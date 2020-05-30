Коронавірус: як люди гинуть через фейки

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одразу кілька акцій протесту проти карантину пройшли у США. Напис на плакаті: "Фейкові новини - ось справжній вірус"

Криза - сприятливий ґрунт для поширення дезінформації. І пандемія Covid-19 - не виняток. BBC виявила зв'язок між хибною інформацією про коронавірус та нападами, підпалами й загибеллю людей. Однак непряма шкода від чуток, конспірологічних теорій та неправдивої медичної інформації може бути набагато більшою, кажуть експерти.

"Ми вважали, що коронавірус - це інструмент, до якого уряд вдається, аби відволікти нашу увагу, - розповідає Браян Лі Гітченс з Флориди. - Або що це якось пов'язано з 5G. Тому ігнорували карантин і вчасно не звернулися по допомогу".

46-річний Браян розмовляє телефоном, лежачи на лікарняному ліжку. Його дружина - у сусідній палаті. Вона - у критичному стані, під'єднана до апарата штучної вентиляції легень.

"Лікарі намагаються врятувати її легені, - розповідає Браян, його голос тремтить від хвилювання. - У неї пневмонія. А організм відмовляється боротися".

Начитавшись в інтернеті конспірологічних теорій, подружжя вважало, що ніякого вірусу не існує - все це вигадки. А якщо і є, то він не страшніший за звичайний грип. А на початку травня самі стали жертвами Covid-19.

"Тепер я розумію, що це, безумовно, не фейк, - каже Браян, задихаючись. - Вірус є. Він там, зовні, і він поширюється".

Копирайт изображения Brian Lee hitchens Image caption Браян Лі Гітченс вважав Covid-19 вигадкою, доки не відчув його на собі

Небезпека дезінформації

Команда ВВС відстежує кількість жертв дезінформації про коронавірус. Ми перевірили десятки історій, поговорили з постраждалими та органами охорони здоров'я. Про деякі з них ВВС раніше не писала.

Ефект фейків про Covid-19 охопив весь світ і вилився у низку жахливих подій: від масового отруєння в Ірані до сутичок в Індії.

У Великій Британії, приміром, почали підпалювати вежі мобільного зв'язку 5G після того, як у мережі з'явилася конспірологічна теорія про зв'язок між 5G і спалахом Covid-19.

А чоловік з Аризони помер після спроби лікувати коронавірус засобом для чищення акваріумів.

Фатальний очисник

У кінці березня Ванда і Гарі Леніус почули, що "для профілактики коронавірусу" варто вживати гідроксихлорохін.

Вони помітили, що схожа речовина вказана на етикетці старої пляшки, що лежала в їхньому будинку у Феніксі.

Однак ефективність цього препарату у боротьбі з Covid-19 не доведена.

А нещодавно Всесвітня організація охорони здоров'я й поготів припинила клінічні випробування гідроксихлорохіну як потенційного лікарського засобу проти Covid-19. Останнє дослідження показало, що його застосування не лише неефективне, але й може підвищити ймовірність смерті пацієнта.

Чутки про дієвість цього препарату з'явилися наприкінці січня у Китаї.

Китайські ЗМІ, серед яких були й державні, оприлюднили у Twitter старі дослідження противірусної дії гідроксихлорохіну.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Трамп каже, що також вживав гідроксихлорохін, щоб не підчепити вірус

Після цього про обнадійливі результати гідроксихлорохіну заявляв французький лікар.

І хоча пізніше результати дослідження поставили під сумнів, інтерес до препарату підвищився.

З різним ступенем скептицизму про нього згадували різні засоби масової інформації та впливові люди, зокрема генеральний директор Tesla Ілон Маск і президент Бразилії Жаїр Болсонару.

Президент Трамп також нерідко говорив про потенціал гідроксихлорохіну, а на черговому брифінгу у Білому домі навіть заявив: "Що вам втрачати? Вживайте його". В середині травня він пішов ще далі, сказавши, що й сам дотримується своєї поради.

За даними моніторингової платформи CrowdTangle, кожен такий коментар викликав хвилю обговорень у соцмережах.

