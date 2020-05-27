Коронавірус остаточно вбив офіси? Що ми втрачаємо і набуваємо, коли працюємо вдома

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До пандемії коронавірусу мільйони людей проводили в офісах третину життя. Але через карантин майже половина офісних працівників у Британії стали працювати з дому. І деякі компанії дають зрозуміти, що це стане нашим майбутнім навіть після Covid-19.

"Ідея помістити сім тисяч людей в одну будівлю може залишитися в минулому", - говорить очільник банку Barclays. Бос Morgan Stanley оголосив, що його банк готовий позбутися зайвої нерухомості. А британський бізнесмен Мартін Сорелл заявляє, що 35 млн фунтів, які він витрачає на дорогі офіси, краще інвестувати в співробітників.

Час офісу у звичному розумінні спливає, вважає автор відомої книги "Радість праці" (The Joy of Work) Брюс Дейслі. "На жаль, у нас можуть бути з цього приводу сентиментальні почуття, але я вважаю, що офіс в наявному його розумінні, цілком ймовірно, йде в минуле", - сказав Дейслі в інтерв'ю BBC Radio 4.

"Днями я говорив зі співробітником одного з провідних ЗМІ, - додав експерт. - Він розповів, що раніше в їхній офіс щодня приходили 1400 людей. За останні два місяці це число впало до 30, але на результат це не вплинуло. І думає, що ті, хто очікує повернення до колишньої норми, несповна розуму".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Великі офіси можуть піти у минуле

Втім, професор Андре Спайсер з лондонської бізнес-школи імені Джона Касса вважає, що остаточно прощатися з офісами ще зарано.

Він пророкує різке скорочення робочого часу, проведеного в офісах, але впевнений, що офісна праця як явище не зникне. На його думку, співробітників, які працюють на відстані, рідше обирають для підвищення - вони менш помітні. А з огляду на майбутню рецесію, багато хто захоче бути помітним.

"Під час економічної кризи люди особливо схильні думати: треба бути на робочому місці, бос має весь час бачити мене", - думає Спайсер. І додає, що в офісах будуть постійно працювати топменеджери, а рядові співробітники стануть з'являтися один або два рази на тиждень, щоб побачитися з начальством.

Зі схожою моделлю вже експериментує Twitter - корпорація дозволила всім співробітникам безстроково працювати віддалено, але залишила офіси відкритими.

У роботі вдома немає нічого нового. В останні десятиріччя все більше компаній економили на оренді, переводячи співробітників на віддалену роботу або орендуючи замість офісів дешевші робочі місця в коворкінгу.

"Я вважаю, економія - важливий стимул, - говорить професор Спайсер. - Багато компаній вирішать: ми витрачаємо купу грошей на оренду, давайте більше працювати з дому. Це і так вже почало відбуватися".

Як це позначиться на нас?

Багато з нас вже на собі відчули переваги і недоліки віддаленої роботи. Очевидний плюс: не треба витрачати час на дорогу. Очевидний мінус: менше спілкування з колегами. Але деякі зміни зачіпають фундамент нашого самоусвідомлення.

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"Я думаю, ми втрачаємо дуже багато, і з цього приводу варто поплакати, - говорить Люсі Келловей, авторка кількох документальних та художніх книг про людей в офісах. - Головне, що офіс створює відчуття значущості нашої роботи. Наодинці з ноутбуком велика частина нашої праці - будемо відверті - може здатися безглуздою".

Найпростіший спосіб переконатися у значущості своєї роботи - це сидіти в оточенні людей, зайнятих тим же, додає пані Келловей. Офіс привчає нас до певного порядку і урізноманітнює життя.

"Приходячи туди, стаєш іншою людиною, - сказала вона в інтерв'ю BBC. - Кому як, але особисто мені страшенно набридає з ранку до вечора тинятися по будинку в тому ж вигляді. Я хочу переодягнутися, поїхати в офіс, побачити різних людей, частина яких стане моїми друзями на все життя, і досхочу посміятися".

Але професор Спайсер цитує результати дослідження, згідно з якими люди на віддаленій роботі працюють продуктивніше і відчувають себе більш задоволеними життям - перш за все, тому що звільнилися від необхідності долати великі відстані на шляху до офісу і додому. Це те, що дратує жителів великих міст.

