Смерть Джорджа Флойда. США охопив "абсолютний хаос", Трамп спускався до бункеру

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У 75 містах США тривають демонстрації, учасники яких висловлюють протест у зв'язку з вбивством поліцейськими в штаті Міннесота афроамериканця Джорджа Флойда.

Акції часто переростають в запеклі сутички з поліцією: демонстранти підпалюють машини, громлять магазини і жбурляють петарди. Президент Дональд Трамп був змушений на деякий час спуститися в бункер.

Адміністративна будівля в самому центрі Вашингтона загорілася лише за пів години до настання в столиці США комендантської години. За рішенням мера міста Мюріел Боузер, з 23:00 і до 6 ранку перебувати на вулицях заборонено, і всі жителі не мають права залишати свої будинки.

На цю заборону, втім, кілька тисяч протестувальників не звернули жодної уваги. Третій день поспіль на площі Лафайєт, що примикає до Білого дому, збираються демонстранти.

В основному це студенти університетів і коледжів з Вашингтона та прилеглих штатів - Вірджинії й Мериленду. Афроамериканців не більше третини, решта маніфестантів - молоді білі американці, в яких, принаймні на вигляд, все добре з соціальним становищем.

"Це ненормально, коли поліція хапає на вулицях афроамериканців тільки через колір їхньої шкіри, - пояснив BBC студент юридичного факультету університету Джорджтаун Джоел Фрід, який вже другий день поспіль бере участь в протестах біля Білого дому. - Ми хочемо, щоб правосуддя було єдиним для всіх, незалежно від соціального походження".

Копирайт изображения Reuters Image caption Для розгону демонстрантів у Вашингтоні поліція застосовує світлошумові гранати

В інших містах США демонстранти підпалювали поліцейські машини, громили крамниці і вступали в сутички з поліцією.

У Вашингтоні в першу ж ніч демонстранти підпалили кілька сміттєвих баків, спалили одну машину і розбили вітрини декількох магазинів. У бік поліцейських, які розташувалися навколо Білого дому, періодично летять петарди.

Поліція, співробітники Секретної служби і підрозділи Національної гвардії у відповідь застосовують сльозогінний газ.

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Одразу після появи сірих хмар газу демонстранти ненадовго розбігаються, але потім знову повертаються до металевих бар'єрів, споруджених навколо резиденції президента США.

Демонстранти, які в переважній більшості не знімають маски, скандують гасла "Хей хей, хо хо, Дональд Трамп повинен піти!" (Hey hey, ho ho, Donald Trump has got to go!), "Не стріляйте" та "Без справедливості не буде миру".

Невелика група маніфестантів пройшла маршем за кілька сотень метрів від Білого дому, вигукуючи: "Настав час революції!".

Головним символом протестів, що відбуваються в десятках міст США, стало гасло "Життя чорношкірих має значення" (Black Lives Matter). Воно вже давно стало символом боротьби проти расизму і за рівні права для меншин.

Зіткнення по всій країні

Станом на вечір неділі в американській столиці заарештували 17 демонстрантів. 11 співробітників поліції і Секретної служби дістали поранення.

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Вашингтонська статистика сьогодні виглядає досить "скромно". За останні три дні під час протестів у США затримали 1669 людей.

В Атланті демонстранти підпалювали поліцейські машини, в Детройті невідомий відкрив стрілянину, внаслідок якої загинув 19-річний юнак. У Лос-Анджелесі розгромили кілька десятків крамниць, блокували шосе, а в Портленді демонстранти підпалили будівлю суду. Водночас у нью-йоркському Брукліні 20 учасників протесту встали ланцюгом перед магазином Target і не дозволили його розгромити.

Комендантську годину станом на вечір неділі оголосили в Міннеаполісі, Сіетлі, Портленді, Денвері, Атланті, Лос-Анджелесі, Клівленді, Колумбусі, Піттсбурзі і Філадельфії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Філадельфії під час протестів невідомі грабували крамниці

У Маямі, в центрі Нью-Йорка та ще кількох містах США поліцейські підтримали протестувальників, відклавши кийки і захисні каски, і вставши на одне коліно на знак підтримки руху "Життя чорношкірих має значення".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У декількох містах поліцейські підтримали протестувальників, вставши на одне коліно в знак підтримки руху "Життя чорношкірих має значення"

За словами губернатора штату Міннесота Тіма Волца, в містах відбувається "абсолютний хаос".

"Їх просто більше, ніж нас", - прокоментував він дії демонстрантів.

Мер Вашингтона під час пресконференції в неділю заявила про те, що вона підтримує демонстрантів, але закликає їх "не руйнувати" місто.

"Ми, зрозуміло, розуміємо і поділяємо почуття людей, які обурені вбивством (Джорджа Флойда. - Ред.) в Міннеаполісі минулого тижня, - сказала Мюріел Боузер. - Це вбивство не було першим. Люди висловлюють своє обурення і вимагають вжити адекватних заходів. Але ми також не хочемо, щоб наше місто було зруйноване".

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У самому Білому домі на минулих вихідних було незвично тихо. Як повідомили відразу кілька телеканалів у США, вранці в суботу всім співробітникам адміністрації рекомендували залишатися вдома.

"З огляду на демонстрації, будь ласка, намагайтеся сьогодні зробити все, щоб не відвідувати комплекс Білого дому", - йдеться в повідомленні, розісланому електронною поштою всім співробітникам адміністрації.

