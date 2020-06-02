Відкрили вогонь по працівниках ринку. Стрілянина під Одесою, є поранені

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У передмісті Одеси на ринку "7-й кілометр" невідомі зайшли в магазин тканин і відкрили вогонь по його працівниках.

"Вранці до магазину тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках та здійснили кілька пострілів з імовірно травматичної зброї у бік працівників торговельного закладу", - повідомила пресслужба одеської поліції.

Двоє працівників магазину поранені, їм надають медичну допомогу у лікарні.

Нападники поїхали з місця злочину на автомобілях.

Місцеві ЗМІ поширюють відео з озброєними людьми на ринку, зняте одним з очевидців.

Ринок "7-й кілометр" є найбільшим ринком в Україні. На ньому працюють тисячі людей.

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