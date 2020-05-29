Як спортсмени тренуються на карантині: фото
- 29 травня 2020
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Професійні та олімпійські спортсмени у всьому світі прагнуть дотримуватись своїх суворих режимів тренувань, попри обмеження, накладені через карантин.
Ці фотографії зроблені у травні. Вони показують, як спортсмени підтримують свою форму.
Всі фотографії є об'єктами авторського права