Чим загрожує послаблення карантину. Погляд з Британії

Британія готується до наступного етапу послаблення карантину і планує відкрити непродовльчі магазини, ринки та деякі школи.

Проте науковці наголошують: із пом'якшенням обмежень загроза нікуди не зникає, і заразитися коронавірусом можна так само легко, якщо нехтувати правилами безпеки.

Вчені зробили кілька комп'ютерних симуляцій, що показують, яку небезпеку може приховувати поїздка у метро чи похід у ресторан із друзями.

Про це кореспондентка ВВС News Україна Анастасія Грібанова розповіла в ефірі наших телевізійних партнерів СТБ.

Це - фрагмент включення у програмі СТБ "Вікна-Новини" із Тетяною Висоцькою.

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