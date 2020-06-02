В Росії спецназ застрелив чоловіка, який вкрав чотири рулони шпалер

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В російському Єкатеринбурзі співробітники Росгвардії взяли штурмом квартиру чоловіка, який вкрав шпалери з магазину. Під час операції правоохоронці застрелили чоловіка.

Інформація про крадіжку надійшла 31 травня. 27-річний чоловік вкрав чотири рулони шпалер вартістю близько 8 тис. рублів (3 тис. гривень).

Його почали переслідувати співробітники магазину, але чоловік встиг сховатися вдома.

Поліції, яка прибула пізніше, чоловік не відкрив, але впустив до квартири свого батька.

В ніч на 1 червня до квартири прибула Росгвардія та штурмувала помешкання.

Вони виламали двері та спробували затримати чоловіка. В результаті його застрелили.

Інформація щодо інциденту різниться. Правоохоронці переконують, що чоловік напав на них з ножем та предметом, схожим на автомат.

"Підозрюваний тримав спрямований в їх бік предмет, зовні схожий на автоматичну зброю, висловлював погрози на адресу співробітників і поводився агресивно. У результаті за обставин, що склалися, сприйнявши його дії як реально небезпечну ситуацію, вирішили відкрити вогонь", - заявили в Росгвардіі.

Батько чоловіка натомість стверджує, що у сина був ніж для різання шпалер, але він ні на кого не нападав. Він також каже, що син переконував, що заплатив за шпалери, але за ним погналися "якісь бандити", повідомляє місцеве видання E1.ru.

З квартири, за даними видання, вилучили два ножі, арбалет, газовий балончик і предмет, схожий на автомат, пише видання. У будівельному магазині порталу підтвердили факт крадіжки шпалер.

Уповноважена з прав людини в Свердловській області Тетяна Мерзлякова звернулася за роз'ясненнями до місцевих правоохоронців.

"Я хотіла б знати і хотіла б, щоб це було відомо суспільству, чому була застосована спецоперація. На мій погляд, баланс тут нерівномірний. Це не якась терористична акція. Це взагалі дуже складно назвати будь-якою акцією, яка б потребувала втручання якихось серйозних сил. Принаймні, це так здається з боку ", - цитує омбудсмена агентство "Інтерфакс".

"Життя росіян має значення"

В соцмережах це вбивство викликало хвилю обурення.

На перше місце в російському Twitter вийшов хештег #RussianLivesMatter (Життя росіян має значення).

Схоже гасло мають масові протести в США після вбивства поліціянтом афроамериканця Джоржда Флойда - Black Lives Matter.

Російські користувачі запитують, навіщо потрібно було вбивати людину, навіть якщо вона вкрала шпалери та не відкрила поліції.

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