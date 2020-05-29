Як спортсмени тренуються на карантині: фото

  • 29 травня 2020

Професійні та олімпійські спортсмени у всьому світі прагнуть дотримуватись своїх суворих режимів тренувань, попри обмеження, накладені через карантин.

Ці фотографії зроблені у травні. Вони показують, як спортсмени підтримують свою форму.

A climber dangles from handles in the ceiling of her living room Копирайт изображения Denis Balibouse/ Reuters
Image caption Швейцарська альпіністка Петра Клінглер тренується вдома у Берні, Швейцарія
British canoeist Mallory Franklin trains in her garden in Cheshunt, UK. Копирайт изображения Matthew Childs/ Reuters
Image caption Британська каноїстка Меллорі Франклін балансує на кулі для пілатесу, тренуючись з веслом у своєму саду
Two wheelchair athletes train outside their homes Копирайт изображения Molly Darlington/ Reuters
Image caption Британська паралімпійська чемпіонка Ханна Кокрофт та її партнер Натан Магвайр тренуються в їхньому будинку в Честері
A gymnast hangs from the rafters of a stable, whilst a horse watches from the side Копирайт изображения Carl Recine/ Reuters
Image caption Британський гімнаст Домінік Каннінгем тренується у стайні у Валсолі, Британія
A diver practises at home in the garden as his parents look on Копирайт изображения Lee Smith/ Reuters
Image caption Британський пірнальник Джеймс Хітлі тренується, поки його батьки снідають у будинку спортсмена у Балерно, Шотландія
Mo Farah runs in a park near deer Копирайт изображения Dylan Martinez/ Reuters
Image caption Олімпійський та світовий чемпіон з бігу на довгих дистанціях сер Мо Фарах тренується в Річмонд-парку, Лондон
Formula 3 racer Sophia Floersch sits in driving simulator whilst wearing a virtual reality headset Копирайт изображения Andreas Gebert/ Reuters
Image caption Гонщиця Формули 3 Софія Флоерш використовує віртуальний симулятор під час тренування у своєму будинку в Грюнвальді поблизу Мюнхена, Німеччина
A tennis player serves a tennis ball in his garden Копирайт изображения Andrew Boyers/ Reuters
Image caption Британський тенісист Домінік Інглот тренується у своєму саду в Лондоні
A climber hangs from an outdoor climbing wall Копирайт изображения Tom Jacobs/ Reuters
Image caption Британська альпіністка Імоджен Хоррокс тренується на альпіністській стіні, яку вона побудувала у своєму саду в будинку батьків у місті Бордон
An athlete looks to the camera as he trains Копирайт изображения Guglielmo Mangiapane/ Reuters
Image caption Олімпійський чемпіон з дзюдо, італієць Фабіо Базіле тренується в Олімпійському центрі поблизу Риму після того, як влада Італії дозволила спортсменам тренуватися індивідуально в цьому закладі
An athlete does stretches on the grass Копирайт изображения Paul Childs/ Reuters
Image caption Британська легкоатлетка Ешлі Нельсон тренується на полі для гольфу в Чингфорді
A sprint canoeist trains with equipment in his garden Копирайт изображения Matthew Childs/ Reuters
Image caption Британський каноїст Ліам Хіт тренується вдома у Гілфорді
An athlete uses a piece of farm machinery to do pull-ups on Копирайт изображения Lee Smith/ Reuters
Image caption Шотландський регібіст Алекс Крейг тренується на фермі батьків у місті Касл Дуглас, Шотландія

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