Передозування гідроксихлорохіном бувають рідко, а тривога через пандемію штовхнула людей на відчайдушні кроки.

І результат не змусив себе чекати.

У Нігерії кілька осіб отруїлися препаратом, який вихваляв Трамп. Це змусило владу застерегти людей від вживання гідроксихлорохіну під час лікування Covid-19.

На початку березня 43-річного в'єтнамця привезли у клініку в Ханої з передозуванням гідроксихлорохіном. Він був червоний, як рак, тремтів і не міг дивитися перед собою. Директор клініки, доктор Нгуєн, сказав, що чоловіку просто пощастило - якби не швидка реакція медиків, усе закінчилося б фатально.

Гарі Леніусу пощастило менше. Очисний засіб, який він і його дружина проковтнули, містив іншу хімічну речовину і був отруйним.

За кілька хвилин обидва відчули запаморочення і жар. А трохи згодом - блювання й ускладнене дихання. Гарі помер, а Ванду у важкому стані доправили до лікарні.

Пізніше жінка пояснила, чому вони з чоловіком випили очисну суміш. Про користь гідроксихлорохіну розповів Дональд Трамп під час пресконференції у Білому домі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент США Дональд Трамп під час щоденного брифінгу щодо ситуації з Covid-19

Отруєння алкоголем

В Ірані сотні людей померли від алкогольного отруєння на тлі чуток про його лікувальну дію.

На кінець квітня загальна кількість жертв досягла 796. Камбіз Солтанінежад з іранського інституту судової медицини заявив, що це результат "фейків у соціальних мережах", які розповідали про цілющий ефект спиртного у лікуванні Covid-19.

За ісламськими законами, алкоголь в Ірані заборонений. Але місцеві потайки "женуть" самогон, який може містити метиловий спирт та викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.

ВВС дізналась, що 5-річний хлопчик осліп, після того як батьки напоїли його кустарною оковитою в лікувальних цілях.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Ірану Хасан Роухані під час наради щодо ситуації з пандемією

"Мій друг з'їв мило"

Президент США Дональд Трамп, який час від часу озвучує не підтверджені наукою припущення, заявив, що вірус втрачає силу від сонячного світла.

Він запропонував використовувати ультрафіолет і дезінфекційні засоби для боротьби з Covid-19.

"Я бачу, що дезінфекційний засіб вбиває (вірус) за хвилину ... Чи можемо ми робити щось подібне за допомогою ін'єкцій всередину або майже очищення (організму)?" - поцікавився американський президент під час брифінгу у Білому домі.

Пізніше він сказав, що це була іронія. Однак деякі американці сприйняли слова президента цілком серйозно. А на "гарячу лінію" токсикологічних центрів почали надходити дзвінки з проханням про допомогу.

Токсиколог з Канзасу розповів, що після брифінгу президента один чоловік проковтнув дезінфекційне мило.

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Дункан Мару з лікарні Елмгерст у Нью-Йорку розповів, що його колегам довелося рятувати людей після "лікування" дезінфекційними засобами.

"Хворі були у важкому стані. Подібні отруєння можуть мати довгострокові наслідки для здоров'я - наприклад спричинити рак та шлунково-кишкову кровотечу", - говорить він.

Image caption Доктор Дункан Мару лікує хворих на коронавірус

Підпали, напади та змови

Сприятливим ґрунтом для поширення дезінформації стали соцмережі. Фейкові припущення поширюються зі швидкістю світла і нерідко привертають до себе більше уваги, ніж правдива інформація.

Приміром, у Великій Британії зруйнували понад 70 веж мобільного зв'язку 5G після того, як у мережі з'явилася конспірологічна теорія про зв'язок між 5G і спалахом Covid-19.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У квітні в Хаддерсфілді підпалили телефонну щоглу

У квітні Ділан Фаррелл, інженер Openreach, ледь не став жертвою нападу противника мереж 5G.

Робочий день майже скінчився, і Ділан хотів посидіти у кафе і випити чаю. Раптом він почув крики.

Спочатку чоловік подумав, що це не до нього, але швидко зрозумів, що помилився.

"У тебе немає совісті! - кричав розлючений незнайомець у пасажирське вікно авто Ділана . - 5G вбиває нас усіх!"

