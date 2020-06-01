Політ SpaceX та футуристичні костюми. Як змінився космічний скафандр

Копирайт изображения NASA

У космічних скафандрів, в яких астронавти корабляSpace X в суботу успішно здійснили стиковку з МКС, цікава історія. Розповідаємо, чим вони відрізняються від більш ранніх моделей.

Футуристичні костюми, в яких Дуглас Герлі і Роберт Бенкен в неділю прибули на МКС, не схожі на масивні помаранчеві скафандри, які були на астронавтах попередньої місії, що стартувала з космодрому імені Джона Кеннеді у Флориді дев'ять років тому.

Шоломи виготовлені на 3D-принтерах, а рукавички дозволяють вільно користуватися тачскрінами.

Основне призначення скафандра не змінилося - він має захищати астронавта від декомпресії у разі розгерметизації капсули. Скафандри також забезпечують постачання киснем і регулюють температуру тіла астронавта.

Скафандр забезпечується киснем та інформацією через порт, який приєднується до крісла астронавта.

Копирайт изображения NASA Image caption Роберт Бенкен в новому скафандрі

Скафандр Starman, так назвали модель, розробили з одного шматка матеріалу. Зовнішній вигляд скафандра придумав голлівудський дизайнер костюмів Хосе Фернандес, який працював над фільмами про супергероїв "Перший месник: громадянська війна" (Captain America: Civil War) і "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості".

Але ці скафандри не призначені для роботи поза капсулою Crew Dragon, на якій астронавти в неділю досягли МКС.

Крім компанії Ілона Маска, NASA також уклало контракт на доставку астронавтів на МКС з аерокосмічним концерном Boeing.

Для цього планується використовувати розроблений компанією корабель CST-100 Starliner та сині скафандри Boeing.

Копирайт изображения Boeing Image caption Скафандр, розроблений компанією Boeing

Скафандри Boeing Blue - приблизно на 40% легші за американські скафандри минулих поколінь. Крім того, вони дають більше свободи для руху.

Boeing Blue виробляють з декількох шарів різних матеріалів, що допомагає захистити астронавта від високих температур. Рукавички костюма також дозволяють працювати з тачскрінами під час польоту.

М'який шолом, схожий на капюшон, оснащений широким візором з полікарбонату: він збільшує зону периферійного огляду астронавтів і пасажирів корабля Starliner.

Застібається скафандр в районі торса - так астронавтам буде легше сідати і вставати.

У жовтні 2019 року NASA продемонструвала два скафандри наступного покоління, розроблених в рамках програми Artemis, мета якої - повторний політ на Місяць на кораблі "Оріон" в 2024 році.

Копирайт изображения AFP Image caption Презентація скафандра xEMU для роботи поза кораблем (ліворуч) і "Системи для виживання екіпажу "Оріон", 2019 рік

Перша модель називається "Система для виживання екіпажу "Оріон". Вона багато в чому схожа на костюми SpaceX та Boeing. Зовні скафандр нагадує костюми гарбузового кольору, якими користувалися астронавти, що літали на шаттлах. Однак новий скафандр набагато легший.

Другий скафандр отримав прозаїчну назву "Мобільна одиниця для досліджень поза кораблем" (Exploration Extravehicular Mobility Unit або xEMU). Він призначений для роботи на місячній поверхні і виглядає набагато масивнішим, ніж скафандри для роботи всередині корабля.

Така конструкція необхідна, щоб захистити астронавта від екстремально високого тиску у відкритому космосі, а також від мікрометеоритів і космічного сміття. Скафандр схожий на ті, якими сьогодні користуються астронавти МКС для виходу у відкритий космос.

Копирайт изображения NASA Image caption Космонавт Олександр Скворцов в скафандрі "Орлан" у МКС, 2014 рік

Наразі для виходу в космос з МКС застосовуються дві моделі скафандрів. Перша - розроблена в Росії модель "Орлан", яка була вперше випробувана в відкритому космосі ще в 1977 році.

"Орлан" - цілісний скафандр. Задня частина, схожа на рюкзак, відкривається, ніби двері холодильника, і астронавт залазить усередину.

Другий скафандр, розроблений NASA Extravehicular Mobility Suit, або EMU, почали експлуатувати в 1981 році.

Копирайт изображения NASA Image caption Шведський астронавт Крістер Фуглесанг виходить у відкритий космос в EMU

На відміну від "Орлана", EMU складається з двох частин - верхньої і нижньої половини. Напівжорсткий скафандр здатний підтримувати життєдіяльність астронавта у відкритому космосі протягом 8,5 годин.

Космонавтів, які відправляються на МКС, навчають роботі з обома моделями скафандрів.

Скафандр, в якому астронавти місії "Аполлон-16" вперше долетіли до Місяця, теж називається EMU, але він сильно відрізняється від версії 1969 року. Це результат багатьох років удосконалень.

Копирайт изображения NASA Image caption Базз Олдрін на поверхні Місяця, 1969

Скафандри суттєво змінилися з часу першого виходу в космос радянського космонавта Олексія Леонова в 1965 році.

Костюм Леонова після того, як він вийшов у вакуум, надувся, а рукавички частково злізли з рук. Щоб повернутися в корабель, космонавт мусив видалити повітря з-під скафандра, наражаючись на ризик декомпресії.

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Малюнок Олексія Леонова, який першим вийшов у відкритий космос 1965 року

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