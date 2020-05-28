В Україні - найбільше нових хворих на коронавірус за два тижні

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За минулу добу в Україні зафіксували 477 нових випадків COVID-19. Це найбільший показник за майже два тижні.

Якщо порівняти статистику, то 476 випадків було 20 травня, а 528 - 15 травня. В інші дні показники коливалися від 300 до 400.

Серед 477-х інфікованих за минулу добу понад 104 - це медики.

До лікарні забрали 141 людину.

Всього на коронавірусну хворобу захворіли 22 382 людини.

669 людей померли, а 8 439 одужали.

В Україні вже кілька разів пом'якшували карантин: дозволили ходити в парки, салони краси, запустили громадський транспорт, відкрили літні тераси в ресторанах, дитсадки.

Наступні пом'якшення запланували на 1 червня, 10 червня, 21 червня.

Тоді мають повноцінно запрацювати ресторани, спортзали, торгові центри.

Медики скаржаться на відсутність засобів індивідуального захисту.

Так, медики екстреної допомоги з Харкова розповідають, що під час виклику костюм одягає лише один з бригади, респіраторами користуватися заборонено для економії. Одноразові костюми перуть, а діряві - зашивають.

У МОЗ запевняють, що забезпечують всім за можливістю.

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