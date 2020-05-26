Маля, яке ніколи не бачило маму і тата

Маленькому Ману всього вісім тижнів, і він ніколи не бачився із батьками. Його народила українська сурогатна мати - одного з понад ста немовлят, які застрягли в Україні через коронавірус.

Біологічні батьки підготували кімнату, яка чекає на нього за 13 тисяч кілометрів - в Аргентині. Хосе і Флавія наважилися на сурогатне батьківство в Україні після років невдалих спроб завагітніти й тривалого лікування.

Коли подружжя збиралося летіти до Києва на пологи, розпочалася пандемія і Україна закрила кордони. А всі комерційні рейси з Аргентини скасували.

Ось їхня неймовірна і сумна історія.

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