З іншого боку, деякі учасники опитування заявили, що вдома почуваються "на засланні" і їм не вистачає особистих контактів з керівництвом.

"Спіймати погляд боса для деяких людей - це головне в житті. Коли це замість них робить хтось інший, вони відчувають тривогу і занепокоєння. У цьому недолік віддаленої роботи для співробітників і для менеджерів", - вказує професор.

Перераховуючи недоліки роботи вдома, він зазначив, що вона породжує нерівність можливостей між мешканцями просторих і тісних осель, а також між чоловіками і жінками.

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"В академічній сфері, де я працюю, вже різко скоротилася кількість журнальних публікацій, авторами яких є жінки, - каже він. - Очевидна причина полягає в тому, що жінки, перебуваючи вдома, більше займаються дітьми та господарством".

Молоді співробітники не зможуть переймати досвід старших, підуть в минуле неформальні розмови, під час яких народжувалося так багато хороших ідей, шкодує Брюс Дейслі, автор "Радості праці".

"Якщо про це спеціально не подумати, компанії разом з офісами позбудуться багатьох чудових речей, які зробили роботу творчою і продуктивною", - каже він.

Зараз більшість британських офісних працівників працює з дому вимушено. З пом'якшенням карантину уряд рекомендує запроваджувати зміни, аби в приміщенні одночасно перебувало менше людей, організувати односторонній рух між певними ділянками офісу, принесені з собою ланчі замість їжі в столових, а також двометрову дистанцію.

Але незалежно від того, чи стане робота вдома тимчасовим явищем - чи залишиться з нами назавжди, багато хто вже сумують за офісним життям.

"Ділові зустрічі зазвичай лаяли. Але, Боже мій, як же мені хочеться посидіти за справжнім столом з живими людьми і з тарілкою печива!" - каже Люсі Келловей.

Як працювати дистанційно за повної зайнятості

У 2015 році менеджери онлайн-стартапу Buffer закрили офіс в Сан-Франциско, який коштував їм 7 тисяч доларів на місяць - вони зрозуміли, що співробітники можуть робити всю роботу з дому.

Сьогодні команда з 90 людей розкидана по всьому світу. Хтось працює повний тиждень, одночасно подорожуючи різними країнами. Один співробітник навіть працював, перебуваючи на круїзному лайнері, хоча йому і заважали проблеми з інтернетом.

Співробітники Buffer Енді Йейтс і Керолін Копраш розповідають про свій досвідуспішної дистанційної роботи.

1. Знайдіть можливість побалакати з колегами

"Ми організували практику, за якої кожному з нас надають партнера, з яким можна поговорити один або два рази на тиждень", - каже Енді. - А ще ми створили канал в Slack під назвою "кулер для води", де можна про щось побалакати".

2. Повідомляйте колегам про свої справи

"Раніше можна було несподівано відкрити для себе щось нове, просто поспілкувавшись з кимось за ланчем або в кімнаті відпочинку. Тепер цим треба займатися цілеспрямовано і це вимагає часу і зусиль, - каже Керолін. - Наприклад, одна з наших колег, Ніколь, раз на тиждень перевіряє ділове листування всієї компанії і збирає звідти цікаві речі".

"Це велика робота. Але вона допомагає стежити за подіями, працюючи в компанії, де люди роз'єднані і не збираються, щоб поїсти разом".

У Buffer також записують групові відеочати і розсилають їх тим колегам, хто не міг брати участь через різницю часових поясів.

3. Іноді зустрічайтеся особисто

"Щороку ми збираємося десь всією командою і спілкуємося, зокрема, розбившись на групи за напрямками роботи, - каже Енді. - На жаль, в цьому році збір в Греції не відбувся через коронавірус".

Ті, хто працює в одній країні або сусідніх країнах, можуть бачитися і частіше. І обов'язково хтось зустрічається особисто з кожним новим співробітником.

4. Свобода в межах розумного

"Експеримент з переходом на абсолютно вільну структуру, без керівників і підлеглих, мав катастрофічні наслідки, - розповідає Керолін. - Ми думали, що люди стануть працювати краще, якщо надати кожному повну свободу, але переконалися, що від менеджерів є значна користь. Коли ми спробували їх позбутися, все пішло шкереберть. Людям потрібно від когось отримувати завдання і регулярно звітувати".

Інтерв'ю провів Роланд Г'юз.

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