Копирайт изображения Dylan Farrell Image caption Інженер Ділан Фаррелл ледь не став жертвою адепта теорії змови про 5G

"Не маю сумніву, що він спробував би потрапити всередину і напасти на мене, якби я відразу не замкнув двері автівки, - каже Ділан. - Це було так страшно".

Він швидко поїхав геть.

"Теорія про ймовірну шкоду 5G для здоров'я людини існує вже кілька років, - пояснює Клер Мілн з Full Fact, британської благодійної організації, що займається перевіркою фактів. - А пандемія коронавірусу вдихнула в неї друге життя".

Image caption Чоловік у футболці з написом "Скажи "ні" 5G"

Расова напруга та сутички

У березні генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус попереджав, що пандемія активізує "небезпечного ворога".

Він мав на увазі расову нетерпимість щодо мешканців Азії та Китаю, проте вірус загострив напругу ще у кількох країнах.

У квітні в Індії відбулося відразу кілька нападів на мусульман. Їх побили після того, як з'явилися чутки, що мусульмани поширюють коронавірус.

Одночасно з цим у Сісаї, маленькому селищі на сході Індії, сталася сутичка між мусульманами та індуїстами. Її спровокував напад на хлопчика-мусульманина, який також був пов'язаний з чутками про те, що мусульмани поширюють Covid-19.

В результаті одна людина загинула, ще одна отримала серйозні поранення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мусульмани в Індії стали мішенню для нападів

Зачепили фейки й етнічні спільноти. У Бредфорді, Англія, ходили чутки, що небілих пацієнтів лишають помирати.

А в Індаурі, місті у центрально-західній Індії, лікарів, що відслідковували потенційних інфікованих, закидали камінням. Крім того, у WhatsApp поширювали неправдиві відео про те, що медики нібито забирали здорових мусульман та робили їм ін'єкції, що містили вірус.

Внаслідок нападу, що стався на початку квітня, двоє лікарів отримали серйозні травми.

Тяжкохворі від фейків

Дезінформація в інтернеті може мати прямі наслідки, тому такі соціальні платформи як Facebook заявили, що видалятимуть дописи про коронавірус, які створюють безпосередню загрозу.

Однак наслідки можуть бути непрямими та датися взнаки згодом.

"Сподіваюся, моя дружина одужає, - каже Браян Лі Гітченс, пацієнт з Флориди, який став жертвою теорій змови про коронавірус. - Але якщо я її втрачу, вона потрапить до кращого місця".

Копирайт изображения Brian Lee Hitchens Image caption Раніше Браян активно цікавився конспірологічними теоріями

Браян з дружиною не мали твердої думки щодо коронавірусу і вагалися між двома теоріями - що це вигадка, пов'язана з 5G, або дійсно хвороба, однак, не така страшна, як каже влада.

Тому продовжували жити у звичайному режимі, ігноруючи офіційні попередження. Браян - таксист і не припиняв роботу під час карантину. Ходив у магазин, забирав ліки для дружини, яка хворіє на астму та апное. І навіть її слабке здоров'я не змусило його дотримуватись соціальної дистанції чи носити маску.

Копирайт изображения Facebook Image caption Браян та його дружина на вечірці до пандемії

Однак вірус швидко повернув Браяна до реальності. Він повернувся у соцмережі - цього разу, щоб попередити людей про дезінформацію та теорії змови.

Експерти кажуть, що такі дописи можуть бути кориснішими у боротьбі з фейками, ніж новинні статті та розслідування з перевіркою фактів.

Ціна дезінформації - життя людини

Можливо, випадок Браяна - надзвичайний, але величезні обсяги інформації, що циркулюють в інтернеті, можуть ввести в оману будь-кого. ВООЗ називає це "інфодемією".

Можливо, не всі вживають підробні ліки. Але багато відмовляються вірити у реальність вірусу, знижуючи тим самим свої шанси на виживання.

Нещодавно до лікарні невідкладної допомоги у Нью-Йорку привезли двох чоловіків, яким було трохи за сорок. Обидва - у важкому стані. Вони були сусідами по кімнаті та зазвичай працювали допізна.

