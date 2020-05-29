Професійні та олімпійські спортсмени у всьому світі прагнуть дотримуватись своїх суворих режимів тренувань, попри обмеження, накладені через карантин.

Ці фотографії зроблені у травні. Вони показують, як спортсмени підтримують свою форму.

Копирайт изображения Denis Balibouse/ Reuters Image caption Швейцарська альпіністка Петра Клінглер тренується вдома у Берні, Швейцарія

Копирайт изображения Matthew Childs/ Reuters Image caption Британська каноїстка Меллорі Франклін балансує на кулі для пілатесу, тренуючись з веслом у своєму саду

Копирайт изображения Molly Darlington/ Reuters Image caption Британська паралімпійська чемпіонка Ханна Кокрофт та її партнер Натан Магвайр тренуються в їхньому будинку в Честері

Копирайт изображения Carl Recine/ Reuters Image caption Британський гімнаст Домінік Каннінгем тренується у стайні у Валсолі, Британія

Копирайт изображения Lee Smith/ Reuters Image caption Британський пірнальник Джеймс Хітлі тренується, поки його батьки снідають у будинку спортсмена у Балерно, Шотландія

Копирайт изображения Dylan Martinez/ Reuters Image caption Олімпійський та світовий чемпіон з бігу на довгих дистанціях сер Мо Фарах тренується в Річмонд-парку, Лондон

Копирайт изображения Andreas Gebert/ Reuters Image caption Гонщиця Формули 3 Софія Флоерш використовує віртуальний симулятор під час тренування у своєму будинку в Грюнвальді поблизу Мюнхена, Німеччина

Копирайт изображения Andrew Boyers/ Reuters Image caption Британський тенісист Домінік Інглот тренується у своєму саду в Лондоні

Копирайт изображения Tom Jacobs/ Reuters Image caption Британська альпіністка Імоджен Хоррокс тренується на альпіністській стіні, яку вона побудувала у своєму саду в будинку батьків у місті Бордон

Копирайт изображения Guglielmo Mangiapane/ Reuters Image caption Олімпійський чемпіон з дзюдо, італієць Фабіо Базіле тренується в Олімпійському центрі поблизу Риму після того, як влада Італії дозволила спортсменам тренуватися індивідуально в цьому закладі

Копирайт изображения Paul Childs/ Reuters Image caption Британська легкоатлетка Ешлі Нельсон тренується на полі для гольфу в Чингфорді

Копирайт изображения Matthew Childs/ Reuters Image caption Британський каноїст Ліам Хіт тренується вдома у Гілфорді

Копирайт изображения Lee Smith/ Reuters Image caption Шотландський регібіст Алекс Крейг тренується на фермі батьків у місті Касл Дуглас, Шотландія

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