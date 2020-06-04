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Колишній гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко, який ще кілька днів тому претендував на посаду мера Києва, став міністром культури.

За це призначення проголосували 263 депутати Верховної Ради.

Олександр Ткаченко - один із найвідоміших телевізійних менеджерів. Він довго працював на каналі Ігоря Коломойського, а влітку 2019 року став депутатом від "Слуги народу".

Старші покоління пам'ятають його політичним журналістом 90-х років. Пан Ткаченко чи не першим з українців записав інтерв'ю з Джорджем Соросом, Августо Піночетом, Далай-ламою.

Останні пів року Олександра Ткаченка називали потенційним кандидатом від партії президента на виборах мера столиці.

Про намір позмагатись за цю посаду він востаннє заявив 31 травня 2020 року. А вже 1 червня президентська команда запропонувала йому міністерство культури.

За даними співрозмовників ВВС News Україна в Офісі президента, там вже давно не бачили Ткаченка кандидатом у мери. Йому довірили сферу, за яку він відповідав у парламенті як голова комітету з гуманітарної та інформаційної політики.

Олександр Ткаченко є прихильником автокефалії української церкви. Підтримував надання томосу Православній церкві України. Що не надто звично для цієї президентської команди.

Від мера до культури

"Вирішив брати участь у праймеріз "Слуги народу" на вибори мера міста. Повернемо собі гордість за Київ", - заявив Олександр Ткаченко 31 травня 2020 року.

"Слуга народу" та Володимир Зеленський саме заговорили про відбір кандидатів на мера столиці від партії. Ткаченко хотів поборотись.

Він казав про намір боротись за владу у Києві ще влітку 2019 року, після парламентських виборів.

Тоді існував план усунути Кличка з посади голови КМДА і призначити на неї Ткаченка, який згодом мав стати мером.

Політик навіть подавав декларацію як претендент на керівника КМДА. Уряд погоджував звільнення Кличка.

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Віталій Кличко заявляв, що команда президента тисне на нього і змушує ділитись владою з Олександром Ткаченком та його бізнес-партнером Андрієм Вавришем.

Ткаченко визнає, що з Вавришем вони спільно володіють Одеською кіностудію, яка опинилась у центрі скандалу через обвинувачення у намірах забудувати її територію. Ці звинувачення пан Ткаченко заперечує.

Він часто говорить про "корупційну ванну" Кличка, в якій той перебуває. Натомість Кличко все це заперечує.

Ткаченко подавав до парламенту законопроєкт про столицю. Проте плани його походу на вибори, як кажуть джерела ВВС News Україна, не схвалили в Офісі президента.

Після Андрія Богдана в ОП прийшов Андрій Єрмак, який мав давню історію співпраці з мером.

"Фракція майже одноголосно підтримала мою кандидатуру на посаду міністра культури та інформаційної політики", - заявив Олександр Ткаченко 1 червня 2020 року.

Хоча за кілька днів до цього в інтерв'ю журналістам наполягав, що в.о. міністра культури - дуже професійна людина, саме її мають призначити повноцінним міністром.

"Комітет активно допомагає в.о. міністра Світлані Фоменко. Вона справляється зі своєю роботою, думаю, що вона була б непоганим кандидатом", - відповідав 26 травня 2020 року пан Ткаченко в інтерв'ю виданню НВ на питання, чи може піти у мінкульт.

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За кілька днів ситуація змінилась. Ткаченко пішов у мінкульт, а замість нього гуманітарним комітетом буде керувати Микита Потураєв зі "Слуги народу".

Першим пріоритетом на посаді Олександр Ткаченко назвав порятунок культури, адже у часи кризи вона опинилась у "критичному стані".

"Музеї навіть починають відключати від світла за борги. Відбувся секвестр бюджету, треба вирішувати фінансові проблеми", - заявив пан Ткаченко.

Коломойський і Зеленський

Багато українців знають Олександра Ткаченка як колишнього керівника одного з найпопулярніших телеканалів країни "1+1". Він прийшов на цю посаду ще далекого 2008 року.

Багато років там він тісно співпрацював з Володимиром Зеленським та студією "95 квартал".

У своїх інтерв'ю Олександр Ткаченко наполягає, що Ігор Коломойський не впливає на редакційну політику каналу. Хоча в інтернеті з'являлись записи розмов, на яких олігарх, наприклад, просить Ткаченка критикувати Олега Ляшка.

Пан Ткаченко визнавав такі розмови, але казав, що їх треба було слухати повністю, щоб розуміти контекст.

В нещодавньому інтерв'ю Яніні Соколовій Ткаченко розповів, що саме він вирішив запустити у новорічну ніч перед виборами звернення Володимира Зеленського замість президента Порошенка.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Олександр Ткаченко як керівник каналу "1+1" став важливим членом команди Володимира Зеленського

"Це була моя ідея дати Зеленського перед Порошенком на Новий рік", - заявив Ткаченко.

Нагадаємо, що саме тоді пан Зеленський оголосив, що йде в президенти й закликав "зробити це разом".

У виборчу кампанію телеканал постійно крутив кінопродукцію за участю Володимира Зеленського та черговий сезон "Слуги народу". На каналі повторювали, що це не було порушенням закону.

Вже у Раді Олександр Ткаченко постійно заперечував залежність від Ігоря Коломойського.

