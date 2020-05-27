"Космічне таксі" до МКС. Що варто знати про історичний запуск корабля SpaceX

Копирайт изображения SpaceX

Пізно ввечері 27 травня відбудеться запуск пілотованого корабля компанії SpaceX до МКС з території США - подія, на яку американська космічна галузь чекала майже 10 років. Розповідаємо, що варто знати про цю місію і чому це так важливо для космічної індустрії - і не лише американської.

У середу, приблизно о 23:30 за київським часом зі стартового майданчика у штаті Флорида в небо здійметься ракета Falcon 9, яка має вивести на орбіту пілотований корабель SpaceX Crew Dragon.

На борту перебуватимуть двоє американських астронавтів - 49-річний Роберт Бенкен і 53-річний Дуглас Хьорлі. Два тижні тому обох відправили на карантин - хоча коронавірусу в них не виявили, в NASA побоюються, що астронавти занесуть хворобу на МКС.

Запуск корабля планує особисто відвідати президент США Дональд Трамп, тоді як звичайні глядачі матимуть змогу спостерігати за запуском лише у прямому ефірі.

Через пандемію коронавірусу NASA вирішило не пускати глядачів на оглядовий майданчик Космічного центру імені Кеннеді.

Прощавай, Росіє

З 2011 року, коли США закрили програму Space Shuttle, країна опинилася без власних пілотованих кораблів. Американські астронавти, фактично, могли потрапити на борт МКС лише в один спосіб - на російських кораблях "Союз".

Проблема не лише в тому, що це било по міжнародному престижу США, а й у тому, що російські послуги коштували NASA недешево: за відправку доводилося платити чималі гроші.

При цьому Росія постійно підвищувала ціни: наразі вартість відправки лише одного астронавта складає близько 90 мільйонів доларів - приблизно у 4 рази більше, ніж 10 років тому.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тривалий час американських астронавтів доставляли на МКС лише на російських кораблях "Союз"

Натомість використання кораблів SpaceX, за оцінками, коштуватиме американцям всього $55 мільйонів за місце.

Відмова американців від використання "Союзів", фактично, стане новою сторінкою в американській космічній галузі і кінцем залежності від Росії. А от для РФ фахівці вже пророкують проблеми: державна корпорація "Роскосмос" може втратити суттєву частку своїх доходів.

Очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін вже звинуватив NASA і SpaceX в демпінгу і у відповідь анонсував зниження вартості російських запусків на 30%.

Як виглядає Crew Dragon

Втім, відмінність Crew Dragon від "Союзу" полягає не лише у вартості перельоту. Корабель створювали таким чином, аби політ у ньому був максимально комфортним для астронавтів.

Копирайт изображения SpaceX

У капсулі є чотири ілюмінатори, через які екіпаж матиме змогу спостерігати за Землею та іншими об'єктами, не встаючи зі своїх місць. Сидіння виготовленні з карбону та алькантари - текстильного матеріалу, схожого на замшу.

Копирайт изображения SpaceX

Управління кораблем частково здійснюватиметься за допомогою сенсорних екранів: на них астронавти бачитимуть інформацію про положення корабля, відстань до пункту призначення, умови за бортом тощо.

Копирайт изображения SpaceX

Корабель також оснащений клімат-контролем, аби екіпаж зміг виставити комфортну для себе температуру.

Копирайт изображения SpaceX

Керувати Crew Dragon можна як із самого корабля, так і з пункту управління польотами на Землі.

Як відбуватиметься політ

Очікується, що вже за 12 хвилин після запуску Crew Dragon вийде на орбіту, відділиться від ракети-носія Falcon 9 і продовжить рух до МКС, тоді як перша ступінь Falcon 9 повернеться на Землю.

Якщо все піде за планом, то 28 травня, приблизно о 22 вечора за Києвом, корабель пристикується до Міжнародної космічної станції, астронавти відкриють люки і потрапляють на борт МКС, де орієнтовно перебуватимуть від 30 до 110 днів - остаточне рішення ухвалять згодом.

Як довго на МКС перебуватиме сам корабель Crew Dragon, поки що незрозуміло, але за планами, повертатися назад корабель буде вже з кількома іншими астронавтами.

Копирайт изображения SpaceX

Якщо ж у ході запуску щось піде не так, то екіпаж одразу ж запустить аварійне відділення від ракети - Crew Dragon від'єднає капсулу з астронавтами і та на парашутах приземлиться в одній із визначених зон в Атлантичному океані, звідки екіпаж евакуюють.

Аби інтернет-користувачі змогли зрозуміти, як відбуватиметься процес стикування Crew Dragon до МКС, SpaceX випустила онлайн-симулятор: спробувати себе в ролі члена екіпажу мають змогу всі охочі.

Космічні плани Ілона Маска

Важливо, що за відправку астронавтів на МКС відповідатиме саме приватна структура, а NASA, за великим рахунком, виступатиме її клієнтом.

Упродовж останніх 10 років NASA фінансувала два проєкти - окрім SpaceX, гроші від держави також отримувала компанія Boeing. Проте спритнішою виявилася саме SpaceX - запуск своєї ракети Boeing проведе не раніше весни наступного року.

Загальні витрати NASA на обидва проєкти вже склали понад 6 мільярдів доларів, проте в агентстві переконані: у довгостроковій перспективі економія складатиме десятки мільярдів.

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Засновник SpaceX Ілон Маск йшов до цього етапу - відправки людей у космос - відтоді, як заснував компанію у 2002 році. Тепер ця мрія має всі шанси втілитися в життя.

В разі, якщо запуск Crew Dragon буде успішним, NASA затвердить його використання для регулярної доставки астронавтів на МКС. До цього SpaceX довіряли лише доставку вантажів.

Подальші ж плани Space X ще масштабніші - найближчими роками компанія планує відправляти на орбіту туристів, в перспективі - транспортувати людей і вантажі на Марс.

18 років тому, засновуючи SpaceX, саме колонізацію Марсу Ілон Маск назвав головною метою нової компанії.

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