Через карантин щури голодують та стають агресивними. Наскільки це небезпечно?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Щури постраждали від пандемії коронавірусу - залишилися без звичних джерел їжі і тепер долають великі відстані, щоб її знайти

Через карантин у більшості країн світу закрилися ресторанів та інші заклади харчування, а люди почали більше часу проводити вдома. Все це вплинуло і на світ тварин - щури почали шукати нові джерела їжі та змінювати поведінку.

Минулого тижня американський Центр з контролю і профілактики захворювань випустив попередження, в якому сказано, що гризуни зіткнулися з нестачею їжі та в її пошуках можуть поводитися незвично і агресивно.

У центрі пояснюють, що ці тварини здебільшого харчуються відходами життєдіяльності людини, але в умовах карантину всі сидять вдома, ресторани і підприємства не працюють, і придатних для щурів відходів майже не залишилося.

Голодні тварини нишпорять у пошуках їжі, що призвело до значного зростання їхньої активності та до більш відчутної присутності в житті людини.

Візьмемо для прикладу французький квартал у Новому Орлеані, штат Луїзіана. Ще в лютому в його джаз-клубах, барах і ресторанах проводили час тисячі людей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Це один з найзнаменитіших районів Нового Орлеана, зазвичай сотні тисяч людей їдуть в це місто, щоб послухати джаз в місцевих джаз-клубах. Але через пандемію зараз тут порожньо, лише щури нишпорять в пошуках їжі

Але через кілька тижнів майже всі розважальні заклади Луїзіани зачинилися через коронавірус, і щури в прямому сенсі слова вийшли з укриття. Така ж активність гризунів спостерігалася у Вашингтоні і Нью-Йорку.

"Служби з боротьби проти гризунів та охорони громадського здоров'я спостерігають різке зростання повідомлень від громадян про незвичайну і агресивну поведінку тварин", - говорять в американському Центрі з контролю і профілактики захворювань.

Однак провідний спеціаліст США з вивчення гризунів Роберт Корріган вважає, що агресивність щурів спрямована не на людей, а на своїх родичів. Щури змагаються за освоєння будь-якої щілини, яка може привести їх до їжі.

"Але це зовсім не означає, що вони не будуть нападати і кусати людей", - сказав Корріган в інтерв'ю BBC. Він консультує різні компанії, а також медичні установи США та інших країн.

Канібалізм

Щонайменше третина населення планети в останні місяці поміняла свої побутові звички через Covid-19, і багатьом тваринам доводиться підлаштовуватися.

Копирайт изображения AFP Image caption За словами фахівців, щури здатні пристосовуватися до будь-якого середовища та ситуації. У голодні часи вони навіть можуть їсти один одного

У квітні британська Національна асоціація з контролю чисельності шкідників попередила, що довготривале закриття шкіл, пабів, ресторанів, готелів, туристичних пам'яток та інших громадських місць буде мати небажані наслідки.

Шкідники можуть безперешкодно розмножуватися в порожніх будівлях і відкрито виходити на пошуки їжі, кажуть британські фахівці.

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У розпачі щури нападають один на одного, навіть якщо належать до однієї колонії.

"Голодний щур дуже агресивний щодо інших щурів", - говорить головний експерт США з гризунів Роберт Корріган. За його словами, фахівці спостерігали справжні зіткнення в місцях, де раніше було багато їжі і куди щури продовжують інстинктивно приходити.

Крім того, у щурів під впливом нестандартних обставин може проявлятися канібалізм. За словами Коррігана, в такі голодні часи, як зараз, ці гризуни здатні вбити і з'їсти свого родича.

Майстри адаптації

"Голодні щури здатні долати великі відстані і мандрувати в абсолютно незнайомі для них райони, де раніше ніколи не було щурів", - говорить Корріган.

Вчений зазначає, що пацюки - досить грізні тварини. У них - виняткове чуття на джерела їжі, а їхні потужні зуби здатні прогризти двері та багато інших перешкод.

"Щури є скрізь, це глобальне явище, і можливо це завдяки тому, що вони майстри пристосовуватися до будь-якої ситуації", - пояснює Корріган.

Фахівці з різних країн констатують, що щурів на вулицях стало набагато більше, і погоджуються з тим, що повсюдний карантин дав їм простір і свободу для посиленого розмноження. Однак не всі поділяють побоювання, що щури заполонять міста.

Роберт Корріган вважає, що зараз дуже вдалий час для впровадження нових схем контролю чисельності гризунів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час карантину щури стали часто з'являтися в нетиповому для них середовищі існування

Чому ми так не любимо щурів?

Зграї голодних щурів можуть спустошувати будинки і поширювати інфекції. Вони проникають в приміщення, де перебувають малі діти, в лікарні та будинки для людей похилого віку.

Щури можуть бути носіями 55 патогенів, здатних викликати різні захворювання. Щоправда, Covid-19 серед них немає.

Крім того, вони часто перегризають проводи, що підвищує ризик виникнення пожеж. Вчені закликають бути особливо пильними саме зараз і докладати максимальних зусиль, щоб не допустити щурів до своїх осель.

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