Коронавірус не відступає. Де в Україні найгірша ситуація

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В Україні за минулу добу зафіксовано 393 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. За добу 377 людей одужало, померли 17, повідомляє Центр громадського здоров'я.

При цьому в 11 областях за минулу добу кількість нових хворих на COVID-19 перевищила кількість тих, хто видужав. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО в суботу вранці.

Найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу зафіксували у Києві, Рівненській, Львівській та Чернівецькій областях, також у Хмельницькій, Одеській, Закарпатській і Волинській областях.

Найбільше людей видужали у Рівненській та Івано-Франківській областях, а також у Києві.

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У Києві новий спалах

У столиці через спалах захворювання на COVID-19 закрили на карантин гуртожиток на вулиці Гагаріна, розповів мер Києва Віталій Кличко.

У гуртожитку померла одна людина, ще трьох госпіталізували з легкою формою. "Усі інші мешканці гуртожитка перебувають на самоізоляції, їх обстежують медики", - зазначив пан Кличко.

За минулу добу у Києві виявили 55 нових хворих. На сьогодні у столиці вже 2 тис. 904 підтверджених випадків COVID-19. Коронавірус подолали 637 жителів Києва.

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Спалахи коронавірусу вже кілька разів виявляли у гуртожитках Київщини, в інтернаті та у Києво-Печерській лаврі, де завхоріли 100 людей.

Нещодавно Covid-19 виявили у кількох гравців та серед персоналу львівського футбольного клубу "Карпати". Матч "Карпати" - "Маріуполь" мають перенести.

Де найбільше?

Всього за кількістю випадків з часу початку епідемії лідирують Чернівецька область, там 3306 випадків. Далі йде Київ - 2904 хворих і Рівненська область — 1680 випадків.

В Україні вже кілька разів пом'якшували карантин: дозволили ходити в парки, салони краси, запустили громадський транспорт, метро, відкрили літні тераси в ресторанах, дитсадки. Великою подією стало відновлення роботи метро у Києві, без якого у столиці був транспортний колапс.

Наступні пом'якшення запланували на 1 червня, 10 червня, 21 червня.

Тоді мають повноцінно запрацювати ресторани, спортзали, торгові центри.

Проте до переходу у наступний етап пом'якшення карантину готові не всі області. Так, за даними МОЗ, 5 областей України через складну епідеміологічну ситуацію, не можуть поки вийти з жорсткого карантину. Це - Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

Там за останні 7 днів кількість нових випадків COVID-19 перевищує 12 на 100 000 населення. До критеріїв виходу з карантину також входять завантаженість ліжок у лікарнях хворими на COVID-19 і кількість людей, яким зробили тести.

Так, у Чернівцях, яке є епіцентром коронавірусу в Україні, досі не працює громадський міський та міжміський транспорт і закриті більшість магазинів. Коли там можуть пом'яшкити карантин, поки не відомо.

Друга хвиля коронавірусу

Тим часом заступник міністра здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що слід готуватися до другої хвилі коронавірусу.

За його словами, треба зробити все, щоб під час другої хвилі не вводити тотальний карантин.

Ляшко додав, що зараз потрібно запобігти нашаруванню різних інфекцій, щоб грип та коронавірус не циркулювали разом.

Раніше Віктор Ляшко заявив, що нульової статистики захворюваності на коронавірус можна очікувати за місяць, з 22 червня.

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