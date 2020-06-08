Фільми, які змусять вас плакати

Копирайт изображения Disney/Pixar/Kobal/Shutterstock Image caption Користувачі Twitter найчастіше називали мультфільм "Коко" серед тих фільмів, що викликали у них сльози

Якщо емоційні фільми викликають у вас сльози, вам краще запастись цілим пакунком носовичків, перш ніж читати цю статтю.

Минулого тижня американський кінокритик Кевін Лі попросив користувачів Twitter повідомити йому про "фільми, телешоу, від яких вони найбільше в своєму житті плакали".

Як повідомляє мистецький кореспондент BBC Іен Янгз, кінокритик зовсім не очікував шквалу повідомлень, які йому надіслали.

"Протягом перших шести годин відповіді були несхожими на все, що я коли-небудь отримував раніше", - каже Кевін Лі.

Він отримав десятки тисяч відповідей.

Кіномани розповідали про фільми, які залишали по собі "калюжі сліз" та історії, чому ці фільми так багато для них значать.

"Відповіді були дуже милими, і кожна була настільки різною", - каже він.

Копирайт изображения Moviestore Collection/Shutterstock Image caption Овен Вілсон, Дженніфер Аністон та їхній лабрадор у фільмі "Марлі і я"

BBC проаналізувала 35 000 відповідей, які отримав кінокритик.

На першому місці опинився мультфільм студій Disney та Pixar "Коко" (2017), який отримав Оскари за найкращий анімаційний фільм та пісню. Він розповідає про хлопчика з Мексики, який вирушає до Країни мертвих і розкриває таємниці своєї родини, аби здійснити свою мрію і стати музикантом.

На другому місці стрічка "Марлі і я" 2008 року, в якій пара у виконанні Овена Вілсона та Дженніфер Еністон беруть додому невгамовного лабрадора. Пес супроводжує їх через їхнє сімейне життя і намагається їх змінити.

Звичайно, не йдеться про репрезентативне соціологічне опитування. Ось так виглядає повний Топ-10 фільмів, згаданих у відповідях на запитання кінокритика Кевіна Лі.

"Коко" (2017)

"Марлі і я" (2008)

"Список Шиндлера" (1993)

"Вперед і вгору" (2009)

"Мова ніжності" (1983)

"Історія іграшок-3" (2010)

"Месники завершення" (2019)

"Зелена миля" (1999)

"Щоденник пам'яті" (2004)

"На пляжі"(1988)

Кевін Лі, який пише статті для Film Inquiry та That Shelf, не здивувався, коли побачив "Коко" на перших позиціях.

"Я обожнюю цей фільм, і він заходить мені дедалі краще з кожним переглядом", - розповідає він BBC News.

"Історія настільки емоційна, а герої настільки органічні - я думаю, саме це зайшло багатьом", - вважає кінокритик.

Пропустити Twitter допис , автор: @nathvods DEFINITELY coco. saw it 5 times in theaters and who knows how many on tv. still cry waterfalls and sob until my throat, head and chest hurts 😬 — 🖤💜 nathalie💚🖤 (@nathvods) 26 травня 2020 р.

Загалом до Топ-10 потрапили три мультфільми Disney/Pixar.

Окрім "Коко", це також "Вперед і вгору" та "Історія іграшок-3", яку Buzzfeed назвав одним із "найсумніших фільмів покоління".

Загалом, у відповідях кіноманів можна простежити два типи емоційних сюжетних ліній.

"Хтось плаче над тим, що персонаж помирає, або тому, що вони настільки емоційно прив'язалися до цього персонажа, і це крає серце, або вони розповідають особисту історію про те, як вони втратили когось із близьких", - говорить він.

Один користувач повідомив, що його особливо зворушив "Коко", бо нещодавно померла його власна бабуся. Бабуся в "Коко" - це дуже важливий і зворушливий персонаж.

"Інша загальна риса, яку я бачив, - це фільми, засновані на реальній історії", - каже Лі.

"Був "Список Шиндлера", "Життя прекрасне", "Вибір Софі", "Порятунок рядового Раяна", "Могила світлячків"... Є багато історичних фільмів, які показують найтемніші періоди історії людства, які дійсно заходять людям", - зазначає кінокритик.

На його думку, саме в таких фільмах можна побачити найгірше і найкраще, що є у людях.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шірлі Маклейн, Дебра Вінгер і Джек Ніколсон у фільмі "Мова ніжності"

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