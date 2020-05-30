Як допомогти вашому собаці вийти з карантину

Копирайт изображения REBECCA HALL Image caption На початку карантину Еллі була ще цуценям, тож її власники хвилюються, що вихід з карантину спричинить певні проблеми

На горизонті завиднівся кінець карантину.

Багато хто береться планувати свій вихід із затишного домашнього офісу у великий світ. Та власники собак мають ще інший клопіт - потурбуватися про те, як сприймуть нові норми їхні улюбленці.

Ми працювали удома, відпочивали удома, гуляли неподалік від дому - тепер зміна правил може датися домашнім тваринам непросто.

Прислухаємось до цінних порад фахівця з поведінки собак Кріса Малдуна з Глазго.

Тривога, спричинена розлукою

За його словами, вихід з карантину - це великий крок, який може суттєво відбитися на стані собаки, аж до неприємних фізичних симптомів.

Копирайт изображения REBECCA HALL Image caption Коргі Самсон звик, що його господарі працюють з дому

Пан Малдун - операційний менеджер доброчинної організації Dogs for Good - має багаторічний досвід дресування собак. Як він стверджує, повернення господаря до роботи може викликати у собаки так звану "сепараційну тривогу", тобто тривогу, спричинену розлукою.

Він переконаний, що власникам слід поступово готувати собак до змін і заново привчати до колишнього розпорядку дня, щоби ті легше сприйняли життя після пом'якшення "коронавірусних" обмежень.

"Пришвидшене серцебиття"

"Сепараційна тривога з'являється тоді, коли з життя собаки зникає те, що було постійною і важливою його частиною, - зазвичай це люди", - каже пан Малдун.

"Якщо о 7:30 ранку ви хапаєте ключі й вилітаєте з дверей, собака скоро зрозуміє, що це означає: що решту дня він буде позбавлений улюбленої компанії".

Він пояснює, що собака може відреагувати на таке розуміння певною поведінкою - наприклад, гіперактивністю перед тим, як власник виходить з дому.

Копирайт изображения DOGS FOR GOOD

"Тривожність може продовжуватися і після вашого виходу, - каже він. - Сусіди можуть жалітися, що ваш собака багато гавкає. А може, він почне псувати речі удома".

"Також можуть виникнути класичні симптоми тривожності: скавучання, пришвидшене серцебиття, важке дихання, інші ознаки неспокою".

"Наш цуцик не бачив у своєму житті нічого, крім карантину"

Собаки породи коргі Самсон і Еллі - гордість і втіха їхніх власників Ребекки Голл і Ендрю МакЛоглена, які мешкають у Глазго.

Копирайт изображения REBECCCA HALL Image caption Ребекка Голл і Еллі

Вони не хвилюються про Самсона, який легко сприймає зміни; але Еллі на початку карантину була ще цуценям і тому не встигла пройти програму дресування, як їхній старший собака, і навчитися як соціалізації, так і самостійності.

Собачий режим дня сильно змінився, відколи їхні господарі вимушено ізолювалися вдома.

"Коли ми весь час удома, - розповідає Ребекка, - Самсон від нас втомлюється. Йому потрібен приватний простір, тож ми виділили йому окремий тихий закуток. Він звик гуляти двічі на день і дрімати після прогулянок. Але під час карантину він гуляв лише раз на день, бо такі були правила, а потім ще й не міг виспатись у тиші, адже всі були вдома".

"З Еллі ж інша історія. Все своє життя вона цілодобово була в оточенні людей і не уявляє як це - лишатися на самоті".

Зараз Ребекка намагається готувати собак до скорих змін: лишає їх самих удома, поки що ненадовго.

"Гадаю, Самсон легко повернеться до нормального життя, але Еллі потерпатиме від сепараційної тривоги. Вона також не надто соціалізована".

"У своєму житті вона зустрічала дуже мало людей, за винятком нас і сусідів. І вона вже вийшла з віку цуцика, коли найкращий час знайомитись з різними життєвими реаліями. Ми вже бачимо, що вона побоюється нових людей і особливо інших собак".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Собаки, ймовірно, звикли, що їхні господарі проводять багато часу вдома

Як правильно "вивести" собаку з карантину?

Щоб призвичаїти свого собаку до того, що вас знову подовгу не буде вдома, виконуйте наступні рекомендації Малдуна.

Удавайте, що збираєтесь на роботу

Зодягніться в офісний костюм, візьміть ключі та вийдіть за двері на кілька хвилин. Так собака поступово звикне, що ви його тимчасово лишаєте. Варіюйте час вашої відсутності після такого ритуалу зборів.

Не розводьте драму

Повернувшись, не робіть драматичних сцен про те, який бідний-нещасний ваш песик. Почекайте, поки він заспокоїться, і нагородіть його за те, що він заспокоївся.

Будьте терплячі й позитивно налаштовані

Якщо собака багато гавкає, не нервуйтесь. Коли хтось тривожиться, найгірша відповідь - ще більше тривоги з вашого боку.

Поводьтесь відповідально

Після виходу з карантину ми зможемо довше гуляти, а наші собаки почнуть більше взаємодіяти з іншими собаками.

"Сподіваюсь, до карантину ви поводились відповідально - тож будьте ще відповідальнішим тепер, - каже Малдун. - Адже ваш собака, можливо, кілька місяців не спілкувався з іншими собаками. Не чекайте, що він поводитиметься так, як і раніше".

"Перебуваючи серед інших собак, пильнуйте за поведінкою свого. При необхідності тримайте його на повідці. Помічайте, що змінилося в його поведінці".

Уважно придивляйтесь до поведінки свого собаки.

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