За кілька годин один з них помер на руках у лікаря Раджива Фернандо. Другого - під'єднали до апарату штучної вентиляції легень.

Копирайт изображения Dr Rajeev Fernando Image caption Раджив Фернандо працює у лікарні швидкої допомоги в Нью-Йорку

Доктор Фернандо запитав чоловіків, чому вони не звернулися до лікарні раніше. Ті пояснили, що читали десь в інтернеті, мовляв, вірус - не дуже серйозний.

"Вони лікувалися в домашніх умовах, - розповідає доктор Фернандо, - тому що думали, що це щось подібне до звичайного грипу".

Чоловіки були у групі ризику, але доктор Фернандо вважає, що, якби вони не займались самолікуванням й оперативно звернулися до медиків, то їхні шанси на одужання були б набагато вищими.

Професор Мартін Маршалл, голова Королівського коледжу лікарів загальної практики, розповідає, що вони з колегами бачили пацієнтів, які "лікуються" в інтернеті - самі ставлять діагнози, самі собі виписують ліки. Деякі з них посилаються на заяви президента Трампа про "цілющу силу" дезінфекційних засобів.

Доктор Мару з нью-йоркської лікарні Елмгерст каже, що кількість людей, які потенційно відтягують лікування, "вражає".

Кілька його сусідів заразилися і померли, тому що вважали, що соціальне дистанціювання - неефективне, або що коронавірус - вигадка.

Замість того, щоб лікувати людей, вони з колегами вимушені витрачати час на викриття дезінформації, скаржиться медик.

Image caption Графіті проти мобільної мережі 5G в Нью-Йорку

Однак не можна в усьому звинувачувати тільки пацієнтів, визнає доктор Мару.

"Дезінформація - це системна проблема, - каже він. - Дорікати кому-небудь за "лікування" відбілювачем, або за те, що "тихо вмирає" вдома, - це все одно, що картати пішохода, який потрапив під колеса автівки п'яного водія".

У відповідь на хвилю дезінформації соцмережі розробили нові правила.

"Ми не дозволяємо поширювати шкідливу дезінформацію та видалили сотні тисяч дописів про фальшиві ліки; твердження, що коронавірусу не існує, що він спричинений 5G, або що соціальне дистанціювання - неефективне", - йдеться у заяві Facebook.

Компанія також каже, що розмістила попереджувальні позначки на приблизно 90 млн одиницях контенту.

Відеосервіс YouTube оприлюднив список заборонених тем, про які не можна розповідати у відео про Covid-19.

Це, зокрема, реклама препаратів, які нібито можуть лікувати коронавірус, та твердження про те, що вірусу не існує, або він пов'язаний з 5G.

Що далі

Поки найкращі лабораторії світу працюють над створенням вакцини від коронавірусної інфекції, опоненти вакцинації та прихильники теорії змови також не дрімають. Вони активізувалися у соцмережах - створюють спільноти, поширюють дезінформацію, намагаючись впливати на думки людей.

Це створює потенційну загрозу для здоров'я, хоч і не впливає напряму.

Деяких лікарів, з якими ми поговорили, найбільше турбує те, що дезінформація може повністю скомпрометувати розробку вакцини проти коронавірусу, яка може стати досягненням людства за цілі століття.

Image caption Учасники цієї акції протесту вважають, що причина пандемії - не коронавірус, а частоти 5G. Сент-Джеймський парк, Лондон

Майбутнє лякає, кажуть медики. Те, що вони спостерігають просто зараз, не додає оптимізму.

"Ми втрачаємо так багато життів. Люди звертаються надто пізно, - говорить доктор Фернандо з Нью-Йорку. - А ми змушені спостерігати, як вони вмирають на наших очах".

Він щойно закінчив нічну зміну, ми розмовляємо по Skype, і з його вуха звисає захисна маска.

Браян з Флориди, що став жертвою Covid-19, звернувся у соцмережах до тих, хто й досі думає, що коронавірусу не існує.

"Лише кілька днів тому я й сам вірив у теорії змови. Не будьте дурнями, як я, і з вами не станеться того, що сталося зі мною й моєю дружиною".

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