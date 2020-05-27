Чим загрожує послаблення карантину. Погляд з Британії
Британія готується до наступного етапу послаблення карантину і планує відкрити непродовльчі магазини, ринки та деякі школи.
Проте науковці наголошують: із пом'якшенням обмежень загроза нікуди не зникає, і заразитися коронавірусом можна так само легко, якщо нехтувати правилами безпеки.
Вчені зробили кілька комп'ютерних симуляцій, що показують, яку небезпеку може приховувати поїздка у метро чи похід у ресторан із друзями.
Про це кореспондентка ВВС News Україна Анастасія Грібанова розповіла в ефірі наших телевізійних партнерів СТБ.
Це - фрагмент включення у програмі СТБ "Вікна-Новини" із Тетяною Висоцькою.
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