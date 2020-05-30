Після карантину повітря стане бруднішим, ніж раніше - вчені

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Завдяки заходам протидії Covid-19, що запровадили уряди різних країн, на піку карантину глобальні викиди СО2 зменшилися на 17%, кажуть науковці.

У нещодавній статті - наразі найдокладнішій на цю тему - дослідники стверджують, що таке безпрецедентне зменшення викидів майже наполовину зумовлене скороченням числа автомобільних поїздок.

Автори схвильовані, що з поверненням людей в офіси відбудеться і масове повернення автомобілів на дороги.

Вони бояться, що викиди СО2 скоро перевищать докризові показники.

Зараз найкращий час, щоб внести реальні й постійні зміни у транспортну систему та звички людей щодо пересування - закликають вони можновладців.

Міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс уже пообіцяв виділити 250 млн фунтів (близько 310 млн доларів) на покращення велосипедної та пішохідної інфраструктури. Урядовці інших країн розглядають аналогічні плани.

Карантин, який запровадили у багатьох країнах у відповідь на Covid-19, суттєво обмежив людські дії, що лишають по собі вуглецевий слід - а таких дій дуже багато.

Різко зменшився як автодорожній, так і авіаційний рух.

Британці починають потроху повертатися в офіси. Тим, хто не може дістатися на роботу пішки чи велосипедом, пан Шеппс радить обирати власне авто, а не громадський транспорт.

"Якщо ви не можете ходити на роботу пішки чи їздити велосипедом, але маєте у розпорядженні автомобіль, будь ласка, користуйтеся ним, а не автобусом, трамваєм чи електричкою", - сказав він.

Зараз найкращий час, щоб внести реальні й постійні зміни у транспортну систему та звички людей щодо пересування

Під час карантину промисловість по всьому світу простоювала, і попит на енергію стрімко зменшився.

У своєму детальному звіті дослідники показали, як ці зміни вплинули на викиди СО2.

Вони відстежили зв'язок між карантинними заходами та викидами вуглецю у 69 країнах, що сукупно відповідають за 97% світових викидів.

На піку кризи у першій половині квітня денний обсяг викидів зменшився на 17% у порівнянні з даними за минулий рік; інакше кажучи, людство щодня викидало у повітря на 17 млн тонн менше вуглекислого газу.

Ключову роль у цих змінах зіграли автомобілі. Викиди від наземного транспорту зменшилися на 43% - на стільки ж, як від урізання промисловості та виробництва енергії, разом узятих.

І хоча преса приділяла найбільше уваги згортанню авіаперевезень та економічним збиткам від цього, лише 10% скорочення викидів прийшлося на авіатранспорт.

Найсильніше викиди зменшилися у Китаї, за яким ідуть США, Європа та Індія.

Якщо деякі обмеження економічної діяльності не зміняться по всьому світові до кінця року, то за весь рік викиди вуглецю у світі зменшаться на 7%, прогнозують вчені.

Якщо ж у середині червня світ відновить транспортний рух та економічну діяльність на докризовому рівні, річний показник зменшення викидів становитиме приблизно 4%.

Втім, автори дослідження хвилюються, що з бурхливим відновленням діяльності й особливо транспортного руху викиди можуть навіть збільшитися.

Думка експерта: Роджер Гаррабін, аналітик, фахівець з проблем довкілля

Карантин актуалізував питання й про інші речовини, що забруднюють довкілля. Один з провідних британських експертів професор Френк Келлі з Королівського коледжу Лондона стверджує: він давно знав, що викиди від дизельних автомобілів набагато більші, ніж зазначають їхні виробники. Він писав про це двома роками раніше, ніж це зі скандалом викрили у США.

Як пояснив пан Келлі у програмі Life Scientific на BBC Radio 4, досліджуючи викиди від дизельного пального, його наукова група виявила величезну розбіжність між тим, що стверджують виробники автомобілів, і реальними показниками із замірів на дорогах.

Професор Келлі, за його словами, доповів про це у британське Міністерство довкілля, харчової промисловості та сільського господарства; але його доповідь не опублікували. Згодом внаслідок інших досліджень у США почався судовий процес проти виробників авто, які встановлювали спеціальні пристрої, щоб приховати обсяг викидів і обманути органи контролю.

У згаданому міністерстві не заперечили слова пана Келлі. Речник сказав: "Ми вживаємо термінових заходів для покращення якості повітря; наша програма "Чисте повітря" отримала найвищу оцінку від Всесвітньої організації охорони здоров'я, де її назвали "взірцем для решти світу".

Він також додав, що внаслідок зменшення на дорогах транспорту через карантин рівень іншого токсичного агента NO2 у Лондоні впав майже на 60%.

Однак рівень сажі лишається шкідливим.

"Нас хвилює, що люди, природно, захочуть знову їздити на роботу власним автотранспортом, і викиди повернуться на той самий, ба навіть вищий рівень", - каже професорка Корінн ЛеКвер з Університету Східної Англії, яка очолила дослідження.

Науковці наполягають на необхідності фундаментальних, системних змін для того, щоб вирівняти криву шкідливих викидів і не допустити найгірших наслідків для клімату.

Що стосується транспорту, тут відкриваються прекрасні можливості, вважає професорка ЛеКвер.

За її словами, після світової фінансової кризи 2008 року уряди деяких країн, зокрема Китаю, США та Німеччини, зробили значні інвестиції в сонячну і вітрову енергетику, таким чином знизивши вартість такої енергії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Авіалінії переживають складні економічні випробування, та зменшення кількості перельотів мало вплинуло на викиди СО2

"Наразі, у 2020-му, схожа ситуація склалася навколо електротранспорту", - сказала вона кореспонденту BBC News.

"Ціни на акумулятори знизилися, модельний ряд розширився, і керівники країн напевне захочуть використати цей шанс для розвитку своєї економіки".

"Тож якщо ці два вектори зійдуться, це може докорінно змінити сферу транспорту вже у найближчому майбутньому".

Скористатися можливостями, які з'явилися внаслідок коронавірусу, уже поспішають передові керівники корпорацій.

Лист, підписаний представниками 155 великих компаній, що разом вартують 2,4 трлн доларів, закликає відповісти на кризу розвитком технологій, які мінімізують викиди.

Такі компанії, як Carlsberg, Iberdrola, EDF і Coca Cola Europe, рекомендують урядовцям "зробити своїм пріоритетом якнайшвидший і якнайпряміший перехід від сірої до зеленої економіки".

Копирайт изображения Getty Images Image caption На думку вчених, майбутнє транспорту - за електромобілями

Автори нового дослідження про вуглецеві викиди погоджуються: настав час діяти. Вони зауважують: хоча викиди СО2 тимчасово зменшилися, концентрація СО2 в атмосфері лишається високою і планета продовжує перегріватися.

Щоби це змінити, потрібні справді рішучі дії.

"Безперечно, ми стоїмо на роздоріжжі. Як сказав британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, далі - або туди, або сюди".

"Щоправда, він говорив про власне здоров'я, ми ж говоримо про здоров'я планети".

"Далі або туди, або сюди".

Вищезгадане дослідження опубліковане в журналі Nature Climate Change.

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