"Я завжди був Ткаченком і працював з різними олігархами", - наполягає він.

Політик каже, що спілкується з Коломойським зараз набагато рідше, ніж раніше. Так само Ткаченко нібито рідко спілкується з нинішнім керівництвом "1+1".

Після обрання депутатом від "Слуги народу" влітку 2019 року Олександр Ткаченко покинув канал і навіть продав свою частку в "1+1".

Статки, томос і православ'я

У декларації за 2019 рік він з дружиною задекларували 27 мільйонів гривень від продажу корпоративних прав. Він позбувся 5% акцій "1+1".

Раніше в його декларації були ще акції видання The Babel та компанії Квартал-ТВ. У новій їх вже немає.

Загалом Ткаченко задекларував значні статки і купівлю будинку біля Києва на 12 мільйонів гривень.

А ще Ткаченко та його дружина Ганна мають по квартирі у столиці.

Копирайт изображения УКРІНФОРМ Image caption Серпень 2016 року - Олександр Ткаченко та Володимир Зеленський запустили спільний проєкт "Квартал-ТВ"

У декларації немає будинку на Трухановому острові, володіння яким у заповідній зоні столиці йому закидали минулої осені.

"В мене немає будинку на Трухановому. Я його орендував", - пояснив Ткаченко журналістам.

З цінних речей є кулон з діамантом на 600 тисяч гривень дружини, а також кілька автомобілів BMW.

Подружжя має низку бізнесів у сфері кіно та мистецтва, у тому числі у Великій Британії.

Олександр Ткаченко за рік отримав 3,6 мільйона платні на "1+1, дружина там же - 1,7 мільйона.

Родина має 400 тисяч доларів готівки, в банках тримає 9 млн гривень та 6,5 тисячі доларів.

У декларації Ткаченка вказана участь у громадській організації "Відкритий православний університет Святої Софії-Премудрості".

Цей осередок православних інтелектуалів з різних конфесій підтримував автокефалію української церкви та отримання томосу.

Його офіційний керівник отець Георгій Коваленко, який був в УПЦ МП, офіційно долучився до ПЦУ.

Ще до автокефалії у 2017 році пан Ткаченко літав до Вселенського патріарха Варфоломія разом з Коваленком та бізнесменом Андрієм Мацолою.

Пан Мацола згодом став одним зі спонсорів Православної церкви України. Допомагав їй і сам Ткаченко.

3 лютого 2019 року він був на інтронізації митрополита Епіфанія в Софії Київській. А в лютому 2020 року літав до Вселенського патріарха разом з ексміністром культури Бородянським та подарував патріарху ікону.

Співрозмовники ВВС News Україна у церковних колах називають Ткаченка досить релігійною людиною і прихильником української автокефалії.

Попри це, з головним просувачем української автокефалії Петром Порошенком у нього стосунки прохолодні. "Коли ми стикаємось поглядами у Верховній Раді, де сидимо поруч, то робимо вигляд, що не знаємо один одного", - заявив він в інтерв'ю Яніні Соколовій.

Від журналіста до генпродюсера

Під час спроб запустити виборчу кампанію в Києві пан Ткаченко наголошував, що він народився та виріс саме у цьому місті.

Він народився 22 січня 1966 року в родині журналістів. Закінчив факультет журналістики Київського університету.

Розпочав кар'єру ведучим молодіжної студії на УТ-1. Потім став кореспондентом агенції Reuters у Києві.

У 1993 році створив телекомпанію "Нова мова", яка робила популярну програму "Післямова". Спочатку цю програму показував канал УТ-1, а потім - створений Олександром Роднянським приватний телеканал "1+1".

На початку роботи телеканалу Ткаченко очолював там службу новин, був заступником генпродюсера. Проте в 1998-му залишив "1+1".

Кілька років Олександр Ткаченко разом з власною студією "Нова мова" робив політичний проєкт "Обличчя світу" для каналу "Інтер".

Він брав інтерв'ю у найвідоміших на той час людей світу, серед яких був Джордж Сорос, Далай-лама та Августо Піночет.

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Цій програмі в 1998 році дали нагороду на премії "Людина року". Сам Ткаченко отримував це звання як журналіст року в 1996-му.

У 1999 році він пішов працювати керівником на "Новий канал" олігарха Віктора Пінчука.

У 2005 році Ткаченко став співвласником "Одеської кіностудії". Почав займатись розвитком мережі кінотеатрів та дистрибуцією кіно.

У біографії Ткаченка є рік роботи в Росії заступником генерального директора телеканалу РЕН-ТВ. Проте вже у 2008 році він повернувся та став гендиректором групи "1+1".

З 2011 року він також запускав власний авторський проєкт інтерв'ю tkachenko.ua.

За твердженням Ткаченка, будь-які справи та бізнес з виробництва серіалів в Росії він закрив після початку війни в 2014 році.

Але тих, хто так не зробив, він не засуджує.

"Якщо фільми та серіали знімають в Україні з українськими акторами, і вони продаються в Росії - з точки зору економічної доцільності я не бачу в цьому проблеми", - заявив він.

При цьому серіал "Свати", який забороняли в Україні, він називає хорошим.

Натомість для розвитку власного контенту країна збільшила частку українського продукту в ефірі. Щоб серіали і програми вироблялись переважно українською мовою. До чого, за словами Ткаченка, доклався і він.

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