Дональд Трамп у бункері

За даними американських журналістів, в п'ятницю Дональд Трамп за рекомендацією співробітників Секретної служби мусив залишити житлову частину Білого дому. Аби гарантувати безпеку, його доставили до секретного бункера, де він перебував понад годину.

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У низці твітів на вихідних президент США звинуватив у заворушеннях своїх супротивників - демократів, закликавши керівників штатів "бути набагато жорсткішими".

Інакше, за словами президента США, він може використати "безмежну силу наших військових" або закликати на допомогу своїх прихильників.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump Crossing State lines to incite violence is a FEDERAL CRIME! Liberal Governors and Mayors must get MUCH tougher or the Federal Government will step in and do what has to be done, and that includes using the unlimited power of our Military and many arrests. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 травня 2020 р.

Вранці в суботу Дональд Трамп оголосив, що його особиста охорона діяла "дуже професійно".

Він також звинуватив мера Вашингтона в тому, що вона заборонила міської поліції допомагати співробітникам Секретної служби США.

"Великі натовпи, професійно організовані, але ніхто навіть близько не підійшов до того, щоб подолати наші загородження, - написав він у Twitter. - Якби вони змогли це зробити, то їх би зустріли найзліші собаки і найбільш зловісна зброя, яку я коли-небудь бачив. Тоді щонайменше багато людей могли б серйозно постраждати. Багато агентів секретної служби чекають моменту, коли зможуть почати діяти".

Пропустити Twitter допис 2, автор: @realDonaldTrump ....got too frisky or out of line, they would quickly come down on them, hard - didn’t know what hit them. The front line was replaced with fresh agents, like magic. Big crowd, professionally organized, but nobody came close to breaching the fence. If they had they would.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 травня 2020 р.

Трохи пізніше Дональд Трамп припустив, що його прихильники можуть прийти до Білого дому для того, щоб захистити президента від маніфестантів.

"Сьогодні ввечері, наскільки я розумію, буде ніч MAGA в Білому домі???", - написав він, використавши абревіатуру головного гасла своєї виборчої кампанії MAGA - "Make America Great Again" або "Зробимо Америку знову великою".

Згодом, у відповідь на питання журналістів, Трамп заявив, що не закликав до зіткнень своїх прихильників з демонстрантами, і не хотів ескалації насильства.

"Вони (прихильники Трампа. - Ред.) люблять афроамериканців, - повідомив він. - Вони люблять чорношкірих".

Хай там як, але в останні дні прихильники Трампа так і не з'явилися серед демонстрантів біля Білого дому.

Проте, заяви президента викликали роздратовану реакцію мера Вашингтона.

Ще в суботу Мюрієл Боузер підкреслила, що поліція міста не просто допомагає співробітникам Секретної служби США, передавши їм шоломи і бронежилети, але й захищає всіх жителів, зокрема, президента США.

"Поки він ховається за своєю огорожею - переляканий і самотній - я підтримую людей, які користуються правом, гарантованим їм Першою поправкою (гарантує свободу зібрань. - Ред.), після вбивства Джорджа Флойда і сотень років укоріненого расизму", - написала Боузер в своєму Twitter.

Пропустити Twitter допис , автор: @MurielBowser While he hides behind his fence afraid/alone, I stand w/ people peacefully exercising their First Amendment Right after the murder of #GeorgeFloyd & hundreds of years of institutional racism



There are no vicious dogs & ominous weapons. There is just a scared man. Afraid/alone... — Muriel Bowser #StayHomeDC Lite (@MurielBowser) 30 травня 2020 р.

Реакція Дональда Трампа на хвилю протестів викликала різку критику навіть серед найближчих його прихильників.

Наприкінці минулого тижня президент США пригрозив демонстрантам максимально жорсткою відповіддю з боку влади. Він написав у своєму Twitter про готовність відправити війська для придушення заворушень.

Пропустити Twitter допис 3, автор: @realDonaldTrump ....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 травня 2020 р.

Після цього своїх почуттів не втримав навіть давній особистий друг президента США. Консервативний телеведучий Джеральд Рів'єра, який часто відвідує клуб "Мар-а-Лаго" в штаті Флорида, який належить Трампу, закликав його до "самоцензури".

"Це що шостий клас школи? - сказав він в ефірі Fox News. - Не треба підливати бензин у вогонь. Це нікого не заспокоїть. Все, що він робить, - це зменшує свої власні шанси (на перемогу на президентських виборах 2020 року. - Ред.)".

Колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані, який донедавна був особистим адвокатом президента США, вирішив підтримати Трампа, звинувативши демократів в організації протестів.

"Подивіться на міста, де міському майну було завдано збитків на сотні мільйонів доларів, де будуть жертви і постраждалі, - написав він у Twitter. - Це все міста, де більшість підтримує демократів і де політика влади покриває кримінал. Так буде виглядати майбутнє, якщо ви оберете демократів".

Пропустити Twitter допис , автор: @RudyGiuliani Keep track of cities where hundreds of millions of dollars in property damage and serious injuries and death will take place.



All Democrat dominated cities with criminal friendly policies.



This is the future if you elect Democrats.



Send them a message, so they reform. — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) 30 травня 2020 р.

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