яка має свої агресивні наміри. Ми маємо вчитись працювати разом та свої амбіції трохи приховувати чи забувати", - веде далі "мирну" риторику політик.

Якісь спільні дії зі "Слугою народу" пан Садовий також заперечує.

"Кожна партія має свої конкретні плани й буде їх реалізовувати. Вже коли вибори відбудуться, то треба сідати за круглий стіл і шукати порозуміння", - додав Андрій Садовий.

Питання коаліції у міській раді для нього буде серйозною проблемою, адже поки що рейтинги вказують, що його власна фракція у міській раді не буде найбільшою.

Як каже мер Львова, він завжди готовий на компроміс для роботи на громаду.

"Я мав різні конфігурації у нас, але завжди намагався зрізати гострі кути, щоб у складних ситуаціях шукати компроміс. Так працює місцеве самоврядування", - запевнив він.

Кличко та Київ

Ще 5 травня Віталій Кличко говорив про перемовини з колегами-мерами про спільний похід на вибори.

Проте зараз він фактично визнає, що йтиме на вибори у Києві з власною партією "Удар".

"Наша політична сила братиме участь у місцевих виборах. Під яким саме брендом - чи це буде "Удар", чи нова політсила - ухвалимо рішення найближчим часом. Команду кандидатів у Київраду ми формуємо на базі "Удару", - повідомив Віталій Кличко у коментарі ВВС News Україна.

Мер столиці небагатослівний, коли говорить про місцеві вибори.

На питання про майбутнє "партії мерів" та співпрацю з Садовим і Філатовим Віталій Кличко відповів, що "говорити про створення вже якоїсь структури, конкретної партії - поки що зарано". І додає: "Але консультації ми проводимо".

Віталій Кличко розповів, що спілкується з багатьма колегами і обговорює різні варіанти консолідації зусиль задля захисту та відстоювання інтересів місцевого самоврядування.

Війна проти Кличка Офісу президента і його ексголови Андрія Богдана стихла минулого року.

Плани змістити його з посади голови КМДА провалились, зараз у місті встановився певний статус-кво.

Нинішній голова ОП Андрій Єрмак має давні "робочі" стосунки з Кличком, хоча мер Києва запевняв, що Єрмак не втручається в його роботу.

Ще у березні Віталій Кличко говорив ВВС News Україна, що йтиме на вибори самостійно й реанімує партію "Удар". На союз зі "Слугою народу" в будь-якому форматі на виборах він йти також не мав наміру.

Копирайт изображения УНІАН

Норми про бар'єр у 5% в двох третинах регіонів у законі не буде, тож Кличко зараз має гарні перспективи на виборах мера та Київради.

За останній місяць дві поважні соціологічні компанії - "Рейтинг" та Socis оприлюднили дослідження по Києву.

Обидва показали схожу картину - за Віталія Кличка у першому турі готові голосувати близько 40% киян і він перемагає у другому турі.

Найближчі конкуренти мають менше 10% - бізнесмен Андрій Пальчевський та шоумен від "Голосу" Сергій Притула, який ще не оголосив про намір балотуватись.

Дещо відстає від них Олександр Ткаченко від "Слуги народу", хоча джерела в ОП кажуть, що ця кандидатура хоч і обговорювалась в команді Зеленського, але не є остаточною. У президентській партії говорять про майбутній пошук свого кандидата на праймеріз. У тому числі і серед людей не зі "Слуги народу".

Опитування також показують, що трійка лідерів серед партій у столиці з майже однаковим результатом у понад 15% - це "ЄС", "Слуга народу" та "Удар".

Для створення стійкої більшості у Київраді меру доведеться домовлятись або з партією президента Зеленського, або експрезидента Порошенка.

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