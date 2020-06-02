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Депутати від "Слуги народу" вперше після парламентських виборів подали свої щорічні електронні декларації.

Минулі парламентські вибори були позачерговими, тому робити це тоді вони не мали. Це робили тільки ті депутати, які призначались на керівні посади вже у Верховній Раді.

Ми проаналізували декларації першої десятки виборчого списку партії "Слуги народу", які лишились в парламенті, й знайшли там вже звичні офшорні компанії, мільйонні прибутки, дорогі годинники, сотні тисяч доларів готівки та багато нерухомості.

Дехто ж показав, що був вокалістом у музичному гурті, або ж публічно "засвітив" свою багатодітну родину чи бібліотеку на тисячі книг.

Дмитро Разумков - нерухомість і Tesla

Спікер Верховної Ради вже подавав свою декларацію перед призначенням спікером, проте зараз у ній стались цікаві зміни.

За рік у родини в декларації з'явились кілька шалено дорогих автомобілів Tesla та BMW X5.

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У Дмитра Разумкова в декларації є будинок на майже 500 квадратів у Софіївській Борщагівці біля Києва та ще близько десятка квартир, земельних ділянок та приміщень.

Пан Разумков володіє двома автомобілями - Toyota Camry та Toyota Landcruiser. У його дружини з'явились Tesla 2017 року за 750 тисяч гривень, а також BMW X5 за півтора мільйона гривень.

Дружина спікера Юлія Чайка має кілька бізнесів у сфері інвестицій, будівництва та політичного консультування.

В неї в декларації є компанія "Ломбард "Про100кредит".

Заробітна платня спікера за рік склала 178 тисяч гривень, а прибуток з бізнесу - понад мільйон гривень.

Дружина заробила 4 мільйони, родина має ще 165 тисяч доларів готівки та позичила громадянину Олегу Галушку 26 мільйонів гривень.

Руслан Стефанчук - ікона та величезна бібліотека

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук має земельну ділянку у Білогородці під Києвом та недобудований там будинок.

У його декларації вказана квартира у Хмельницькому та помешкання тещі у Києві, де він живе з родиною.

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Руслан Стефанчук любить збирати книги та старовині речі. В нього є старовинна ікона, без уточнення яка саме, та домашня бібліотека на 5 тисяч книг.

Родина Стефанчука володіє автомобілем Mitsubishi Outlander майже за мільйон гривень та Renault Captur за пів мільйона.

Віцеспікер має 9 творів авторського права з спільно з юристом Олександром Святоцьким.

Минулого року він заробив понад пів мільйона гривень й продав майна на мільйон.

У родини є 15 тисяч євро готівки.

Давид Арахамія - велика родина та багато коштовностей

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія є багатохідним батьком аж шістьох дітей. При чому всі вони названі іменем на буку "Д".

Родина має великий будинок біля Києва та ще десятки земельних ділянок, квартир, будинків та приміщень.

Дружина Арахамії задекларувала три "дорогоцінні ювелірні вироби". Подружжя любить дорогі годинники й має їх аж шість.

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Чоловік має Breguet, Rolex, Breitling та Ulisse Nardin, а дружина - Rolex та Cartier.

Давид Арахамія володіє автомобілем Mercedes-Benz за мільйон гривень, а дружина є кінцевим бенефіціаром у офшорній компанії Глобал Бей Венчур Лімітед на Сейшельських островах.

Лідер фракції "Слуга народу" минулого року заробив майже 10 мільйонів гривень, з який 175 тисяч - платня у парламенті.

Подружжя має 20 тисяч доларів у банку, а також у готівці 8 мільйонів гривень, 900 тисяч доларів та 200 тисяч євро.

Олександр Корнієнко - гітарист та продюсер

Голова партії "Слуга народу" завдяки декларації чи не вперше постав перед публікою як гітарист, вокаліст та продюсер музичного гурту "2Саша".

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У нього в декларації ми помітили право співвласності на пісні цього гурту, який має кілька цікавих треків на Youtube.

Гурт давав камерні концерти з 2012 до 2018 років, після чого, як вказано у них на сторінці у Facebook, митці поставили жирну кому.

Родина пана Корнієнка володіє двома квартирами та будинком. Є також автомобіль Citroen C5 за мільйон гривень та старенький Seat Ibiza.

Депутат заробив у раді 160 тисяч гривень, а ще мільйон отримав від бізнесу.

Родина продала майна на 650 тисяч гривень, а у готівці тримають 70 тисяч доларів та 500 тисяч гривень.

Антикорупціонер Галина Янченко

Антикорупційна активістка, яка була п'ятою у списку "Слуги народу", задекларувала досить скромні статки.

Родина має квартиру у Києві та будинок із землею у Гатному біля Києва.

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Разом з чоловіком - політичним експертом Віктором Андрусівим з "Інституту майбутнього" - користуються автомобілями Toyota Сamry та Nissan Leaf.

Пані Янченко заробила поза парламентом 320 тисяч грн, а в Раді отримала 160 тисяч платні депутата і майже стільки ж на "діяльність депутата".

Її чоловік заробив трохи більше пів мільйона гривень, родина тримає 10 тисяч доларів готівки.

Анастасія Красносільська - скромні тисячі доларів готівки

Головний парламентський борець з корупцією - голова профільного комітету Анастасія Красносільська за рік змінила прізвище на Радіна.

Вона проживає з Мирославом Радіним, але у шлюбі, як вказано в декларації, вони не перебувають.

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Депутатка задекларувала квартиру у співвласності, а також дві квартири Мирослава Радіна, в якого також є кілька бізнесів.

Анастасія Радіна заробила в парламенті близько 155 тисяч гривень та отримала майже стільки ж "на депутатську діяльність".

На понад 150 тисяч гривень вона продала майна, а на попередньому місці роботи в Центрі протидії корупції заробила близько 300 тисяч гривень.

Депутатка тримає у готівці 10 тисяч доларів та 400 тисяч гривень, а співмешканець - 16 тисяч доларів.

Олександр Ткаченко - статки імовірного міністра культури

Олександр Ткаченко, який озвучує намір поборотись за посаду мера Києва або ж стане міністром культури, задекларував значні статки і купівлю заміського будинку біля Киває на 12 мільйонів гривень.

Подружня також має по квартирі у столиці.

З цінних речей в декларації є кулон з діамантом на 600 тисяч гривень дружини, а також кілька автомобілів BMW.

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В декларації вказані кілька надзвичайно дорогих позашляховиків, які формально належать каналу "1+1", де пан Ткаченко був генпродюсером.

Подружжя має низку бізнесів у сфері кіно та мистецтва.

Олександр Ткаченко за рік отримав 3,6 мільйона платні на "1+1, дружина там же - 1,7 мільйона.

Подружжя також продало корпоративних прав на понад 27 мільйонів гривень.

Родина має 400 тисяч доларів готівки, в банках тримає 9 млн гривень та 6,5 тисяч доларів.

Жан Беленюк заробив мільйон

Олімпійський чемпіон і обличчя "Слуги народу" Жан Беленюк був у десятці списку.

За 2019 рік він заробив понад мільйон гривень, з яких тільки 150 тисяч - платня депутата, а решта - за спортивну діяльність.

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В нього є своя квартира у Києві та будинок родичів біля столиці.

Відомий спортсмен має два автомобілі - Toyota RAV4 2011 року та Toyota Camry.

Жан Беленюк тримає 7,5 тисяч євро на рахунку в банку, а у готівці 126 тисяч доларів, 41 тисячу євро та 800 тисяч гривень.

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