Відкрили вогонь по працівниках ринку. Стрілянина під Одесою, є поранені
У передмісті Одеси на ринку "7-й кілометр" невідомі зайшли в магазин тканин і відкрили вогонь по його працівниках.
"Вранці до магазину тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках та здійснили кілька пострілів з імовірно травматичної зброї у бік працівників торговельного закладу", - повідомила пресслужба одеської поліції.
Двоє працівників магазину поранені, їм надають медичну допомогу у лікарні.
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Нападники поїхали з місця злочину на автомобілях.
Місцеві ЗМІ поширюють відео з озброєними людьми на ринку, зняте одним з очевидців.
Ринок "7-й кілометр" є найбільшим ринком в Україні. На ньому працюють тисячі людей.
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